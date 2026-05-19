Suecia elige a la francesa Naval Group para construir sus nuevas fragatas y deja fuera a Navantia

Suecia ha adjudicado a la compañía francesa Naval Group la construcción de cuatro nuevas fragatas para su armada, dentro del programa clase Luleå, en un contrato estratégico que refuerza la industria naval gala. La decisión afecta a un programa de renovación clave para la Marina sueca, valorado en torno a los 3.000 millones de euros, que busca reforzar su capacidad operativa en el mar Báltico tras su reciente incorporación a la OTAN.

El encargo contempla la construcción de cuatro fragatas de nueva generación basadas en el modelo FDI (Frégate de Défense et d'Intervention), ya en servicio tanto en la Marina francesa como en la griega (primera exportación del modelo). El contrato prevé un calendario de entregas escalonado, con la primera unidad operativa previsiblemente a comienzos de la próxima década y, después, una unidad más cada año.

Según las condiciones del acuerdo, la producción se realizará en cooperación con la industria sueca, aunque el liderazgo del diseño y la integración del sistema naval recaerán en Naval Group. El objetivo es reforzar la interoperabilidad de la marina sueca con los estándares de la OTAN y dotar al país escandinavo de una capacidad naval moderna frente a escenarios de creciente tensión en el Báltico.

La decisión supone un duro revés para la española Navantia, que competía por el contrato en colaboración con socios industriales suecos con el modelo Alfa 4000, dedicado a la exportación y que no ha hecho ni está previsto para la Armada española. El astillero español llegó a usar incluso como reclamo comercial la presencia de la fragata F102 Juan de Borbón en Estocolmo en una misión OTAN.

El programa de fragatas sueco responde a la necesidad de sustituir unidades obsoletas y reforzar la vigilancia marítima tras el deterioro del entorno de seguridad en el norte de Europa. La entrada de Suecia en la OTAN ha acelerado sus planes de defensa, con especial atención a la protección de infraestructuras críticas y rutas marítimas estratégicas en el Báltico.

Con esta adjudicación, Francia consolida la posición de Naval Group como uno de los principales proveedores navales europeos, mientras Suecia avanza en la modernización de su flota de superficie. El contrato se enmarca en una tendencia de rearme naval en Europa impulsada por el aumento de la tensión geopolítica y la necesidad de reforzar las capacidades militares en el entorno atlántico y báltico.