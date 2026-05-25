Jorge Azcón: "El ecosistema aragonés de defensa ha sido el que más ha crecido en España en los últimos doce meses"

La invasión rusa de Ucrania ha transformado por completo el escenario estratégico europeo. La guerra ha puesto de manifiesto la fragilidad de un continente que durante décadas dio por descartado un conflicto convencional en su territorio y redujo progresivamente sus capacidades militares. El nuevo contexto obliga ahora a los países europeos a acelerar el refuerzo de su seguridad y a recuperar músculo industrial y operativo en materia de defensa.

España forma parte de ese proceso de rearme y modernización. En línea con los compromisos adquiridos con la OTAN y la Unión Europea, el Gobierno ha elevado el gasto en Defensa hasta situarlo en el 2% del PIB, un incremento que coloca al país entre los quince con mayor inversión militar del mundo. El objetivo es reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas, modernizar equipamientos y adaptarse a las nuevas exigencias tecnológicas y estratégicas.

En este escenario, Madrid ecoge el miércoles 27 de mayo el III Foro Liberdefensa, organizado por el Grupo Libertad Digital. El encuentro reúne a representantes institucionales, expertos y empresas del sector para analizar los retos de la nueva política europea de seguridad y el papel de la industria española de defensa en este nuevo contexto geopolítico. El foro se celebrará a partir de las 9.00 horas en el Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo, en la calle Jorge Juan 30.

Horas antes del evento, Libertad Digital entrevista a Jorge Azcón, presidente de Aragón, para analizar el papel de la industria de defensa en España y en la comunidad aragonesa y qué políticas está poniendo en práctica el ejecutivo regional para ser más atractiva para la industria de defensa.

Aragón representa casi el 10% de las empresas del sector defensa en España. ¿Cómo ha llegado la región a esta posición y qué factores explican ese peso específico?

Aragón es una región en el que el sector industrial tiene un peso muy importante en su estructura económica. España y Europa necesitan aumentar sus capacidades industriales, porque el impulso a esta industria hace de tractor para el resto de sectores y de la economía ya que muchas aplicaciones de seguridad y defensa pueden trasladarse al ámbito civil y viceversa.

La industria representa el 23% del PIB de Aragón, siete puntos por encima de la media española, y el 17% del empleo. Somos líderes en ámbitos como la automoción, agroindustria o en servicios anexos como la logística y que ha apostado por la diversificación y la innovación para soportar mejor las crisis.

Somos una potencia industrial y eso se traslada al sector de la defensa. Es una industria que contaba con pymes referentes en el sector como Instalaza, Arpa, Mecanus y que ha atraído a empresas referentes del sector como Escribano Mechanical & Engineering (EM&M) que se ha instalado en Binefar, adquiriendo la fábrica de robots Aunav y en la que está invirtiendo 30 millones de euros para ampliarla.

Si a todo esto sumamos la gran capacidad de generación de energía renovable, tenemos los factores principales que explican este peso.

Los nuevos presupuestos europeos de defensa obligan a crecer con rapidez. ¿Está Aragón preparada para absorber esa demanda? ¿Qué hace falta aún para estarlo del todo?

Desde luego, y las inversiones como la mencionada anteriormente de Escribano en Binefar o la decisión de Instalaza de construir una nueva planta en Zaragoza y otra en Teruel, la ampliación de capacidad de UMEC en un 50% para crecer en defensa, entre otras, muestran esa capacidad.

Pero esos son solo algunos ejemplos. Para poder seguir creciendo en el sector decidimos impulsar el Hub de Defensa de Aragón que quiere ser un instrumento que impulse la transformación.

Dentro del hub se han puesto medidas como el programa DiverDefence del IAF; se han apoyado la presencia en ferias como Feindef o Eurosatory a través de AREX y la DG Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial o se ha puesto en marcha el observatorio del hub donde se ha creado un catálogo on line de capacidades industriales y tecnológicas para tener siempre identificadas las capacidades existentes, y en desarrollo, existentes en la región.

Estamos trabajando en el crecimiento de la industria, pero necesitamos un apoyo decidido y en igualdad de condiciones del Gobierno de España y de las empresas tractoras que tienen que apoyar a las pymes de todas las comunidades como la nuestra.

¿Qué diferencia el modelo aragonés de defensa industrial del de otras comunidades autónomas? ¿Cuál es su ventaja competitiva más clara?

