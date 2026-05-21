La fragata Victoria F-82: el baluarte de la Armada que blinda las rutas estratégicas

La fragata Victoria (F-82), integrada en la 41ª Escuadrilla de Escoltas con base en Rota. Construida en los astilleros de Bazán en Ferrol a mediados de los años 80, esta fragata ha superado las tres décadas de servicio activo mediante sucesivas modernizaciones que han transformado su concepción original —la lucha antisubmarina en plena Guerra Fría— en una herramienta polivalente capaz de ejecutar operaciones de interdicción marítima y protección de buques mercantes en escenarios de alta tensión como el Mar Rojo o el Estrecho de Gibraltar.

Blindaje de las rutas comerciales y lucha antiterrorista

La evolución del entorno estratégico del siglo XXI ha desplazado el centro de gravedad de las operaciones navales desde las aguas abiertas hacia las zonas litorales. En este contexto, la Victoria desempeña un papel determinante en la protección del tráfico marítimo frente a la amenaza del terrorismo internacional. Su capacidad para escoltar Grupos de Proyección —portaaviones y buques anfibios— se combina con misiones de control en puntos focales críticos para garantizar la seguridad de las rutas comerciales españolas.

Desde su integración en la Operación Libertad Duradera en 2001, las fragatas de la clase Santa María han demostrado su eficacia en la identificación y detención de buques sospechosos en el Océano Índico. Esta capacidad de interdicción se apoya en una dotación que puede alcanzar las 229 personas, incluyendo equipos de seguridad de Infantería de Marina o unidades de operaciones especiales.

Potencia de fuego y despliegue tecnológico

Pese a su veteranía, la F-82 cuenta con un arsenal equilibrado para afrontar amenazas multidominio. Dispone de un lanzador de misiles MK-13, apto para proyectiles Standard (antiaéreos) y Harpoon (antisuperficie), que se complementa con un montaje Oto Melara de 76/62 mm. Para la guerra asimétrica y la protección cercana, el buque incorpora dos montajes remotos Sentinel de 12,7 mm.

La arquitectura defensiva se completa con sensores avanzados, como el radar aéreo AN/SPS-49(V5) y el equipo de guerra electrónica Rigel. Además, su capacidad aérea le permite operar simultáneamente dos helicópteros Sikorsky SH-60B 'Seahawk' o combinar una aeronave con el sistema de drones Scan Eagle, optimizando la vigilancia en teatros de operaciones alejados.

El legado de Elcano en la Armada moderna

El nombre del buque rinde tributo a la nao Victoria, la única embarcación de la expedición de Magallanes que logró completar la primera vuelta al mundo en 1522 bajo el mando de Juan Sebastián de Elcano. La actual fragata es la sexta unidad en la historia de la Armada que hereda esta denominación, recogiendo el testigo de naves que participaron en hitos como la acción de Mesina o la insurrección cantonal de Cartagena en 1873. Entregada el 29 de octubre de 1987, la F-82 continúa hoy esa tradición de servicio en misiones de salvamento, vigilancia y apoyo a la fuerza naval.