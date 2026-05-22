La Fuerza Aérea de Polonia da un paso adelante frente a Rusia: recibe sus tres primeros cazas F35 Húsar

Polonia ha comenzado oficialmente la incorporación de los primeros cazas F-35A Husarz a su Fuerza Aérea. Los tres aparatos, fabricados por Lockheed Martin, dan inicio a la modernización militar más ambiciosa emprendida por Varsovia desde el final de la Guerra Fría –no en vano, quieren ser el mayor ejército de Europa en 2030– y refuerzan el flanco oriental de la OTAN frente a Rusia.

Los nuevos aviones forman parte del contrato firmado por Polonia con Estados Unidos para adquirir 32 unidades del caza F-35A Lightning II. El acuerdo, valorado en unos 4.600 millones de dólares, incluye aeronaves, simuladores, apoyo logístico y programas de formación para pilotos y técnicos polacos. De hecho, las aeronaves llegan pilotadas por militares polacos formados en Estados Unidos.

Los F-35 polacos reciben oficialmente la denominación Husarz (Húsar), en referencia a la legendaria caballería pesada polaca de los siglos XVI y XVII. El nombre fue presentado durante la ceremonia de rollout celebrada en la planta de Lockheed Martin en Fort Worth, Texas.

La llegada de estos primeros aparatos supone el inicio de la sustitución de los antiguos MiG-29 y Su-22 de origen soviético todavía operativos en Polonia. Varsovia considera que esos aviones han quedado tecnológicamente superados y demasiado vulnerables ante las capacidades antiaéreas y electrónicas rusas desplegadas en el exclave ruso de Kaliningrado y Bielorrusia.

Los F-35A son cazas de quinta generación con capacidades furtivas, sensores avanzados y sistemas de guerra electrónica integrados. Su principal ventaja es la capacidad para operar con baja detectabilidad frente a radares enemigos y compartir información en tiempo real con otras plataformas aéreas, terrestres y navales de la OTAN.

La base aérea de Łask –en el centro del país, unos 30km al suroeste de Lodz– será uno de los principales centros operativos de los nuevos F-35. En los últimos años Polonia ha invertido grandes cantidades de dinero en adaptar hangares, sistemas de mantenimiento, seguridad y redes de comunicación para cumplir los requisitos exigidos por el programa estadounidense.

La cuenta atrás para la recepción de los tres primeros F-35 Husarz la ha ido relatando en la red social X, antes conocida como Twitter, el viceprimer ministro y ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, que ha confirmado que los cazas han cruzado ya el charco y se encuentran en las proximidades polacas.

Polonia ha comenzado oficialmente la incorporación de los primeros cazas F-35A Husarz a su Fuerza Aérea. Los tres aparatos, fabricados por Lockheed Martin, dan inicio a la modernización militar más ambiciosa emprendida por Varsovia desde el final de la Guerra Fría –no en vano, quieren ser el mayor ejército de Europa en 2030– y refuerzan el flanco oriental de la OTAN frente a Rusia.

Los nuevos aviones forman parte del contrato firmado por Polonia con Estados Unidos para adquirir 32 unidades del caza F-35A Lightning II. El acuerdo, valorado en unos 4.600 millones de dólares, incluye aeronaves, simuladores, apoyo logístico y programas de formación para pilotos y técnicos polacos. De hecho, las aeronaves llegan pilotadas por militares polacos formados en Estados Unidos.

Los F-35 polacos reciben oficialmente la denominación Husarz (Húsar), en referencia a la legendaria caballería pesada polaca de los siglos XVI y XVII. El nombre fue presentado durante la ceremonia de rollout celebrada en la planta de Lockheed Martin en Fort Worth, Texas.

La llegada de estos primeros aparatos supone el inicio de la sustitución de los antiguos MiG-29 y Su-22 de origen soviético todavía operativos en Polonia. Varsovia considera que esos aviones han quedado tecnológicamente superados y demasiado vulnerables ante las capacidades antiaéreas y electrónicas rusas desplegadas en el exclave ruso de Kaliningrado y Bielorrusia.

Los F-35A son cazas de quinta generación con capacidades furtivas, sensores avanzados y sistemas de guerra electrónica integrados. Su principal ventaja es la capacidad para operar con baja detectabilidad frente a radares enemigos y compartir información en tiempo real con otras plataformas aéreas, terrestres y navales de la OTAN.

La base aérea de Łask –en el centro del país, unos 30km al suroeste de Lodz– será uno de los principales centros operativos de los nuevos F-35. En los últimos años Polonia ha invertido grandes cantidades de dinero en adaptar hangares, sistemas de mantenimiento, seguridad y redes de comunicación para cumplir los requisitos exigidos por el programa estadounidense.

Nasze F-35 jeszcze dziś rano były tysiące kilometrów od Polski. 2h temu wystartowały z bazy na Azorach i są już na ostatniej prostej do rozpoczęcia służby w naszym kraju 🇵🇱

To pierwsze myśliwce 5. generacji na wschodniej flance NATO zdolne wykrywać zagrożenia, zanim same zostaną… pic.twitter.com/Ewr6TpfY5A — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 22, 2026

La cuenta atrás para la recepción de los tres primeros F-35 Husarz la ha ido relatando en la red social X, antes conocida como Twitter, el viceprimer ministro y ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, que ha confirmado que los cazas han cruzado ya el charco y se encuentran en las proximidades polacas.