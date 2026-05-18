Robles niega injerencias en Indra y amenaza con sanciones al consorcio del 8x8 Dragón si no cumple con las entregas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado cualquier tipo de injerencia por parte de su departamento en la tensa situación interna de Indra durante los últimos meses, la empresa de la que acaba de salir su máximo accionista no estatal después de tratar de fusionarla con su empresa familiar, y que se ha convertida en la auténtica campeona de la industria de defensa española a base de contratos a dedo desde el propio departamento de Defensa.

"El Ministerio de Defensa no quiere saber absolutamente nada de las industrias de Defensa. Lo único que quiere es que sus Fuerzas Armadas sean modernas y preparadas y que, cuando haya unas necesidades en todos los ámbitos, con arreglo a lo que procesa en cada momento legalmente se tribuyan los programas a las empresas que tienen las mayores capacidades. De lo que ha ocurrido en Indra en toda esta última temporada no tenemos ni idea ni queremos saber", ha dicho.

"Indra es una empresa que tiene una participación muy importante de la SEPI y respetamos las decisiones de la SEPI. Lo único que queremos es que cumpla con sus compromisos con Defensa. Por eso puedo decirle que en todas las reuniones que hemos tenido con Indra le hemos pedido que cumpla cuanto antes con el programa del 8x8 Dragón", ha continuado la ministra durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

Siguiendo con temas industriales y específicamente con el programa del 8x8 Dragón, ha vuelto a mostrar su malestar con la evolución de este blindado, uno de los programas clave sobre los que pivota la modernización del Ejército de Tierra. Se trata de un programa que en los últimos meses ha sido señalado por la propia ministra como uno de los Programas Especiales de Modernización (PEM) que más preocupan en las plantas nobles del departamento.

"La situación de retraso en la que se encuentra el programa del 8x8 Dragón es una reivindicación y una queja constante para mí. Yo exijo a las industrias que cumplan con su obligación porque si no eso tendrá su consecuencia lógica. El incumplimiento contractual y las sanciones están previstas en los contratos", ha advertido la ministra de Defensa.

Las cifras del 8x8 Dragón ayudan a explicar el enfado y la preocupación ministerial. El consorcio Tess Defence no fue capaz de entregar ni una sola unidad de las acordadas en 2023. Tampoco lo hizo en el año 2024. En el año 2025 se entregaron tan sólo 30 de las 70 unidades prometidas. Este año 2026 se han entregado hasta ahora 26 unidades más, elevando la cifra total de blindados entregados hasta los 56.

Por otro lado, Robles ha explicado también que el Gobierno puso punto y final el pasado 5 de mayo a la misión naval de protección a Chipre en que han estado desplegadas las fragatas F105 Cristóbal Colón -en un primer momento- y la F104 Méndez Núñez posteriormente. Ha explicado que finalizó en el momento en el que Francia decidió dirigir el grupo de combate encabezado por el portaaviones Charles de Gaulle hacia el Estrecho de Ormuz.

Según ha explicado, la misión se mantuvo mientras el grupo naval estuvo centrado en la seguridad del Mediterráneo oriental y el apoyo a Chipre, país afectado por el intercambio de misiles en la región. La retirada se produjo cuando la operación cambió de orientación estratégica hacia Ormuz. Ha añadido que el Gobierno solo apuesta por una solución diplomática en Oriente Próximo y respalda garantizar la libertad de navegación mediante mecanismos multilaterales.