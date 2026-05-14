El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) ha publicado en las últimas horas el que es su último informe anual sobre las amenazas a las que se enfrenta España. Un documento en el que se detalla, por ejemplo, el control específico de la Armada de la flota fantasma rusa que navega por las aguas cercanas a España, o que cifra la desigualdad en el Estrecho en la lucha contra el narcotráfico, con 20 patrulleras de la Guardia Civil para detener a más de 600 narcolanchas.

Otro tema relevante del informe es el espacio dedicado a las campañas de desinformación. El informe advierte de que actores vinculados al extremismo, el antieuropeísmo y posiciones afines a Rusia han impulsado operaciones dirigidas a erosionar la neutralidad institucional. Son campañas que buscan manipular a miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil) para acercarlos a posiciones prorrusas.

El documento señala que estas operaciones se han intensificado coincidiendo con la guerra de Ucrania y explica que estas campañas explotan discursos sobre el declive moral de Europa, cuestionan las alianzas occidentales y tratan de presentar a Rusia como un actor defensor de valores tradicionales. El objetivo final sería aumentar la polarización social y debilitar la cohesión institucional de los países aliados de la OTAN y de la Unión Europea.

El Departamento de Seguridad Nacional sitúa a Rusia como uno de los principales focos de inestabilidad para la seguridad europea. El documento destaca el incremento de actividades híbridas, operaciones de inteligencia y acciones encubiertas destinadas a influir en procesos políticos y sociales. También recoge el uso de campañas de propaganda y desinformación para amplificar tensiones y explotar debates relacionados con la defensa y la seguridad.

El documento sostiene que las campañas híbridas ya no se limitan únicamente al ámbito digital, sino que combinan desinformación, presión diplomática, espionaje y acciones de influencia. Seguridad Nacional considera que la utilización de redes sociales y plataformas digitales facilita la propagación de mensajes manipulados. Además, advierte de que los avances tecnológicos y la inteligencia artificial permiten crear contenidos más sofisticados, difíciles de identificar y capaces de alcanzar audiencias.

El informe alerta de que también se persigue alterar la percepción sobre las misiones militares en el exterior y debilitar la confianza en las capacidades defensivas de las FAS. El DSN destaca que la competencia estratégica obliga a reforzar la resiliencia frente a campañas de influencia. También apunta que las Fuerzas Armadas deben prepararse para escenarios donde las amenazas híbridas se combinen con riesgos y operaciones informativas.

Por último, el documento apunta a que las campañas de desinformación continuarán aumentando en intensidad y complejidad. Prevé un uso cada vez más sofisticado de tecnologías emergentes para manipular contenidos y segmentar mensajes dirigidos a públicos concretos. También advierte de que los actores hostiles seguirán explotando crisis internacionales, divisiones políticas y debates sociales para deteriorar la cohesión interna de las democracias occidentales.