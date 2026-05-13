Navantia liderará cuatro proyectos navales del Fondo Europeo de Defensa con un importe total de 146 millones

Navantia ha sido seleccionada por la Comisión Europea para liderar y participar en cuatro proyectos estratégicos del Fondo Europeo de Defensa (EDF), con una financiación conjunta de 146 millones de euros. Las iniciativas están orientadas al desarrollo de nuevas capacidades navales avanzadas, desde buques digitalizados hasta sistemas submarinos autónomos y tecnologías de propulsión híbrida para futuras plataformas militares europeas.

El proyecto principal será E-Dominion, liderado por la propia Navantia, que busca desarrollar el concepto de "Buque Digital" europeo. Esta iniciativa pretende integrar sistemas de combate en red, inteligencia artificial y una arquitectura de datos común para operaciones navales multidominio, facilitando la interoperabilidad entre marinas europeas en escenarios de alta intensidad y conflicto híbrido.

E-Dominion tendrá una duración estimada de cuatro años y dará continuidad al programa EDINAF, ya finalizado. Su objetivo es avanzar hacia una "nube de combate naval" que permita compartir información táctica en tiempo real entre buques, aeronaves y centros de mando. El proyecto refuerza la apuesta europea por la soberanía tecnológica en sistemas de defensa digital.

Además del liderazgo en E-Dominion, Navantia participará en otros tres proyectos del EDF. Minerva se centrará en el desarrollo de sistemas de propulsión híbridos y arquitecturas eléctricas avanzadas para buques militares, con el objetivo de reducir firmas acústicas y mejorar la eficiencia energética de las plataformas navales de nueva generación.

El proyecto Shield estará enfocado en sistemas submarinos no tripulados dotados de inteligencia artificial, capaces de realizar misiones de vigilancia, reconocimiento y protección de infraestructuras críticas. Por su parte, Abyssa desarrollará tecnologías para operaciones en entornos submarinos extremos, incluyendo navegación autónoma a grandes profundidades y sensores avanzados de alta resistencia.