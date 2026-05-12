La UE reconoce que ha encontrado "carencias en el sistema" al simular la aplicación de la cláusula de defensa mutua

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha advertido este martes de que la cláusula de defensa mutua recogida en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea es demasiado "amplia y vaga", ante lo que ha apostado por "darle sustancia" al artículo 42.7 para mejorar su utilidad práctica en caso de crisis o agresión.

A su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de Defensa, que ha tenido lugar durante la jornada de hoy en Bruselas, ha explicado que la Unión Europea ha realizado ejercicios internos para evaluar cómo funcionaría la cláusula de defensa mutua, con el objetivo de detectar posibles lagunas y mejorar su aplicación en escenarios reales de seguridad del bloque comunitario en Bruselas.

La dirigente europea ha subrayado que uno de los principales problemas del artículo 42.7 es la falta de claridad sobre las responsabilidades en caso de activación. Según ha señalado, aún debe concretarse qué papel corresponde a la Comisión Europea, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros, así como el reparto de funciones operativas en una respuesta conjunta en el bloque europeo.

Kallas ha explicado que la Comisión Europea ha elaborado documentos de trabajo y ha impulsado ejercicios de simulación para analizar distintos supuestos de aplicación del artículo de defensa mutua. Estos escenarios han permitido a los Veintisiete identificar "carencias" en el sistema y evaluar cómo reaccionaría la Unión ante posibles crisis de seguridad, especialmente en situaciones de agresión o amenazas híbridas en el ámbito europeo actual.

La Alta Representante ha señalado que los ejercicios de evaluación no se han hecho públicos porque han puesto de manifiesto las lagunas existentes en el mecanismo de defensa mutua. El objetivo de la Unión Europea es reforzar la capacidad de respuesta colectiva y dotar al artículo 42.7 de mayor precisión operativa para hacer frente a escenarios de seguridad cada vez más complejos en Europa hoy.

Kallas ha reiterado que la guerra de Ucrania y la evolución del entorno de seguridad en Europa hacen necesario reforzar los mecanismos de defensa colectiva de la Unión Europea. En su opinión, el artículo 42.7 constituye una herramienta esencial pero insuficientemente desarrollada, por lo que debe definirse con mayor claridad su aplicación práctica y el papel de cada institución comunitaria implicada en el futuro inmediato.

Hay que recordar que hace dos semanas los líderes de la UE pidieron a la Comisión Europea que aclare cómo debe aplicarse la cláusula de defensa mutua del artículo 42.7 del Tratado de la UE en caso de activación por un Estado miembro. El encargo incluye definir el tipo de ayuda, la respuesta coordinada y el papel de las instituciones comunitarias, en un contexto de creciente debate sobre su eficacia operativa.