Austria activa cazas Eurofighter para sacar de su espacio aéreo a 4 aviones militares de EEUU sin autorización de vuelo

Austria ha activado sus cazas Eurofighter el alerta para interceptar y escoltar fuera de su espacio aéreo a cuatro aviones militares de Estados Unidos que habrían sobrevolado el país sin autorización previa. El incidente se produjo en dos jornadas consecutivas y ha obligado a las fuerzas aéreas austriacas a activar el sistema de alerta rápida, en cumplimiento estricto de sus protocolos de defensa aérea.

El diario alemán Die Welt ha informado de que los aviones estadounidenses fueron detectados entrando en espacio aéreo austriaco sin los permisos de sobrevuelo requeridos por la normativa nacional. Según dicha información, los Eurofighter Typhoon de la Luftstreitkräfte (Fuerza Aérea austriaca) despegaron inmediatamente tras la detección radar para identificar, interceptar y escoltar a las aeronaves hasta su salida del espacio aéreo.

Austria, país oficialmente neutral, mantiene un sistema de defensa aérea orientado exclusivamente a la vigilancia de su espacio soberano. Cualquier tránsito militar extranjero requiere autorización previa. En este caso, la ausencia de notificación habría activado los protocolos automáticos de "scramble", que implican el despegue inmediato de cazas de reacción rápida para identificación visual de los contactos detectados.

Las autoridades militares austríacas no han confirmado públicamente una violación deliberada del espacio aéreo, pero sí han reconocido la activación de la alerta aérea en ambas ocasiones. Según fuentes de defensa citadas por medios locales, los Eurofighter realizaron las maniobras habituales de interceptación sin que se produjeran incidentes de seguridad ni comportamiento hostil entre las aeronaves implicadas.

El episodio se produce en un contexto de intenso tráfico militar en el espacio aéreo europeo, especialmente en rutas logísticas y de despliegue de la OTAN. Austria, pese a no ser miembro de la Alianza Atlántica, se encuentra rodeada de países aliados, lo que incrementa la frecuencia de sobrevuelo de aeronaves militares, aunque normalmente con coordinación previa y autorización diplomática.

Por el momento, no consta reacción oficial del Gobierno de Estados Unidos ni una escalada diplomática asociada al incidente. Las autoridades austríacas mantienen el asunto dentro del ámbito operativo militar, mientras continúan las investigaciones internas para determinar por qué los aviones estadounidenses habrían atravesado el espacio aéreo sin la autorización correspondiente.