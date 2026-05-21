Las unidades de operaciones especiales españolas se prueban en Georgia y Rumanía durante un ejercicio de la OTAN

La Alianza Atlántica está desarrollando en estos momentos su ejercicio principal y más grande con equipos de operaciones especiales. Se trata de las maniobras Trojan Footprint 2026' (TFP26), que bajo el patrocinio del Mando Aliado de Operaciones Especiales de la OTAN (NATO SOFCOM) este año acogen a 3.000 militares de 24 países diferentes. El grueso de la fuerza pertenece a Estados Unidos, que aporta a un tercio de los efectivos.

España participa con varias de sus unidades de élite. Entre ellas figuran efectivos del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) del Ejército del Aire y del Espacio, de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) de la Armada y del Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra. Todas ellas actúan bajo la coordinación nacional del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE), dependiente del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Los escenarios principales del ejercicio se encuentran en Georgia y Rumanía, dos países considerados estratégicos para la OTAN en el flanco oriental europeo. Allí se están desarrollando operaciones combinadas de combate en espacios cerrados, inserciones aéreas desde helicópteros, ejercicios de tiro de precisión y actuaciones sanitarias en combate. El objetivo es poner a prueba la capacidad de actuación conjunta de fuerzas especiales en entornos hostiles y degradados.

Las maniobras están dirigidas por el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Europa (SOCEUR, por sus siglas en inglés) . El ejercicio busca reforzar la interoperabilidad entre aliados y socios, así como mejorar la capacidad de respuesta rápida ante posibles crisis internacionales. También sirve para comprobar la integración de medios terrestres, navales y aéreos en operaciones multidominio de alta complejidad táctica.

La participación española permite además evaluar el nivel de preparación de sus unidades de operaciones especiales junto a algunos de los socios militares más avanzados de la OTAN. Defensa considera estas maniobras una oportunidad clave para adiestrar procedimientos comunes, perfeccionar capacidades y fortalecer la cooperación militar aliada. Trojan Footprint se ha convertido en uno de los ejercicios más relevantes para las fuerzas especiales occidentales en el actual contexto de tensión internacional.