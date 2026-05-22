Santa Bárbara, sobre la industria española de defensa: "la clave es aprovechar las capacidades de las que ya disponemos"

La invasión rusa de Ucrania ha cambiado Europa. El continente que pensaba que la guerra convencional era cosa del pasado se ha dado cuenta de que los conflictos bélicos clásicos siguen tan vigentes como lo han estado a lo largo de toda la historia y de que ha pasado décadas descuidando sus capacidades militares. Ahora toca hacer los deberes pendientes a la mayor velocidad posible.

En esa línea se encuentra España, que ha aumentado su inversión militar hasta el 2 por ciento del PIB presionada por organizaciones internacionales como la OTAN y la Unión Europea. De hecho, el último informe SIPRI sitúa a nuestro país por primera vez en la historia en el top 15 mundial del gasto en Defensa. Se busca recuperar las capacidades perdidas en los últimos años, modernizar las existentes y

En este contexto, el miércoles 27 de mayo se celebra en Madrid el III Foro Liberdefensa, un evento organizado por el Grupo Libertad Digital, que reúne a expertos y responsables de la administración pública y la industria. Un foro de debate de alta calidad sobre la importancia de potenciar la industria de Defensa española ante la nueva realidad de Europa.

Libertad Digital entrevista a Mónica Rial Mosteiro, directora comercial en España de GDELS-Santa Bárbara Sistemas, una de las empresas patrocinadoras del evento.

España afronta el mayor ciclo de inversión en defensa de las últimas décadas. ¿Cómo está respondiendo Santa Bárbara a esta nueva realidad y qué oportunidades identifica para la compañía?

Santa Bárbara no ha dejado de invertir en los últimos 25 años. En este nuevo ciclo, es importante no perder de vista que España parte de una base industrial en defensa terrestre que ya existe y está operativa.

Desde Santa Bárbara estamos respondiendo precisamente poniendo a disposición de las Fuerzas Armadas las capacidades que llevamos décadas construyendo en España. Ofrecemos un modelo en el que diseñamos, fabricamos y sostenemos nuestros sistemas desde nuestros centros en Madrid, Asturias y Andalucía y bajo autoridad de diseño nacional.

Esto hace que, en un contexto donde los plazos son cada vez más exigentes, podamos aportar una capacidad industrial disponible hoy mismo, no a futuro, y lista para escalar: estamos produciendo, entregando y operamos en torno al 50 por ciento de nuestra capacidad, lo que nos permite crecer rápidamente utilizando infraestructuras ya existentes.

Al mismo tiempo, seguimos invirtiendo para reforzar esa base industrial y avanzar en ámbitos clave como el ciclo de vida, con iniciativas como el Centro de Excelencia en Sevilla, orientado al mantenimiento y modernización de los sistemas.

La oportunidad es clara: España no parte de cero. Tiene capacidad industrial hoy, y la clave está en aprovecharla al ritmo que exige el entorno actual. La clave para el desarrollo del sector es aprovechar al máximo las capacidades de las que ya disponemos.

¿En qué programas de modernización de las Fuerzas Armadas españolas está participando actualmente la compañía y cuáles son los más estratégicos a medio plazo?

Santa Bárbara siempre ha participado en los principales programas de defensa terrestre en España, desde el Pizarro o el Castor hasta el SIAC y, más recientemente, el DRAGON dentro de Tess Defence. Mantener esa base industrial y tecnológica en el tiempo, incluso en ciclos menos favorables, ha sido siempre parte de nuestro compromiso con las Fuerzas Armadas.

En el contexto de los Programas Especiales de Modernización, creemos que podemos aportar un valor diferencial claro: capacidad industrial madura, conocimiento técnico acumulado y disponibilidad inmediata, en un momento en el que los plazos son cada vez más exigentes.

En ese sentido, seguimos poniéndonos a disposición para contribuir en programas como los de artillería autopropulsada o los vehículos lanzapuentes. Son ámbitos donde Santa Bárbara puede aportar capacidad industrial en España y donde la integración de esa base puede ser determinante tanto para cumplir plazos como para maximizar el retorno industrial.

En paralelo, estamos centrados en programas en curso como la modernización del Pizarro, un ejemplo claro de cómo extender la vida operativa de un sistema no solo mantiene capacidades, sino que las mejora incorporando la evolución tecnológica acumulada desde su entrada en servicio. A medio plazo, la modernización de sistemas en servicio —incluidos los carros de combate— seguirá siendo un eje clave para garantizar su operatividad en condiciones óptimas.

Más allá de los programas concretos, el entorno actual está empujando hacia modelos más colaborativos, donde la clave es integrar capacidades y aprovechar mejor la base industrial existente. Nuestra posición es clara: estamos abiertos a colaborar allí donde podamos aportar valor.

En este marco, uno de los vectores estratégicos a medio plazo es la evolución hacia plataformas comunes y modulares. Desde Santa Bárbara podemos aportar tanto una plataforma de cadenas como una de ruedas, sobre las que desarrollar distintas configuraciones en función de las necesidades operativas, facilitando además la interoperabilidad y la eficiencia logística.

La industria de defensa terrestre europea está viviendo una transformación acelerada. ¿Cómo posiciona Santa Bárbara a España en ese contexto europeo?

España ocupa una posición más sólida de lo que a veces se percibe. Junto a Alemania, somos el único país de Europa que posee capacidad de diseño y fabricación de vehículos de combate tanto de ruedas como de cadenas, así como sistemas de artillería. Y es una capacidad que existe ya hoy, no a futuro.

En el contexto actual, esto es determinante. El conflicto en Ucrania y el rearme europeo han cambiado el criterio: la ventaja no está solo en lo que se proyecta, sino en lo que se puede producir y entregar ya.

Santa Bárbara es parte de esa capacidad industrial operativa, con programas en producción, en modernización y en entrega, integrada además en una red industrial europea. No es una posibilidad, es una realidad en funcionamiento.

Como país, debemos garantizar que las decisiones industriales se alineen con la urgencia del momento y respondan a las necesidades ahora – esto será clave para nuestro posicionamiento en Europa.

En paralelo, Europa está avanzando hacia menos fragmentación y más convergencia. No es sostenible operar con múltiples plataformas distintas; el sector se dirige hacia bases comunes que permitan escalar, simplificar y mejorar la interoperabilidad. A nivel nacional, tenemos la oportunidad de utilizar plataformas comunes a las ya en servicio y multipropósito, que cubran todo el espectro de necesidades críticas de nuestro ejército.

Santa Bárbara tiene presencia en varios territorios españoles. ¿Qué papel juegan las comunidades autónomas en su modelo de negocio y en su cadena de valor?

La compañía opera actualmente tres grandes centros en España, cada uno con un rol diferenciado. Asturias alberga un centro de excelencia de fabricación end-to-end de vehículos de cadenas, ruedas y sistemas de artillería, con 153.000 metros cuadrados de superficie y líneas de soldadura robotizadas. Andalucía dispone de un centro de 200.000 metros cuadrados dedicado al apoyo al ciclo de vida, pruebas de sistema y fabricación de sistemas auxiliares, con instalaciones de pruebas reconocidas entre las más avanzadas de Europa —incluida una pista todoterreno de 10 km y una piscina de vadeo profundo—. Madrid concentra el núcleo del equipo de I+D+i, las funciones corporativas y la dirección estratégica del grupo europeo.

A partir de esta base, el papel de las comunidades autónomas y el desarrollo de nuevos nodos industriales es clave en la evolución del sistema. Tenemos colaboradores de todas las comunidades autónomas españolas.

Un ejemplo es el de Cataluña, donde estamos apostando por la colaboración con socios locales con una base industrial muy consolidada y capacidades especialmente interesantes en el ámbito de tecnologías de uso dual – allí hemos creado el Centro de Excelencia de Tecnología Dual de la mano de Gutmar donde fabricar, entre otros, sistemas lanzapuentes. Este tipo de colaboración permite integrar desarrollos de origen civil y adaptarlos de forma ágil al ámbito de la defensa, combinando ese conocimiento de base con nuestra experiencia como integradores de sistemas.

¿Cómo es la relación de la compañía con las PYMES del sector? ¿Qué oportunidades tienen las empresas más pequeñas para integrarse en sus programas y cadenas de suministro?

