La Armada y Airbus prueban con éxito el enlace operativo entre un buque, un helicóptero y dos drones subordinados

La Armada española y Airbus Helicopters han completado con éxito un ensayo táctico para integrar de manera simultánea plataformas tripuladas y sistemas no tripulados en operaciones navales. Las pruebas se han desarrollado a principios de mayo en la base naval de Rota, en Cádiz, y han permitido validar la coordinación en tiempo real entre un buque militar, un helicóptero y dos drones subordinados al helicóptero.

El ejercicio ha contado con la participación del Buque de Acción Marítima (BAM) P-42 Rayo, un helicóptero H135 de la Armada y dos sistemas remotamente tripulados de dos fabricantes diferentes y dos tipos diferentes: el Flexrotor de Airbus (ala fija) y el Alpha 900 de Alpha Unmanned Systems (ala rotatoria). El objetivo era comprobar la capacidad de operar drones desde plataformas tripuladas y compartir información táctica de forma inmediata.

Durante el ensayo, las aeronaves no tripuladas realizaron maniobras de despegue y aterrizaje desde el buque de la Armada mientras este se encontraba en movimiento. Airbus ha destacado que este tipo de capacidad resulta clave para las futuras operaciones multidominio, en las que buques, helicópteros y drones deberán actuar de manera coordinada en escenarios de alta complejidad operativa.

La multinacional europea ha utilizado para las pruebas su sistema HTeaming, una tecnología diseñada para permitir que las tripulaciones de helicópteros gestionen drones desde dispositivos tácticos sencillos, como una tableta. El sistema facilita además la transmisión en tiempo real de imágenes, datos de vigilancia e información operativa entre todos los medios desplegados durante la misión.

Según ha explicado Airbus, uno de los aspectos más relevantes del ensayo fue comprobar que el helicóptero podía ejercer como plataforma de mando sobre los drones subordinados. Esta capacidad amplía de forma significativa el radio de vigilancia y reconocimiento de las unidades navales más allá del alcance habitual de sus sensores convencionales.

La Armada busca con este tipo de desarrollos reforzar sus capacidades ISR, es decir, las relacionadas con inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El empleo combinado de helicópteros y drones permitirá aumentar la cobertura táctica de los buques y mejorar la detección de amenazas en entornos marítimos cada vez más exigentes.

Éstas no son las únicas pruebas innovadoras que Airbus está realizando en lo que a integración de sus modelos de helicópteros y drones se refiere. En el último trimestre del año pasado, junto a la compañía española Arquimea, ya probó con éxito el lanzamiento de drones kamikaze Q-Slam-40 desde un helicóptero NH-90 de las FAMET (Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra).