Qué es la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión y cómo se organiza la unidad más grande de esta fuerza militar

La Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión (Brileg) constituye la unidad más joven del Ejército de Tierra y la de mayor entidad de este cuerpo militar. Encuadrada en la División 'Castillejos', esta gran unidad de combate concentra a más de dos millares de legionarios y destaca por su alta capacidad de proyección en escenarios internacionales de alta intensidad. Su diseño operativo le permite desplegar de forma autónoma durante largos periodos de tiempo en misiones de paz, asesoramiento militar o cooperación en situaciones de crisis.

Despliegue geográfico entre Viator y Ronda

La presencia de la Brileg se estructura de forma fija en dos enclaves de la comunidad autónoma de Andalucía. El núcleo principal y órgano de mando se asienta en la Base Álvarez de Sotomayor, ubicada en el término municipal de Viator, a quince minutos del centro de la ciudad de Almería. Este acuartelamiento concentra el grueso de la fuerza logística y de combate.

El segundo punto estratégico de la brigada se sitúa en el Acuartelamiento Montejaque, en el municipio malagueño de Ronda. Esta instalación mantiene el arraigo histórico de la fuerza en la provincia y alberga componentes clave de la maniobra de la brigada, beneficiándose de una ubicación en el interior peninsular que facilita tanto el adiestramiento como las comunicaciones terrestres.

Origen histórico y estructura del mando

La creación de la brigada actual se consolidó mediante un proceso de reorganización orgánica que comenzó el 31 de mayo de 1995, cuando se ordenó el traslado del Mando de la Legión de Málaga a Almería. El 11 de agosto de 1995 la estructura adoptó oficialmente el nombre de Cuartel General de la Brigada de la Legión, y el 20 de septiembre de 1996, durante la celebración del LXXVI aniversario fundacional, asumió el sobrenombre de 'Rey Alfonso XIII' en un acto presidido por los Reyes.

La unidad opera bajo las órdenes directas de un general de brigada, quien ejerce de forma simultánea las funciones de inspector de la Legión. Esta condición le otorga la potestad para velar por la uniformidad, las tradiciones y el espíritu de los componentes que dependen de otras demarcaciones territoriales, como el Tercio Gran Capitán 1º de la Legión en Melilla, el Tercio Duque de Alba 2º de la Legión en Ceuta y la XIX Bandera de Operaciones Especiales Maderal Oleaga en Alicante.

Unidades subordinadas y capacidad operativa

La potencia de combate de la Brileg se divide en elementos especializados que abarcan la maniobra, el apoyo de fuegos y el sostén logístico. El tejido fundamental lo componen el Tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión, dotado con las banderas VII Valenzuela y VIII Colón equipadas con vehículos blindados sobre ruedas en Viator, y el Tercio Alejandro Farnesio 4º de la Legión, que encuadra a la X Bandera Millán Astray en Ronda.

Bandera de Cuartel General: Centraliza las comunicaciones, los puestos de mando y la defensa contracarro con misiles guiados y detección NBQ.

Grupo de Caballería Ligero Acorazado Reyes Católicos: Unidad especializada en tareas de reconocimiento avanzado y seguridad táctica.

Grupo de Artillería de Campaña: Encargado de los apoyos de fuego pesado, profundo y de la defensa antiaérea a baja cota.

Bandera de Zapadores: Responsable de la modificación del terreno, fortificaciones y el mantenimiento de infraestructuras de paso.

Grupo Logístico: Centraliza los servicios de transporte, mantenimiento técnico, abastecimiento de combustible, municiones y asistencia sanitaria.

El funcionamiento interno de estas unidades se rige por el código de conducta del Credo Legionario, mientras que el adiestramiento habitual incluye ejercicios de tiro con fuego real, tácticas de combate en zonas urbanizadas y programas de instrucción física en sus propias instalaciones.