Rusia aprueba una ley que le permite invadir cualquier país del mundo si hay "ciudadanos rusos" en peligro

La Duma Estatal de Rusia ha aprobado esta semana una nueva ley que amplía de forma drástica los poderes de Vladímir Putin para emplear sus fuerzas armadas fuera de las fronteras del país. El texto permite al presidente ruso ordenar operaciones militares en cualquier parte del mundo con el argumento de proteger a ciudadanos rusos detenidos, procesados o perseguidos por tribunales extranjeros.

La norma ha sido aprobada por la Cámara Baja del Parlamento ruso con 381 votos a favor y ninguno en contra. Ahora deberá pasar por el Consejo de la Federación antes de llegar al despacho de Putin para su ratificación definitiva. El Kremlin da así un nuevo paso en la construcción legal de una doctrina militar que ya utilizó en la península de Crimea (Ucrania), Georgia y Ucrania, aunque hasta ahora se hablaba de minorías rusas.

El texto autoriza el "empleo extraterritorial" de las Fuerzas Armadas rusas para defender a ciudadanos arrestados, investigados o sometidos a procesos judiciales en países extranjeros o ante organismos internacionales que Moscú no reconoce. La ley deja la decisión final exclusivamente en manos del presidente ruso, reforzando todavía más la centralización absoluta del poder militar en torno a Putin.

Desde la Duma han justificado la medida alegando que Occidente utiliza la justicia internacional como una "herramienta represiva" contra los rusos. El presidente de la Cámara, Viacheslav Volodin, ha asegurado que la legislación es necesaria para responder a decisiones judiciales consideradas hostiles por Moscú. El discurso oficial insiste en que Rusia debe poder defender a sus nacionales frente a tribunales extranjeros y organizaciones internacionales.

Aunque numerosos medios han presentado la ley como un cambio radical, lo cierto es que Rusia ya disponía de mecanismos legales para intervenir militarmente fuera de sus fronteras. Desde hace años, el Kremlin utiliza la protección de ciudadanos rusos y rusoparlantes como argumento político y jurídico para justificar operaciones militares en territorios extranjeros, especialmente dentro del antiguo espacio soviético.

La gran diferencia respecto a las normas anteriores es que esta vez la posibilidad queda recogida de manera explícita en la legislación federal rusa. Hasta ahora existían bases legales genéricas en la ley de Defensa y en reformas introducidas en 2023 sobre seguridad nacional, pero ninguna mencionaba de forma tan directa el despliegue exterior del Ejército para rescatar o proteger ciudadanos sometidos a acciones judiciales.

El precedente más claro se remonta a 2014, cuando Moscú justificó la anexión ilegal de Crimea alegando la necesidad de proteger a la población rusa y rusoparlante tras la caída del gobierno prorruso en Kiev. Posteriormente, el Kremlin siguió utilizando la misma narrativa en el Donbás y durante la invasión a gran escala de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

La nueva ley también llega en un momento de máxima tensión entre Rusia y Occidente. Moscú mantiene enfrentamientos abiertos con la Corte Penal Internacional y con numerosos tribunales europeos desde el comienzo de la guerra de Ucrania. El Kremlin considera ilegítimas muchas de las resoluciones internacionales contra funcionarios, militares y empresarios rusos sancionados durante los últimos años.

Uno de los casos utilizados por los impulsores de la ley fue el del arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, detenido en Polonia a petición de Ucrania por realizar excavaciones en Crimea, territorio ocupado por Rusia desde 2014. Según la Duma, la nueva legislación servirá para impedir situaciones similares y actuar con rapidez ante cualquier detención de ciudadanos rusos en el extranjero.