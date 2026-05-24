Israel montó una base aérea clandestina en el desierto de Irak para dar apoyo a sus ataques contra Irán

Israel instaló una base aérea clandestina en el desierto occidental de Irak para apoyar sus operaciones militares contra Irán. La infraestructura habría servido como plataforma logística, centro de operaciones para fuerzas especiales y punto de apoyo para rescates de pilotos derribados. La información ha ido apareciendo en varios medios estadounidenses durante los últimos días y apunta a una operación encubierta desarrollada con gran maestría.

El primer medio de comunicación en revelar la existencia de esta instalación fue el periódico The Wall Street Journal, que informó de que Israel construyó y defendió una base secreta en el desierto iraquí con conocimiento de Estados Unidos. Según el medio, la instalación alojaba fuerzas especiales israelíes y servía como centro logístico para la Fuerza Aérea israelí durante la campaña contra Irán.

Posteriormente, la agencia de noticias Associated Press publicó una investigación propia basada en fuentes iraquíes y estadounidenses. Confirmó la existencia de un destacamento israelí temporal en la zona desértica de Nukhaib, en el oeste de Irak. Aseguró además que el enclave militar fue utilizado para vigilancia, apoyo logístico y seguimiento de milicias proiraníes presentes en territorio iraquí.

Días después, The New York Times amplió la información con nuevos detalles sobre la operación. El diario sostuvo que Israel llevaba más de un año preparando discretamente posiciones en el desierto iraquí antes de utilizarlas en operaciones contra Irán. Según el periódico, las instalaciones fueron utilizadas durante la guerra de doce días mantenida contra Teherán y sus aliados regionales.

Las informaciones publicadas apuntan a que la base estaba situada en una zona estratégica del oeste iraquí, próxima a rutas que conectaban con Siria y Jordania. La ubicación permitía acercar medios aéreos y equipos de operaciones especiales al escenario iraní. Algunos medios añaden que también existían equipos de búsqueda y rescate preparados para actuar si algún avión israelí era derribado durante las misiones sobre territorio enemigo.

Según las investigaciones publicadas, la presencia israelí estuvo a punto de ser descubierta por fuerzas iraquíes. Un pastor alertó sobre movimientos extraños en la zona y varias patrullas acudieron al lugar. De acuerdo con el Wall Street Journal, Israel respondió lanzando ataques aéreos para impedir que las tropas iraquíes alcanzaran el enclave secreto. Bagdad llegó a denunciar el incidente ante Naciones Unidas.

Associated Press publicó además imágenes satelitales que mostraban marcas compatibles con operaciones aéreas en el desierto de Nukhaib. Las fuentes consultadas por la agencia señalaron que la presencia israelí fue breve, probablemente inferior a 48 horas, aunque suficiente para facilitar operaciones militares y vigilancia avanzada sobre milicias respaldadas por Irán dentro de Irak.

Ni el Gobierno israelí ni el Pentágono han confirmado oficialmente la existencia de estas instalaciones clandestinas. Estados Unidos tampoco ha querido pronunciarse sobre las informaciones publicadas, aunque varias de las investigaciones periodísticas sostienen que Washington conocía la operación. Reuters reprodujo posteriormente la información del Wall Street Journal, aunque aclaró que no había podido verificarla de forma independiente.