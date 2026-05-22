Así es el C.16 Eurofighter, el caza del Ejército del Aire que defiende España

El Ejército del Aire y del Espacio mantiene el EF-2000 Eurofighter, designado internamente como C.16, como su principal vector de combate y caza para la defense de la soberanía nacional. El origen de esta aeronave se remonta a la década de los años 80, cuando diversos países europeos de la OTAN realizaron un análisis conjunto sobre la futura amenaza aérea. En diciembre de 1985, apenas dos meses después de que España se uniera formalmente al proyecto de cooperación internacional, se formularon de forma definitiva los requisitos técnicos para la construcción de este nuevo avión de combate de última generación.

Un despliegue operativo en dos bases clave

La flota de cazas está distribuida estratégicamente en el territorio nacional a través de dos unidades fundamentales: el Ala 11 y el Ala 14. El constructor del aparato, la Eurofighter Company, integra el consorcio industrial de España, Italia, Alemania y Reino Unido. Desde el primer vuelo del prototipo, realizado el 1 de marzo de 1994, hasta su entrada oficial en servicio en territorio nacional el 1 de enero de 2003, el sistema de armas ha evolucionado para realizar misiones específicas de superioridad aérea y ataque.

Potencia motriz y cotas de rendimiento

El aparato cuenta con una planta motriz compuesta por dos motores Eurojet EJ200 que le permiten alcanzar una velocidad máxima de Mach 2,0 y mantener una velocidad de crucero de Mach 0,85. La estructura física del avión declara una longitud de 15,97 metros, una envergadura de 11,09 metros y una altura de 5,29 metros. Estas dimensiones se traducen en un peso en vacío de 11.500 kilogramos que puede elevarse hasta un peso máximo al despegue de 22.800 kilogramos cuando transporta carga operativa completa.

Capacidad de fuego y autonomía extendida

El techo máximo de servicio del C.16 se sitúa en los 65.000 pies, el equivalente a 19.812 metros de altitud, con un alcance de 3.500 kilómetros. Esta cifra de alcance puede incrementarse en misiones de largo recorrido debido a que el sistema de armas posee capacidad para el reabastecimiento en vuelo. En el apartado ofensivo, la dotación estándar del armamento del caza europeo se compone de un cañón Mauser de 27 milímetros, cuatro misiles Amraam de guiado por radar para el combate más allá del alcance visual y dos misiles Iris-T para enfrentamientos de corto alcance.