Robles visita el nuevo radar Lanza 3D del EVA 2, capaz de detectar cazas furtivos de quinta generación, drones y misiles

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este martes una de las instalaciones más desconocidas de las Fuerzas Armadas. Se trata de los escuadrones de vigilancia aérea (EVA) del Ejército del Aire y el Espacio, que se encuentran diseminados por buena parte del territorio nacional, y que son responsables de escanear todo el espacio aéreo español y buena parte del de los países fronterizos para proteger el territorio nacional.

Se ha desplazado exactamente hasta la localidad de Villatobas, en Toledo, para conocer el EVA número 2, en el que se acaba de poner en funcionamiento un nuevo radar Lanza 3D, capaz de detectar y rastrear aeronaves furtivas (cazas de quinta generación), misiles y drones en tres dimensiones, con mayor alcance y resistencia frente a interferencias electrónicas hostiles, y que es un desarrollo de la española Indra.

El nuevo radar Lanza 3D empezó a desplegarse en los escuadrones de vigilancia aérea (EVA) a finales del año 2024 y van a ir sustituyendo progresivamente a los veteranos RAT-31 Alenia que todavía están prestando servicio en algunos escuadrones. El sistema destaca por su interoperabilidad con la OTAN, al permitir el intercambio de información con el sistema integrado de defensa aérea y antimisil de la Alianza Atlántica.

Durante la visita, Robles ha destacado la importancia de la modernización, el esfuerzo y la alta cualificación técnica como claves para alcanzar la soberanía y autonomía tecnológicas y ha señalado que la labor de los equipos del EVA 2 "demuestra el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la seguridad y la paz", en un contexto de creciente complejidad en la vigilancia aérea.

El EVA 2 forma parte de una red de 13 escuadrones de vigilancia aérea desplegados por todo el territorio nacional. Su misión principal es la obtención y transmisión de datos radar para su explotación en los centros de mando y control. Estas unidades son esenciales para las operaciones de vigilancia, presencia y disuasión del espacio aéreo bajo responsabilidad española.

El EVA 2 cuenta en estos momentos con cerca de 70 efectivos altamente cualificados y es una de las unidades clave en la defensa del espacio aéreo desde su creación, con una trayectoria operativa que se remonta al mes de julio de 1958, cuando se activó como la primera unidad de la Red de Alerta y Control de vigilancia del espacio aéreo español.