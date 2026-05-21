España, Reino Unido, Alemania e Italia acuerdan seguir evolucionando el Eurofighter y hacerlo operativo hasta 2060

Larga vida al Eurofighter Typhoon. Ése es el rotundo mensaje que este jueves han plasmado los representantes de los ministerios de Defensa de España, Reino Unido, Alemania e Italia, los cuatro países que forman parte del consorcio internacional. Lo que hasta ahora era un caza europeo pasará a ser un "sistema en evolución constante" que se mantendrá operativo con plenas garantías hasta el año 2060.

El acuerdo se ha cerrado en la reunión anual del programa celebrada en Madrid, con presencia de las naciones socias, la agencia NETMA y los principales contratistas industriales del sistema. El mensaje es claro: el Eurofighter no entra en fase de sustitución, sino en una nueva etapa de modernización continua basada en mejoras incrementales y rediseños estructurales de su arquitectura digital y operativa.

Uno de los pilares de esta evolución es el denominado Phase Enhancement 4 (P4E), un paquete de modernización que introduce mejoras profundas en sensores, guerra electrónica, aviónica y sistemas de misión. El objetivo es ampliar las capacidades de combate del avión, mejorar su supervivencia en entornos hostiles y reforzar su interoperabilidad con plataformas de la OTAN, especialmente en escenarios de alta intensidad.

El P4E incluye, entre otros elementos, la integración avanzada de radares de barrido electrónico AESA, mejoras en el sistema de autoprotección y evolución de la cabina digital. Estas mejoras permiten al piloto gestionar mayor cantidad de información en tiempo real, reduciendo la carga de trabajo y aumentando la capacidad de reacción en combate multidominio frente a amenazas aéreas y terrestres cada vez más complejas.

Junto al P4E, los países socios han confirmado el desarrollo de la Long Term Evolution (LTE), un concepto mucho más profundo que redefine la arquitectura interna del Eurofighter. La LTE no es una actualización puntual, sino una reingeniería del sistema de aviónica, computación y comunicaciones, orientada a convertir el avión en una plataforma totalmente digital, modular y reprogramable en función de las necesidades operativas.

La Long Term Evolution implica sustituir progresivamente los sistemas de misión, mejorar los procesadores de a bordo y crear una arquitectura abierta que permita integrar nuevas armas, sensores y sistemas sin necesidad de rediseñar la plataforma completa. Este enfoque convierte al Eurofighter en un nodo de combate conectado dentro de redes tácticas más amplias, integradas con otros aviones, drones y sistemas terrestres.

Otro de los aspectos clave del acuerdo es la apuesta por el sostenimiento y la disponibilidad operativa de la flota. Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado que España ha insistido en la necesidad de mejorar la cadena logística y de soporte en servicio, exigiendo a Eurofighter GmbH y Eurojet GmbH una mayor eficiencia en mantenimiento, repuestos y capacidad de respuesta, factores críticos para asegurar la operatividad real de los escuadrones.

El programa también está estrechamente vinculado a la modernización de la flota española, especialmente con la incorporación de los aviones del programa Halcón I (20 cazas), equipados con radar AESA, de los que el Ejército del Aire y el Espacio debería empezar a recibir las primeras unidades este mismo año. Inicialmente se había concebido para sustituir a los cazas F18 desplegados en Canarias, los más obsoletos.

Además, España también tiene en marcha el programa Halcón II. Este segundo lote prevé la adquisición de 25 aeronaves adicionales, concebidas para sustituir a una parte de los cazas F18 que están desplegados en la Península. El calendario estimado sitúa las primeras entregas a partir de 2029, con un ritmo progresivo de incorporación que podría extenderse hasta inicios de la década de 2030.