Los grandes hechos diferenciales se traducen en contar con infraestructuras singulares como el Aeropuerto de Teruel, capacidad de producción de energía renovable y la situación estratégica de Aragón y en los últimos años, la llegada de inversiones milmillonarias en el ámbito tecnológico.

La tecnología y la IA ya se están incorporando a nuestra vida personal y profesional, a la actividad industrial, pero también son muy importantes en el ámbito de la defensa y seguridad.

Por ello, hemos impulsado el Distrito Aragón Tecnológico- DAT Alierta que tiene como objetivo contribuir a que todas las inversiones en centro de datos que están llegando a Aragón permeen a todo el tejido empresarial aragonesa con la instalación, no sólo de la infraestructura

Y otro hecho diferencial es que el Hub de Defensa regional no se estructura alrededor de una empresa tractora o de una única institución, sino que integra a instituciones locales, regionales y al gobierno de España, a los clústeres referentes (AERA, ALÏA, TECNARA, CAAR,..), diversas áreas del gobierno regional, Universidad, Cámaras de Comercio y por supuesto, las empresas.

El Hub de Defensa aragonés suma ya más de cien empresas. ¿Cuáles son sus resultados más concretos y qué objetivos tiene para los próximos dos años?

En la actualidad tenemos 132 adheridas, 20 en proceso de adhesión, 28 en proceso de capacitación. Esperamos poder acabar el año con aproximadamente 200 adhesiones, siendo el 90% empresas. Me atrevo a decir que el ecosistema aragonés de defensa ha sido el de mayor crecimiento en estos últimos 12 meses en todo el país.

El futuro más próximo pasa por potenciar los ámbitos en los que Aragón tiene mayor valor añadido que aportar a la industria. Por citar algunos nichos de desarrollo futuro a nivel provincial, estaríamos hablando de Operaciones de montaña, climas extremos y operaciones especiales en la provincia de Huesca, automoción y C-UAS en la de Zaragoza y Pseudosatélites (HAPS) en la de Teruel.

¿Cómo se articula la relación entre las grandes empresas tractoras y las PYMES dentro del Hub? ¿Qué mecanismos existen para que las más pequeñas accedan a los grandes contratos?

Las grandes tractoras necesitan capacidad productiva y soluciones tecnológicas. Ese es nuestra oportunidad y nuestro foco: potenciar nuestra cadena de suministro (industrial y tecnológico) y darle visibilidad (acercándolo a las grandes tractoras), para facilitar la conexión entre gran tractora y pyme aragonesa

Y queremos hacerlo con programas específicos de consultoría, capacitación y acompañamiento, cooperación, certificaciones y ayudas. En estos programas se trabaja haciendo un diagnóstico previo, diseñando una hoja de ruta y acompañando a las empresas en su capacitación y diversificación y crecimiento en el mercado de la defensa, complementando el camino con líneas específicas de ayudas.

Otro instrumento que está resultando de mucho interés y que está permitiendo a las pymes llegar a subcontrataciones en los Programas Especiales de Modernización es la realización de misiones comerciales inversas con los responsables de compras de empresas tractoras para la identificación de proveedores regionales que les aporten valor, como se ha venido trabajando con GDELS, Escribano e Indra, por nombrar algunas.

El Hub fue presentado en el II Foro LiberDefensa en Zaragoza. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué novedades presentará en esta tercera edición?

En estos últimos meses, cabría destacar la puesta en marcha de las distintas actividades y servicios diseñados desde los 9 grupos de trabajo, comité ejecutivo y consejo general. Por mencionar algunas actuaciones específicas en el ámbito de la defensa: programas de diversificación, crecimiento, certificaciones y cooperación empresarial, adaptación de convocatorias de subvenciones, en el ámbito de la defensa, stand agrupado en Eurosatory y en Feindef, misiones comerciales inversas…

Estamos trabajando en otros proyectos que aumentarán la apuesta por el sector que estamos haciendo y que se irán conociendo en los próximos meses.

El aeropuerto de Teruel es uno de los mayores centros aeronáuticos de Europa. ¿Qué papel juega en la estrategia de defensa de la región y qué proyectos se están desarrollando allí vinculados al sector?

