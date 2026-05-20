Airbus abrirá en Sevilla un nuevo centro para convertir aviones civiles en militares

Airbus reforzará su presencia industrial en España con la apertura de un nuevo centro de conversión militar del avión polivalente A330 MRTT en Sevilla. La instalación comenzará a operar a finales de 2027 en la planta de San Pablo y permitirá transformar aviones civiles en aeronaves militares de reabastecimiento en vuelo, transporte y evacuación médica.

La multinacional europea ha explicado que esta nueva infraestructura complementará la actividad que ya desarrolla en Getafe, donde actualmente realiza las conversiones del A330 MRTT. Con el nuevo centro sevillano, Airbus elevará de cinco a siete el número anual de aviones adaptados para uso militar ante el incremento de la demanda internacional.

El presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura, ha defendido la elección de Sevilla por su capacidad técnica y su experiencia en programas militares. La compañía ha destacado además la existencia de las líneas de ensamblaje final del A400M y del C295, así como la proximidad logística con Getafe y la fortaleza del tejido aeronáutico andaluz.

Para poner en marcha el proyecto, Airbus acometerá una modernización integral de las instalaciones de San Pablo. La inversión incluirá mejoras en hangares, nuevos medios industriales y sistemas tecnológicos avanzados para los procesos de conversión. La empresa también impulsará programas de formación destinados a crear empleo especializado y aumentar la cualificación del personal local.

La planta sevillana no solo se dedicará a transformar aeronaves civiles en militares. Airbus prevé que el centro asuma además trabajos de mantenimiento, reparación y actualización de los A330 MRTT ya en servicio. De esta forma, Sevilla se convertirá en uno de los principales polos europeos de apoyo operativo para este modelo de avión cisterna.

El A330 MRTT es actualmente uno de los aviones de reabastecimiento más demandados del mercado internacional. Airbus acumula 91 pedidos procedentes de 19 países y controla cerca del 90 por ciento de la cuota mundial fuera de Estados Unidos. La compañía atribuye este crecimiento al fuerte aumento de la inversión en defensa registrado en Europa y otras regiones.