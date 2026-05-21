El JEME achaca el fracaso aliado en Afganistán al intento "bienintencionado y nada realista" de imponer una democracia

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general de Ejército Amador Enseñat y Berea, ha ofrecido una profunda reflexión sobre las causas que condujeron al fracaso de Occidente en Afganistán y a la salida precipitada de sus tropas del país asiático. Durante una conferencia pronunciada en el Pleno de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la que es académico de número, el alto mando militar ha analizado el fracaso estratégico que supuso la intervención desarrollada entre los años 2001 y 2021.

En su exposición, el general ha desgranado un decálogo de motivos que explican por qué, tras dos décadas de presencia occidental, la misión concluyó con una retirada apresurada y el retorno al poder de los integristas. El primero de los factores subrayados fue el carácter belicoso del pueblo local, una constante histórica que ya propició el hundimiento de las incursiones británicas en el siglo XIX y de los contingentes soviéticos en el XX. Asimismo, ha hecho hincapié en la intrínseca fragilidad económica de la región, marcada por una profunda pobreza y una escasez endémica de infraestructuras.

A estos problemas estructurales se sumó, según ha apuntado el alto mando militar, una elevada dependencia de las redes comerciales informales y, muy especialmente, de la vasta producción de opio. Lejos de mitigar estas deficiencias, la masiva llegada de fondos y personal extranjero terminó por agravar la situación, provocando que la misión internacional disparara la corrupción en las distintas escalas de poder.

En el ámbito estrictamente operativo, el JEME ha destacado que los objetivos militares sufrieron una constante mutación con el paso de los años. Inicialmente, la intervención se diseñó como una estrategia contraterrorista "cuyo fin era debilitar a Al Qaeda y evitar que Afganistán fuera su santuario". Sin embargo, tras el derrocamiento inicial del régimen islamista y el surgimiento de nuevas formas de violencia, la hoja de ruta derivó hacia un complejo modelo de contrainsurgencia. Esta nueva fase exigió un desembolso ingente de tiempo y recursos, desarrollándose en paralelo al titánico desafío de erigir unas estructuras estatales desde cero.

Fue precisamente en este esfuerzo de construcción institucional donde radicó, a juicio de Enseñat, uno de los fallos más críticos. El diseño gubernamental que se perseguía implementar "respondía a un modelo contemporáneo centralizado y democrático", forjando instituciones que chocaban frontalmente con el arraigo cultural del país. El general sentenció que se trató de "un intento bienintencionado y nada realista de llevar a cabo la empresa excesivamente ambiciosa de construir una Nación, inadaptada a la idiosincrasia afgana".

Finalmente, el jefe militar ha explicado que los insurgentes adoptaron una postura de paciencia estratégica desde que la misión de la OTAN anunció en 2010 que cedería el control a las autoridades locales a finales de 2014. Esta reagrupación se aceleró exponencialmente tras el acuerdo de Doha de febrero de 2020. Cabe recordar que el compromiso de España en esta prolongada campaña implicó el despliegue de 27.100 militares y se cobró la vida de 104 compatriotas, entre ellos los 62 militares trágicamente fallecidos en el accidente del Yak-42 en Turquía.