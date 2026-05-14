Defensa ve la IA como una "cuestión de supervivencia" para las Fuerzas Armadas y apuesta por un desarrollo europeo

El jefe de la División del Desarrollo de la Fuerza del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON), el general de división Carlos Javier Frías Sánchez, ha advertido en las últimas horas de que la adopción de nuevas herramientas no es una simple mejora táctica, sino una prioridad ineludible. Durante su intervención en un foro sobre geopolítica organizado por el IESE Business School en Madrid, el alto mando ha calificado la inteligencia artificial como una "cuestión de supervivencia" para el ámbito militar.

En este contexto de inestabilidad global, Frías Sánchez ha asegurado que el futuro de las naciones es eminentemente tecnológico y que esta variable estratégica decantará la balanza en la competencia entre los distintos ejércitos. Según ha explicado, cualquier país que afronte un conflicto bélico sin disponer de un sistema informático potente para procesar datos o interpretar líneas de acción padecerá una desventaja estratégica insalvable frente a sus respectivos rivales.

Para ilustrar la enorme magnitud de este salto cualitativo, el general de división ha recordado la forma en que han cambiado recientemente los tiempos de respuesta. Antes, el lento proceso de identificar objetivos sobre el terreno y asignar los pertinentes sistemas de armas se realizaba de manera completamente manual. El ciclo de decisión habitual en la OTAN requería de hasta setenta y dos horas y el número de blancos que se lograba procesar rondaba los doscientos en el mejor de los casos. Hoy en día, ha recordado, los mandos militares pueden procesar miles de blancos en unos pocos minutos.

Sin embargo, esta profunda revolución trae consigo vulnerabilidades técnicas. El responsable castrense ha reiterado que Occidente es muy dependiente en multitud de campos tecnológicos que rodean a este tipo de innovaciones, como son las infraestructuras de comunicaciones o el desarrollo de aplicaciones. En su opinión, el tablero internacional avanza de manera inexorable hacia un peligroso desacople tecnológico.

El general de división ha puesto el foco principal en la beligerante actitud de potencias autoritarias. Según ha denunciado, China está imponiendo sus propios estándares en el mercado para obligar al resto de países a adquirir su tecnología. Además, ha recordado que el régimen comunista asiático espía de forma sistemática y vulnera por completo los derechos de propiedad intelectual, lo que imposibilita cualquier tipo de colaboración fiable. Ante este complicado panorama, el experto ha alertado de que el dominio en el ámbito digital y cibernético determinará de forma muy clara quiénes son los aliados y de qué potencias dictatoriales se dependerá en un futuro próximo.

Por todos estos motivos, ha abogado por asumir la cruda realidad de que el mercado nacional no tiene el tamaño ni el peso suficiente como para ser completamente autónomo en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. La solución más sensata, a su juicio, pasa irremediablemente por buscar amplias sinergias y apoyarse en un bloque comunitario fuerte. Así, ha instado a impulsar la reindustrialización en Europa para garantizar que una parte esencial de este vital tejido se quede por fin en el continente o al menos en territorio de países aliados, algo que en la actualidad desgraciadamente no sucede en el sector de la Defensa.

A modo de conclusión, Frías Sánchez ha reflexionado abiertamente sobre la tremenda asimetría moral y conceptual que existe hoy entre el mundo libre y sus adversarios geopolíticos. Ha subrayado que las naciones democráticas poseen unos principios propios que marcan una separación evidente entre la guerra y la paz, una delicada frontera que los enemigos de la libertad nunca respetan. Así, ha advertido de que las sociedades abiertas sufrirán de manera cada vez más recurrente ciberataques, campañas de desinformación, graves injerencias electorales o acciones terroristas por parte de quienes ya operan en la sombra bajo una lógica de conflicto permanente, mientras los países liberales siguen creyendo ingenuamente que viven en una plácida situación de paz internacional.