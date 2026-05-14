El control de la Armada sobre la flota fantasma rusa: 50 barcos semanales que pueden ser un vector de ataques híbridos

El Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por la general de brigada del Ejército del Aire Loreto Gutiérrez, hecho público en las últimas horas su último informe anual. Un documento que confirma la amenaza latente que para el país y todos los aliados de la OTAN supone la flota fantasma rusa que navega sin ningún tipo de control. Embarcaciones que no llevan pabellón ruso, sino que funcionan con banderas de conveniencia y con seguros opacos.

El informe detalla que el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) de la Armada monitoriza unos 50 buques de estas características semanalmente que navegan por aguas de soberanía española, especialmente en las cercanías de las Islas Canarias, el mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar. Embarcaciones que están controladas pero sobre las que nunca se ha dado una orden de asalto, como sí ha hecho Francia, por ejemplo.

Ejemplos de esos tránsitos peligrosos son el carguero ruso con dos posibles reactores nucleares para Corea del Norte se ha hundido frente a las costas españolas, exactamente, en el área de las costa más próxima a las provincias de Almería y Murcia. O el auxilio por parte de Marruecos al petrolero sancionado Chariot Tide en aguas del Estrecho mientras España enviaba una embarcación de Salvamento Marítimo para vigilar la situación.

Esta presencia masiva no es casual ni puramente comercial. El documento advierte con severidad que estos navíos representan un riesgo directo para las infraestructuras críticas. En concreto, el Gobierno señala que estos activos podrían actuar como plataformas para sabotajes en el lecho marino. "Se ha intensificado la monitorización ante el riesgo de que estos buques comprometan la integridad de los cables de fibra óptica", reza el documento.

El Departamento de Seguridad Nacional insiste en la amenaza que suponen estas embarcaciones, que pueden ser empleados para ataques híbridos, como el lanzamiento de drones o sistemas de interferencia electromagnética. Según el documento, existe una vigilancia permanente ya que estos buques de la sombra son vistos como un "vector potencial de ataques híbridos contra intereses estratégicos y la soberanía".

El informe reconoce limitaciones operativas críticas debido al vacío legal internacional. El documento subraya que la "posibilidad legal de actuar contra ellos es de difícil resolución", dado que navegan frecuentemente en aguas internacionales o aprovechando ambigüedades jurídicas que dificultan cualquier tipo de intervención directa.

La preocupación en este sentido no es sólo española. Otros países aliados han alertado del papel que juegan estas embarcaciones en la guerra invisible de Putin que golpea Europa: sabotajes, espías y ataques híbridos. Buques que muchos tipos que pueden ser empleados para causar interferencias GPS o daños sobre cables submarinos esenciales para las telecomunicaciones y el suministro energético, tal y como han denunciado países como Finlandia, Estonia, Polonia o Alemania.

Por último, el riesgo medioambiental se suma a la ecuación de seguridad. El mal estado de conservación de esta flota rusa fantasma aumenta la probabilidad de colisiones o vertidos accidentales en zonas de alto valor ecológico. Seguridad Nacional enfatiza que España debe mantener la "resiliencia tecnológica y la vigilancia permanente" para evitar que un incidente fortuito o provocado acabe derivando en una crisis de dimensiones mayores para todo el país.

El foco de preocupación se sitúa en puntos estratégicos como el Estrecho de Gibraltar y las Islas Canarias. En el archipiélago, la actividad se ha quintuplicado en apenas doce meses, lo que ha obligado a desplegar sistemas de inteligencia marítima avanzados. El informe destaca que estos barcos, muchos con más de veinte años de antigüedad, realizan operaciones de transbordo de crudo que eluden las sanciones internacionales impuestas.