La compañía trabaja actualmente con más de 1.100 suministradores de toda España. Nuestra política es la búsqueda continua de nuevos potenciales suministradores y colaboradores y conectarlos con la cadena europea.

Entendemos que nuestro papel como empresa tractora va más allá de nuestra propia actividad industrial y que tenemos la responsabilidad de contribuir a que la inversión en defensa tenga un impacto amplio, favoreciendo que la financiación permee en el conjunto del territorio a través del ecosistema industrial y llegue a empresas de distinto tamaño y especialización.

Nuestra estrategia, por tanto, pasa menos por replicar capacidades y más por extender y conectar las existentes, integrando un tejido industrial próximo y diverso que aporte las tecnologías, componentes y subsistemas que nos complementen. Esto genera oportunidades estructurales para las pymes en áreas muy diversas: desde mecanizados de precisión, tecnologías de fabricación avanzada o sistemas electrónicos. También en procesos de negocio como el apoyo a procesos especiales de calidad, logística integral o digitalización.

En nuestro ADN está integrar pequeñas y medianas empresas en la cadena de suministro, en línea con la política del Gobierno de promover la cohesión del tejido productivo. Nuestros contractos internacionales nos permiten, además, actuar como palanca para la internacionalización de nuestras pymes.

El empleo industrial de calidad es uno de los argumentos más sólidos de la defensa como política pública. ¿Cuántos empleos directos e indirectos genera la compañía en España y cuál es su previsión de crecimiento?

El empleo en defensa tiene una característica diferencial: es empleo cualificado, estable y directamente vinculado a capacidades industriales estratégicas. Actualmente la compañía emplea de forma directa a más de 1.100 personas en sus centros de trabajo en España, y contribuye al sostenimiento de aproximadamente 30.000 empleos en industrias auxiliares asociadas a su actividad.

Desde el punto de vista de crecimiento, nuestras capacidades industriales actuales nos permitirían escalar actividad de forma significativa. Podemos duplicar nuestra carga de trabajo según las oportunidades se materialicen. Esto tendría un impacto directo tanto en el empleo directo como en todo el ecosistema asociado.

La inteligencia artificial, los sistemas autónomos y la digitalización están transformando la defensa terrestre. ¿En qué áreas está invirtiendo más la compañía en I+D+i y cuál es su horizonte tecnológico?

La transformación tecnológica en defensa terrestre está siendo especialmente intensa y viene marcada por una combinación de factores, entre los que podemos destacar la proliferación de amenazas aéreas de bajo coste y la creciente necesidad de integrar sistemas complejos en entornos operativos cada vez más exigentes.

En ese contexto, nuestras líneas de inversión en desarrollos tecnológicos se estructuran en torno a varios ejes. Por un lado, estamos trabajando en la integración de sistemas antiaéreos y soluciones contra drones, que ya estamos ofreciendo y que se han convertido en un elemento crítico a raíz de los aprendizajes recientes en el campo de batalla.

Por otro lado, el desarrollo e integración de sistemas no tripulados y su encaje dentro de arquitecturas de combate colaborativo, donde la clave ya no es un único sistema, sino la interacción coordinada entre plataformas. Este es un eje claro tanto en las prioridades europeas como en marcos como la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa.

En paralelo, trabajamos de forma continua en la evolución de nuestras capacidades core —movilidad y protección—. Esto incluye tanto el desarrollo de nuevas soluciones como la mejora incremental de sistemas existentes, integrando avances tecnológicos en materiales o protección activa.

Otro ámbito clave es la digitalización y la aplicación de inteligencia artificial. Las posibilidades en este campo son muy amplias, pero en defensa su aplicación exige un enfoque especialmente riguroso. Estamos avanzando en el uso de IA para apoyo a la toma de decisiones, mantenimiento predictivo o mejora de la operación de los sistemas, siempre bajo esquemas donde el control humano y la trazabilidad de las decisiones son fundamentales.

Las aplicaciones de doble uso —civil y militar— son cada vez más relevantes. ¿En qué medida forma parte esta dimensión de la estrategia de la compañía en España?

