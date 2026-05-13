Bélgica plantea entregar a Ucrania todos sus cazas F16 según le vayan llegando los nuevos cazas F35 que los sustituyen

El Gobierno de Bélgica estudia transferir a Ucrania la totalidad de sus cazas F-16 conforme la Fuerza Aérea belga reciba los nuevos F-35 adquiridos a Estados Unidos. El plan contempla una cesión progresiva de los aviones todavía operativos y refuerza la estrategia de varios países de la OTAN para modernizar simultáneamente sus propias flotas mientras incrementan el apoyo militar a Kiev.

El diario belga Le Soir ha revelado que el Ministerio de Defensa prevé entregar todos los F-16 restantes antes de 2029, coincidiendo con la llegada escalonada de los F-35. La información apunta a que Bruselas ya no contempla conservar parte de la flota como reserva y apuesta por sustituir completamente sus capacidades aéreas por el nuevo caza furtivo estadounidense.

Bélgica dispone actualmente de 53 F-16, aunque varios aparatos se acercan al final de su vida útil. Las autoridades militares consideran que algunos cazas todavía podrían seguir operativos durante años tras recibir mantenimiento y modernizaciones adicionales, especialmente para misiones de defensa aérea y apoyo táctico en el frente ucraniano.

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, se ha mostrado favorable a acelerar el envío de material militar a Ucrania y considera prioritario fortalecer la aviación ucraniana frente a Rusia. Bélgica participa además en los programas internacionales de formación de pilotos y técnicos ucranianos impulsados por varios países aliados de la OTAN.

La llegada de los F-16 occidentales busca mejorar la capacidad de Ucrania para interceptar drones, misiles y aeronaves rusas. Kiev espera también utilizar estos cazas para lanzar ataques de precisión contra objetivos militares y proteger infraestructuras estratégicas sometidas a bombardeos continuos desde el inicio de la invasión rusa.

La decisión belga confirma además la transición acelerada de varias fuerzas aéreas europeas hacia el F-35. Países Bajos, Dinamarca y Noruega ya han comenzado a retirar sus F-16 para sustituirlos por el nuevo modelo estadounidense, mientras parte de esos aviones retirados termina integrándose en la futura aviación de combate ucraniana.