La fragata F101 Álvaro de Bazán pone rumbo al Pacífico para integrarse con la Marina de EEUU durante varios meses

La fragata F-101 Álvaro de Bazán ha zarpado en las últimas horas desde el Arsenal de Ferrol para iniciar un despliegue de 165 días entre el Atlántico y el Pacífico. Durante la misión recorrerá más de 24.000 millas náuticas y operará junto a la Marina de Estados Unidos y otras marinas aliadas y amigas en algunos de los ejercicios navales internacionales más avanzados organizados actualmente en el ámbito marítimo militar internacional.

La Armada española participará por primera vez con la F-101 en los ejercicios RIMPAC y PAC DRAGON, dos de las principales maniobras navales impulsadas por la Marina estadounidense en el Pacífico. El despliegue permitirá integrar a la fragata en agrupaciones multinacionales y desarrollar adiestramientos avanzados en escenarios de alta intensidad, incluyendo ejercicios de defensa aérea y antimisil, vigilancia marítima y maniobras conjuntas con países aliados.

Una de las fases más relevantes del despliegue será la participación en el ejercicio Pacific Dragon (PAC Dragon), especializado en defensa antimisil balístico. Durante estas maniobras, la Álvaro de Bazán actuará como buque de mando y embarcará al comandante del Destroyer Squadron 31 de la Marina estadounidense junto a su estado mayor.

"Asumir esta responsabilidad supone prestigio profesional y credibilidad; madurez tecnológica con un sistema de combate probado y capaz; interoperabilidad demostrada; influencia estratégica y experiencia de alto valor con adiestramiento avanzado en toma de decisiones complejas, coordinación y gestión de escenarios de alta intensidad", ha destacado el Comandante de la F-101, el capitán de fragata Álvaro Zaragoza

Organizado por la tercera flota estadounidense, el ejercicio está diseñado para mejorar la capacidad de las fuerzas participantes para operar conjuntamente en la detección, seguimiento e interceptación de amenazas balísticas. El ejercicio combina eventos simulados y lanzamientos reales de misiles en un entorno de defensa aérea y antimisil integrada, permitiendo perfeccionar procedimientos tácticos y reforzar la interoperabilidad entre aliados.

El ejercicio RIMPAC, liderado por la Flota del Pacífico de la Marina de Estados Unidos, celebrará este año su trigésima edición coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Las maniobras reunirán a cerca de una treintena de países y desarrollarán actividades navales, aéreas y anfibias de elevada complejidad. El objetivo principal es reforzar la cooperación multinacional y la interoperabilidad entre fuerzas navales aliadas y amigas participantes.

El despliegue incluirá además escalas en diferentes puertos de América y del Pacífico, así como el tránsito del Canal de Panamá. La Armada considera que esta misión consolida su presencia internacional en áreas de creciente relevancia estratégica.