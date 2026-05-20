El Gobierno cambia una especialidad militar, concreta el proceso de ascenso en el CNI y da 127 millones extra a Defensa

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han vuelto a ser protagonistas en el Consejo de Ministros de esta semana. A la espera de que el departamento dirigido por Margarita Robles dé a conocer públicamente los grandes contratos de armamento y modernización que se van a poner en marcha este año, se ha aprobado una adaptación de normativa en las FAS y el CNI y se ha aprobado una nueva dotación presupuestaria extra para el Ministerio.

La primera modificación reglamentaria aprobada tiene que ver con las especialidades de las Fuerzas Armadas. El cambio afecta a la escala de oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire y del Espacio, con el objetivo de ajustar sus especialidades a las titulaciones con las que se puede ingresar, así como las nuevas necesidades técnicas derivadas de la creciente complejidad de los sistemas militares.

La segunda modificación está relacionada con el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para concretar el procedimiento de evaluación del ascenso del personal estatutario permanente del CNI. Con esta actualización se pretende definir de forma más precisa los criterios y el sistema de valoración de la progresión profesional dentro del servicio de inteligencia, reforzando la estructura interna del organismo.

En el apartado presupuestario, el Gobierno ha autorizado una transferencia de crédito de 124 millones al Ministerio de Defensa para atender diversas inversiones y programas. La operación se realiza con cargo a los capítulos 6 y 7 del Servicio Presupuestario 03, correspondiente a la Secretaría de Estado de Defensa, ante la necesidad de reforzar partidas que no pueden ser cubiertas con recursos propios del departamento.

De esa cantidad, 74 millones de euros se destinan al capítulo de inversiones reales, principalmente para el sostenimiento y la modernización de sistemas CIS, incluyendo software, equipos de información y comunicaciones. Estas actuaciones buscan reforzar las capacidades tecnológicas y operativas de las Fuerzas Armadas en el ámbito digital y de mando y control.

Los 50 millones restantes se asignan al capítulo de transferencias de capital para financiar la participación de España en la iniciativa de la OTAN "Prioritized Ukraine Request List (PURL)". Este mecanismo permite canalizar contribuciones voluntarias de los aliados en apoyo a Ucrania, destinando fondos a material militar prioritario, mantenimiento logístico y servicios asociados para las fuerzas armadas ucranianas.