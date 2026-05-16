Reino Unido usa una agencia de la OTAN para rearmarse en Alemania: compra 72 obuses autopropulsados a ruedas

El Reino Unido ha formalizado la compra de 72 obuses autopropulsados sobre ruedas RCH 155 en una operación canalizada a través de una agencia internacioanl de adquisiciones, en el marco de su estrategia de rearme tras la guerra de Ucrania. El acuerdo refuerza la capacidad de artillería de largo alcance del Ejército británico y su integración operativa con los aliados de la OTAN en escenarios de alta intensidad.

La operación se ha articulado a través de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA), que permite a varios países coordinar compras conjuntas de material militar para reducir costes, acelerar entregas y estandarizar sistemas. En este caso, el Reino Unido ha optado por este mecanismo para agilizar la incorporación de un sistema considerado clave en la modernización de su artillería terrestre.

El sistema RCH 155 es un obús autopropulsado de 155 mm montado sobre un chasis de ruedas, desarrollado por KNDS Deutschland, dentro del grupo KNDS. Su diseño combina el cañón del PzH 2000 con una torre automatizada no tripulada, lo que permite operar con una tripulación reducida, alta precisión de fuego y capacidad de disparar en movimiento o desde parada rápida.

En el plano técnico, el RCH 155 destaca por su sistema de control de tiro digital totalmente integrado, su capacidad de disparo automatizado y su doctrina de "shoot and scoot", que permite realizar descargas de artillería y reubicar la posición en cuestión de segundos para evitar la localización enemiga. Su alcance puede superar los 40 kilómetros con munición estándar y es compatible con proyectiles guiados de precisión.

El contrato británico forma parte de un esfuerzo más amplio de modernización del Ejército del Reino Unido, que busca sustituir sistemas de artillería más antiguos por plataformas más móviles y compatibles con redes de combate digitalizadas. El objetivo es reforzar la interoperabilidad con aliados europeos y mejorar la capacidad de respuesta en escenarios como Europa del Este, donde la artillería ha recuperado un papel central.

El coste total de la adquisición no ha sido desglosado públicamente, aunque estimaciones del sector sitúan la operación en varios cientos de millones de euros, incluyendo vehículos, sistemas de soporte, munición inicial y formación. El acuerdo refuerza la posición de KNDS como uno de los principales proveedores de artillería pesada en Europa y consolida la tendencia de compras conjuntas dentro del marco de la OTAN para acelerar el rearme europeo.