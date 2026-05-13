Un carguero ruso con dos posibles reactores nucleares para Corea del Norte se hunde frente a las costas españolas

El hundimiento del carguero ruso Ursa Major frente a las costas españolas sigue rodeado de incógnitas casi año y medio después. Una investigación de la cadena estadounidense CNN sostiene que el buque podría transportar componentes de reactores nucleares destinados a submarinos norcoreanos cuando sufrió varias explosiones antes de desaparecer en el Mediterráneo.

Todo ocurrió durante los últimos días de diciembre de 2024 en aguas frente a las costas de Almería y Murcia. Desde entonces, siguen sin aclararse ni la naturaleza exacta de la carga ni qué provocó realmente el naufragio.

El barco, vinculado a la empresa estatal rusa Oboronlogistics y utilizado anteriormente en operaciones militares rusas en Siria, se hundió el 23 de diciembre de 2024 a unos 96 kilómetros de la costa española. Según la investigación difundida por CNN, el carguero había zarpado apenas unas semanas después de que Corea del Norte enviara tropas para apoyar a Moscú en la guerra de Ucrania.

❗❗❗ If this is confirmed, it will be a very big deal: According to CNN, one NATO member country may have sunk a Russian ship to stop the transfer of nuclear technology to North Korea. The cargo ship Ursa Major, which was carrying components of two nuclear reactors, sank… pic.twitter.com/OsgJ14oJII — Visioner (@visionergeo) May 12, 2026

Un viaje lleno de sombras

El Ursa Major, también conocido como Sparta 3, partió el 11 de diciembre desde el puerto ruso de Ust-Luga con destino oficial a Vladivostok. En la documentación de carga figuraban dos grandes grúas, 129 contenedores vacíos y dos piezas descritas como "tapas de alcantarilla".

Meses después, el Gobierno confirmó que el capitán ruso reconoció ante los investigadores que aquellas supuestas "tapas de alcantarilla" eran en realidad "componentes de dos reactores nucleares similares a los utilizados en submarinos". Según su versión, desconocía si contenían combustible nuclear.

Durante buena parte del trayecto el carguero navegó escoltado por dos buques militares rusos, el Ivan Gren y el Aleksandr Otrakovsky. Además, la Armada portuguesa realizó un seguimiento de la embarcación mientras atravesaba aguas lusas.

Lo ocurrido durante las horas previas al hundimiento sigue lleno de interrogantes. El 22 de diciembre, ya cerca de aguas españolas, el Ursa Major redujo de forma brusca la velocidad. El movimiento llamó la atención de los servicios de rescate españoles en Cartagena, que contactaron por radio con la tripulación para comprobar si existía algún problema a bordo. La respuesta fue que todo marchaba con normalidad.

Sin embargo, apenas 24 horas después llegó la emergencia. A las 11:53 UTC del 23 de diciembre el carguero lanzó una llamada de socorro tras registrar tres explosiones en el costado de estribor, cerca de la sala de máquinas. Dos tripulantes murieron y el barco comenzó a escorarse por una importante vía de agua.

Los 14 supervivientes abandonaron el carguero en un bote salvavidas y fueron recogidos posteriormente por la embarcación española Salvamar Draco, con base en Cartagena.

La actuación rusa tras las explosiones

La reacción de los buques militares rusos es otro de los puntos que centra la investigación. Según CNN, media hora después de que llegara un buque militar español para colaborar en el operativo, el Ivan Gren ordenó a las embarcaciones cercanas alejarse dos millas náuticas del carguero.

Además, reclamó que la tripulación rescatada fuese entregada inmediatamente a las autoridades rusas.

Mientras tanto, Salvamento Marítimo mantuvo el operativo y envió un helicóptero para comprobar si todavía quedaban supervivientes dentro del barco. Un rescatador español intentó acceder a la sala de máquinas, aunque la encontró sellada. También inspeccionó camarotes y otras zonas interiores sin localizar a nadie más.

La investigación española sostiene que, pese a los daños sufridos, el Ursa Major parecía estable y no existía riesgo inmediato de hundimiento. Pero la situación cambió horas después.

