España despliega 1.600 militares y 300 vehículos en Europa del Este para demostrar que puede frenar una invasión rusa

España ha iniciado el mayor despliegue terrestre de sus Fuerzas Armadas en Europa del Este desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. El ejercicio Strong Lineage 26 movilizará a 1.600 militares españoles y más de 300 vehículos hacia Eslovaquia y Hungría bajo mando de la OTAN. El objetivo es demostrar que el contingente liderado por España puede transformarse en una brigada multinacional capaz de responder ante un hipotético ataque ruso en el flanco oriental aliado.

El despliegue comenzó este fin de semana desde el puerto de Almería, donde embarcaron convoyes militares pertenecientes principalmente a la Brigada Rey Alfonso XIII de La Legión, con base en Viator. El material viajará por mar hasta el puerto esloveno de Koper y continuará posteriormente por carretera hasta los campos de maniobras de Lešť, en Eslovaquia, y Croft, en Hungría. La operación logística se desarrollará durante aproximadamente dos semanas.

La OTAN pretende comprobar la rapidez de reacción, movilidad y capacidad de combate de la Brigada Multinacional desplegada en Eslovaquia. España ejerce actualmente como nación marco de esa fuerza avanzada, creada tras la invasión rusa de Ucrania para reforzar la seguridad de los países más expuestos. El mando operativo recaerá en el general de brigada José Agustín Carreras Postigo, procedente de La Legión, que dirigirá las operaciones durante las maniobras.

En el ejercicio participarán también militares de República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Portugal, Rumanía y Turquía, hasta alcanzar unos 2.900 efectivos conjuntos. Las maniobras estarán orientadas a probar la interoperabilidad entre los distintos ejércitos aliados y la integración de sistemas de combate, comunicaciones y logística. La OTAN quiere verificar que las unidades pueden actuar de manera coordinada en caso de escalada militar en Europa.

El despliegue español incluirá vehículos blindados, sistemas de apoyo logístico, unidades mecanizadas y capacidades de mando y control. La OTAN busca evaluar si España puede mantener durante semanas una fuerza de combate plenamente operativa lejos de su territorio nacional y bajo condiciones de elevada exigencia táctica y logística.

El ejercicio Strong Lineage 26 servirá además para medir la capacidad real de despliegue estratégico de las Fuerzas Armadas españolas en un escenario de guerra convencional de alta intensidad. El resultado de estas maniobras influirá en futuras decisiones aliadas sobre refuerzos permanentes y asignación de capacidades militares en la región.