UMT pide a Defensa que dé la permanencia en las Fuerzas Armadas a los militares que la aprobaron pero no tuvieron plaza

La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha exigido al Ministerio de Defensa que reconozca la permanencia de los soldados y marineros que aprobaron las pruebas correspondientes, pero quedaron fuera por falta de plazas. Sostiene que la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre el abuso de temporalidad obliga a revisar la situación de estos militares, muchos de los cuales llevan años encadenando compromisos temporales dentro de las Fuerzas Armadas.

La organización considera que el sistema aplicado durante los últimos años ha generado una discriminación entre aspirantes que superaron el mismo proceso selectivo. Según denuncia la UMT, numerosos efectivos demostraron mérito y capacidad en las pruebas de permanencia, aunque terminaron relegados al Compromiso de Larga Duración. A juicio de la asociación, Defensa utilizó esa fórmula para evitar consolidar puestos permanentes.

La polémica surge después de que el Tribunal Supremo aclarara su criterio sobre la figura del indefinido no fijo en las administraciones públicas. La sentencia citada por la UMT (475/2026, de 11 de mayo) asume parte de la doctrina marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sostiene que no basta con encadenar contratos temporales durante años sin ofrecer estabilidad. La asociación cree que esa interpretación resulta aplicable a la escala militar.

La UMT sostiene que el departamento dirigido por Margarita Robles dispone ahora de margen suficiente para actuar sin esperar nuevas resoluciones judiciales. La asociación reclama una regularización inmediata de los militares afectados y advierte de que una negativa podría desencadenar una avalancha de reclamaciones en los tribunales. Además, recuerda que muchos soldados acumulan décadas de servicio, experiencia operativa y formación especializada financiada con recursos públicos del propio departamento.

El conflicto afecta especialmente a la escala de tropa y marinería, marcada desde hace años por la temporalidad y por el límite de permanencia hasta los 45 años. Diversas asociaciones profesionales llevan tiempo denunciando que militares afrontan el final de su carrera sin una salida laboral clara. La UMT considera que reconocer la permanencia a quienes aprobaron las pruebas aliviaría ese problema y evitaría inseguridad jurídica dentro de los cuarteles.

La asociación también reclama una reforma legal que incremente las plazas permanentes y adapte la normativa militar a la jurisprudencia europea. La Unión de Militares de Tropa insiste en que no se trata de conceder privilegios, sino de reconocer derechos adquiridos tras superar procesos selectivos oficiales.