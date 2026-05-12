Los boinas verdes del Ejército de Tierra adiestran equipos de operaciones especiales en Senegal

Una veintena de militares del Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra están participando durante estos días en unos módulos de adiestramiento militar con equipos de operaciones especiales de las fuerzas armadas de Senegal. La previsión es que el despliegue en tierras africanas tenga una duración de unas seis semanas y busca potenciar las técnicas y capacidades de los equipos senegaleses.

El contingente español desplazado está especialmente capacitado en operaciones vinculadas al ambiente anfibio y al buceo de combate. Esta especialización resulta adecuada para trabajar en el delta del río Saloum, una zona que ofrece condiciones idóneas para desarrollar instrucción en navegación, infiltración, supervivencia y combate en agua. Los ejercicios buscan que los senegaleses mejoren capacidades necesarias en su propio terreno.

El módulo de formación combina contenidos teóricos y prácticos. Entre las capacidades que se van a trabajar durante el curso destacan el reconocimiento especial, el patrullaje, la sanidad aplicada al combate, el planeamiento táctico y el empleo de medios tecnológicos utilizados en este tipo de operaciones. Los militares españoles desarrollan sesiones de formación adaptadas a los distintos escenarios operativos.

El programa de instrucción también incluye contenidos específicos relacionados con la lucha contra amenazas IED (artefactos explosivos improvisados, por sus siglas en inglés) y con el reconocimiento de itinerarios o amenazas explosivas en diferentes entornos. Las actividades se desarrollan tanto en horario diurno como nocturno e incorporan ejercicios tácticos de dificultad creciente.

Fuentes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) han recordado que esta formación es parte de las misiones de Seguridad Cooperativa en África, con las que las Fuerzas Armadas españolas buscan aumentar la formación de los ejércitos africanos para mejorar la estabilidad de esos países, aumentar la interoperabilidad con países socios y contribuir a la prevención de crisis que puedan afectar a la seguridad del flanco sur europeo.