La Policía, sin medios: coches camuflados patrullan sin sirenas por problemas de suministro

La Policía Nacional ha licitado un contrato para adquirir al menos 200 dispositivos de señalización V-1 destinados a vehículos camuflados del cuerpo. La Dirección General de la Policía reconoce que un "número significativo" de estos coches, muchos de reciente incorporación, circulan actualmente sin este sistema, lo que limita su capacidad operativa en determinados servicios.

La División Económica y Técnica de la Policía Nacional considera "esencial" dotar a estos vehículos no uniformados de mecanismos que permitan identificarlos de forma inmediata como coches policiales cuando las circunstancias lo requieran, especialmente en actuaciones urgentes o dispositivos de seguridad.

Según la memoria justificativa del contrato, los vehículos camuflados tienen un papel relevante en actuaciones policiales de carácter reservado. La Policía destaca que estos coches se utilizan en investigaciones de delitos, dispositivos de protección de personas, traslados de víctimas y servicios especiales de prevención de la delincuencia, entre otras funciones.

Aunque su condición de vehículos no identificados resulta necesaria para determinadas operaciones, el cuerpo subraya que en algunas intervenciones deben poder actuar como vehículos prioritarios en la circulación o participar en tareas de delimitación y aseguramiento de espacios.

Para ello, necesitan disponer de dispositivos V-1, unas balizas luminosas y acústicas portátiles que permiten identificar el vehículo como policial de forma inmediata.

Retrasos y problemas de suministro

La Policía Nacional atribuye esta situación a "diversos factores externos", entre ellos el aumento de los tiempos de entrega, la inestabilidad de los precios y las particularidades administrativas en la adquisición de vehículos.

Según recoge el documento, esta coyuntura ha provocado que numerosos vehículos distribuidos por todo el territorio nacional carezcan todavía de estos sistemas de señalización.

El cuerpo advierte de que esta falta de equipamiento afecta directamente a la operatividad policial, en primer lugar, porque limita el uso de estos coches en servicios donde la visibilidad resulta necesaria para garantizar la seguridad.

Además, señala que la ausencia de señalización dificulta la movilidad en zonas con tráfico denso, ya que los agentes pierden capacidad para maniobrar con rapidez y acceder a áreas críticas cuando la situación lo requiere.

La Policía también alerta del impacto que esta situación puede tener sobre la seguridad vial. El documento sostiene que circular sin señalización prioritaria puede poner en riesgo tanto a los agentes como al resto de usuarios de la vía.

Por este motivo, el cuerpo considera necesario "abordar" esta situación y acelerar la adquisición de estos sistemas para garantizar tanto la eficacia operativa como la seguridad en las intervenciones policiales.

Contrato de 70.000 euros

La licitación contempla la compra de un mínimo de 200 dispositivos V-1 por un importe total de 70.000,92 euros, IVA incluido.

El contrato prevé que el material sea entregado en un plazo máximo de 90 días naturales desde la firma, fijada inicialmente para el próximo 1 de junio. Los dispositivos que utilizará la Policía Nacional se fijan al techo del vehículo mediante imanes y están compuestos por una baliza luminosa, cableado y conexión a la toma de mechero.

Además, incorporan una consola de mando con aviso luminoso tipo LED para indicar que el sistema está activado y permiten seleccionar distintos sonidos de sirena.