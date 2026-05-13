El III Foro LiberDefensa reúne en Madrid a los presidentes de Murcia y Aragón junto a líderes de la industria de defensa

El Grupo Libertad Digital celebrará el próximo 27 de mayo en Madrid el III Foro LiberDefensa, el encuentro de referencia en España sobre industria de defensa. Tras las exitosas ediciones de Madrid y Zaragoza, esta tercera edición profundiza en un formato de carácter autonómico que sitúa a los territorios como los baluartes necesarios de la defensa nacional, reuniendo a comunidades autónomas del PP que están liderando la transformación del ecosistema industrial de defensa en nuestro país.

España vive un punto de inflexión sin precedentes en materia de defensa. Los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN, la presión de los aliados europeos y el impulso de los nuevos presupuestos comunitarios están obligando a una reconversión acelerada del tejido industrial del país. El sector debe crecer, y debe hacerlo con rapidez: en ese contexto, los territorios con ecosistemas industriales ya consolidados tienen una ventaja competitiva decisiva.

El Grupo Libertad Digital lleva años siendo el medio de referencia en el seguimiento riguroso de la política de defensa y su dimensión industrial. El LiberDefensa nació de esa vocación: la de ofrecer un espacio donde la industria, las instituciones y la sociedad puedan debatir con seriedad sobre un sector que ya no es periférico, sino central para la soberanía, el empleo y la competitividad de España.

El equipo del foro

El foro estará coordinado y dirigido por Enrique Navarro, CEO de MQ GlobalNet, exasesor del Gobierno en materia de Defensa y colaborador de referencia de Libertad Digital en la materia. Le acompañarán Javier Arias Borque, responsable de la sección de Defensa de Libertad Digital, y Leticia Vaquero, periodista de Libertad Digital y esRadio especializada en economía y sectores. El foro tendrá lugar en la sede del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, en la calle Jorge Juan de Madrid.

Contará con la presencia de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, y Jorge Azcón, presidente de la Comunidad de Aragón, que expondrán respectivamente las estrategias de sus territorios en materia de defensa e industria. Un tercer ponente institucional, aún por designar, completará el programa.

Murcia, bastión de la defensa española

Murcia es una de las regiones con mayor arraigo en el sector de la defensa en España. La defensa aporta al PIB regional un 1,5% y genera más de 10.600 empleos directos.

La región alberga el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, el Arsenal de Cartagena, la Academia General del Aire y la base de Alcantarilla, además de un ecosistema empresarial articulado en torno a Navantia y más de cincuenta PYMES especializadas.

El gobierno regional impulsa la Estrategia CAETRA, un plan pionero para el fomento de la digitalización y el apoyo a las PYMES de doble uso, y ha apostado por un polo de ciberseguridad y un centro de microchips ciberseguros orientado a semiconductores seguros y tecnologías post-cuánticas. En mayo de 2026, además, la base de San Javier acogerá UNVEX 2026, el mayor evento de sistemas no tripulados celebrado en España.

La Región cuenta con un polo emergente en tecnología de ciberseguridad que aspira a convertirse en referente nacional, respaldado por una inversión sostenida del gobierno regional en los próximos años. A ello se suma el centro de microchips ciberseguros, orientado al diseño de semiconductores seguros y tecnologías post-cuánticas, que sitúa a Murcia en la vanguardia de la innovación tecnológica de doble uso.

Aragón y su apuesta por el Hub de Defensa

Aragón presentará los avances del Hub de Defensa lanzado por el gobierno de Azcón, que ya suma más de cien empresas adheridas y que fue presentado precisamente en el II Foro LiberDefensa celebrado en Zaragoza. La región representa cerca del 10% de las empresas del sector a nivel nacional, con presencia en drones, armamento, sistemas aeroespaciales y un creciente vínculo con la industria de automoción, uno de sus grandes activos diferenciales.

La infraestructura militar aragonesa es también determinante: más de 15.000 efectivos desplegados en unidades operativas, logísticas y de formación, junto al aeropuerto de Teruel —uno de los mayores centros aeronáuticos de Europa—, convierten a la región en un nodo estratégico de primer orden.

El potencial de crecimiento de la región es significativo. Los nuevos presupuestos europeos de defensa y los programas de adquisición del Ministerio apuntan a que el sector deberá duplicar su tamaño en los próximos cuatro años, y Aragón, con su ecosistema ya articulado y su Hub en marcha, está en posición privilegiada para captar una parte sustancial de esa expansión.

Una mesa empresarial de alto nivel

El programa incluye una mesa empresarial bajo el título 'La industria española de defensa: capacidades, innovación y futuro', en la que participarán algunas de las compañías más relevantes del sector. Los debates girarán en torno al impacto del incremento presupuestario vinculado al objetivo del 2% del PIB en defensa, las tecnologías disruptivas —inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos—, los proyectos colaborativos europeos y el marco regulatorio e institucional de apoyo a la industria.

El encuentro concluirá con un vino español y una sesión de networking privado entre ponentes, empresas y la dirección del Grupo Libertad Digital, en el formato reservado que ha caracterizado a las ediciones anteriores del foro.

El LiberDefensa nació como el primer foro mediático nacional especializado en industria de defensa. En un momento en que los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN y los nuevos presupuestos europeos de defensa están generando una demanda sin precedentes, el foro quiere ser el espacio donde esa oportunidad se nombre, se analice y se concrete en propuestas.