Poco antes de las 22:00, el Ivan Gren lanzó varias bengalas rojas sobre la zona. Minutos más tarde se registraron otras cuatro explosiones. La Red Sísmica Nacional detectó señales compatibles con detonaciones submarinas.

A las 23:10 el carguero desapareció bajo el agua.

¿Ataque o sabotaje?

La investigación manejada por las autoridades españolas llega a plantear incluso el posible uso de un torpedo supercavitante tipo Barracuda. Según la fuente citada por CNN, el agujero detectado en el casco —de unos 50 por 50 centímetros— sería compatible con ese tipo de armamento.

Otros especialistas consultados por la cadena estadounidense consideran más probable que se utilizara una carga adherida al casco. El analista naval Mike Plunkett apuntó que "parece una carga hueca colocada contra el casco por alguien o algo".

Cuatro días después del hundimiento, Oboronlogistics aseguró públicamente que el Ursa Major había sido víctima de un "ataque terrorista dirigido" y sostuvo que el barco presentaba daños compatibles con explosiones externas.

La investigación también pone el foco en lo ocurrido una semana después del naufragio. Según CNN, el Yantar —oficialmente un barco científico ruso, aunque acusado de espionaje en aguas de la OTAN— permaneció durante cinco días sobre el pecio. Posteriormente se detectaron nuevas explosiones en la zona.

La pista norcoreana

Uno de los aspectos más delicados del caso es el posible destino final de la carga. La fuente conocedora de la investigación citada por CNN asegura que el capitán del barco, identificado como Igor Anisimov, llegó a declarar que creía que el carguero iba a desviarse hacia el puerto norcoreano de Rason para entregar los reactores.

Los investigadores consideran poco creíble que el buque estuviera realizando un viaje alrededor del mundo únicamente para transportar grúas y contenedores vacíos entre puertos rusos conectados además por ferrocarril. La sospecha es que las grúas podían utilizarse para descargar material sensible en Corea del Norte.

La hipótesis gana peso después de que Pyongyang difundiera en diciembre de 2025 imágenes de lo que presentó como su primer submarino nuclear.

El analista naval Mike Plunkett advirtió a CNN de que una transferencia tecnológica de ese nivel "no sería una decisión menor" y solo se produciría entre aliados muy estrechos. A su juicio, sería "un movimiento muy importante de Moscú" y "muy preocupante", especialmente para Corea del Sur.

Silencio oficial

El Gobierno apenas ha facilitado información sobre el caso. Su única comunicación oficial llegó el 23 de febrero tras las preguntas formuladas por diputados de la oposición.

El diputado Juan Antonio Rojas Manrique expresó sus dudas en declaraciones a CNN: "Cuando alguien no proporciona de forma clara y completa la información que se le pide, al menos sospechas que está ocultando algo".

La polémica también alcanza a la caja negra del barco. El Ejecutivo sostiene que recuperarla resulta extremadamente complejo porque el pecio se encuentra a unos 2.500 metros de profundidad. Rojas, antiguo capitán de la marina mercante, cuestionó esa explicación: "Hoy en día las cajas negras suelen flotar y emitir una señal localizadora. Creo que alguien tiene la caja negra, pero no sabemos si es España o los propios rusos".

Estados Unidos también ha mostrado interés por la zona. Según datos públicos de vuelos recogidos por CNN, aviones estadounidenses WC135-R especializados en detección nuclear han sobrevolado el área del hundimiento en dos ocasiones desde diciembre de 2024.

El portavoz de la base aérea de Offutt, Kris Pierce, explicó a la cadena que este tipo de aeronaves "apoya habitualmente la recogida y análisis de restos nucleares".

Por ahora no existe ninguna prueba pública de contaminación radiactiva en la costa española ni el Gobierno ha alertado sobre posibles riesgos. El Ursa Major continúa a 2.500 metros de profundidad y buena parte de lo ocurrido durante aquellas horas sigue sin una explicación concluyente.