La tecnología dual es uno de los ejes de la estrategia, alineado activamente la estrategia del Gobierno de España de promover entre las empresas españolas el doble propósito. Recientemente en colaboración con GUTMAR hemos puesto en marcha el Centro de Excelencia de Tecnologías duales en Sant Cugat del Vallés. El primer producto que estamos desarrollando son los lanzapuentes.

¿Qué valoración hace del marco regulatorio y de contratación pública en España? ¿Qué cambios facilitarían una mayor y más ágil participación de la industria en los programas de adquisición?

Esa es una cuestión que corresponde desarrollar a las autoridades y, en concreto al Ministerio de Defensa. Por nuestra parte, pensamos que existe la necesidad de una colaboración público-privada más estrecha y de una planificación a largo plazo que dé estabilidad y previsibilidad a la inversión industrial: una hoja de ruta con fases de planificación, expansión y consolidación. Las compañías del sector necesitamos visibilidad y compromiso contractual sostenido para escalar nuestra capacidad productiva.

Los programas europeos de defensa —FCAS, MGCS, Eurofighter— exigen una coordinación industrial compleja entre países. ¿Cuál es la posición de Santa Bárbara en esos proyectos multinacionales?

Como parte del grupo europeo GDELS, la cooperación internacional y la participación en proyectos multinacionales está en nuestro ADN. Santa Bárbara es una empresa de referencia en el ámbito europeo del desarrollo y fabricación de sistemas de defensa terrestre y junto a nuestras empresas hermanas en Alemania, Suiza, Austria, Rumanía, Dinamarca y República Checa, ofrecemos patentes y autoridad de diseño y tecnologías 100% europeas.

Como ejemplo, ahora mismo, lideramos el proyecto Europeo Auriga a nivel nacional, que es una iniciativa de defensa terrestre financiada por el Fondo Europeo de Defensa (EDF) para diseñar y desarrollar un Vehículo de Combate de Infantería (IFV) modular y adaptable, incorporando tecnologías innovadoras para mejorar la protección, movilidad y conciencia situacional contempla el desarrollo del futuro carro de combate europeo.

¿Qué mensaje quiere trasladar a las instituciones, a las comunidades autónomas y al resto de empresas del sector que participen en el III Foro LiberDefensa el próximo 27 de mayo?

Sería un mensaje en tres grandes líneas:

El primero es de urgencia y realidad: el rearme europeo no es una previsión presupuestaria a cinco años, es una necesidad operativa que se mide en meses. Los aliados están comprando ahora, los ejércitos necesitan capacidades ahora, y la ventana de oportunidad para que la industria española consolide su posición en ese mercado es estrecha. Santa Bárbara puede contribuir hoy, con tecnología probada, instalaciones listas y un historial de fiabilidad demostrado en toda Europa. Son realidades, no proyectos.

El segundo es de modelo industrial: la compañía sigue apostando por la cooperación. Estamos a disposición del Gobierno para trabajar bajo un esquema colaborativo, como lo hacemos en Tess Defence. Construir lo que se ha dado en llamar un campeón nacional no debe significar desaprovechar o marginar las capacidades industriales que ya existen. Santa Bárbara es la única empresa española que, a día de hoy, puede fabricar cientos de vehículos blindados al año y hacerlo, además, bajo autoridad de diseño nacional y ofreciendo una plataforma común que cubra todas las necesidades de las fuerzas armadas. En un sector donde la soberanía estratégica se mide en capacidad productiva real, ignorar ese activo sería un error que pagaría la seguridad del país, no una empresa.

El tercero es de compromiso y continuidad: en los últimos 25 años hemos invertido de forma continuada en España, hemos desarrollado y garantizado empleo de calidad y con un gran conocimiento técnico, trabajamos con más de 1.100 proveedores nacionales y cumplimos nuestros compromisos. Eso no es un argumento comercial; es una garantía. Y es el tipo de garantía que España necesita en el momento más exigente para su seguridad en décadas. Hay lugar para todas las empresas tractoras y para su enorme cadena de valor. Lo que no puede haber es un vacío industrial en el segmento terrestre cuando Europa necesita de manera urgente recursos para la defensa y la disuasión.