El aeropuerto de Teruel es uno de los más importantes aeropuertos industriales de Europa que en estos momentos alberga 15 empresas y genera 850 puestos de trabajo directos y 1.700 indirectos con un impacto anual estimado de 60 millones euros, una cifra muy importante por lo que supone en una provincia que desde hace años lucha contra la despoblación.

Y es un gran pilar en la estrategia de defensa por su carácter diferencial e innovador, por su capacidad industrial creciente y, porque, además, el espacio es uno de los ámbitos de la defensa por el que están apostando tanto la UE como el Ministerio de Defensa y en ese punto, el aeropuerto de Teruel cuenta con empresas como PLD, Elson Space o Seyce.

Además, se está construyendo una nueva nave que permitirá dotar al aeropuerto de capacidad para aeronaves de vuelos estratosféricos con dirigibles tipo HAPS (High Altitude PSeudo-Satellites) que volarán a una altitud de 20.000 metros, obteniendo las características de astropuerto para el lanzamiento, aterrizaje, control, fabricación y mantenimiento de naves espaciales.

Por estos motivos, el Ministerio de Defensa ha elegido el Aeropuerto de Teruel para la puesta en marcha del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad del Ejército del Aire y del Espacio en el que se invertirán 42 millones de euros.

Aragón cuenta con más de 15.000 efectivos militares desplegados. ¿Cómo se traduce esa presencia en oportunidades concretas para la industria regional?

Aragón tiene una tradición militar importante. Son 18 las sedes a lo largo de todo el territorio, algunas con casi 150 años de vida como la Academia General Militar de Zaragoza. Somos la comunidad con más militares en relación con la población de la comunidad. Eso nos da una ventaja competitiva importante porque conocemos las necesidades del Ministerio y nuestra población siempre ha sido acogedora con estos profesionales. Esto, sin duda, nos facilita el camino para acceder a oportunidades en este sector con tantas oportunidades.

El sector de automoción aragonés se está vinculando con intensidad a la defensa. ¿En qué consiste ese proceso de reconversión y qué empresas están liderándolo?

El sector de la automoción en Aragón, en el que destaca la presencia de un gran fabricante como es Stellantis, está integrado más de 300 empresas proveedoras de componentes que desde hace muchos años han apostado de manera decidida por la innovación y la especialización lo que les ha permitido diversificar clientes y productos.

Esa diversificación alcanza sectores como la defensa y se ha realizado de una forma natural puesto que las empresas han detectado aquellos componentes que ya estaban fabricando y que, con ciertas mejoras o innovaciones, podían ser aplicados en el ámbito de la defensa y han comenzado a crear nuevas líneas de producción específicas para ese ámbito.

El cambio lo están liderando especialmente pymes, que conforman el grueso del parque de proveedores, como por ejemplo UMEC y Alpe Industrial, ZFOAM, Mecanus, ARPA, entre muchas otras.

También es destacable el proyecto TechDual que busca diseñar, desarrollar y validar una plataforma terrestre no tripulada (UGV) modular, propulsada por hidrógeno y equipada con sistemas avanzados como comunicaciones 5G/Edge, teleoperación inmersiva y gestión digital segura, alcanzando un TRL 5 (Nivel de Madurez Tecnológica 5).

¿Qué relación mantiene el Gobierno de Aragón con el Ministerio de Defensa y con las grandes empresas del sector? ¿Hay programas de colaboración en marcha que todavía no sean públicos?

Desde que tuvo lugar la presentación oficial del Hub de Defensa de Aragón de la mano de la Ministra de Defensa en septiembre de 2024, las comunicaciones y reuniones con el Ministerio de Defensa han sido muy fluidas. En concreto, la relación se fragua gracias a una estrechísima colaboración entre el IAF y la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID), desde donde nos brindan un excelente acompañamiento y orientación en las distintas actuaciones que proyectamos.

Que todavía no sean públicos, os puedo adelantar que se están cocinando cosas en colaboración con el INTA, CDTI, EOI, TEDAE… muy pronto podremos dar más detalles.

¿Qué le pide al Gobierno central para que Aragón pueda desarrollar todo su potencial en defensa? ¿Qué cambios en la política industrial o en la contratación pública son más urgentes?

Insisto en lo que ya he comentado en respuestas anteriores solicitando una mayor colaboración (ya existe una buena relación con el Ministerio de Defensa) dado las comunidades autónomas nos enteramos del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del gobierno de España por la prensa con lo que, aunque las medidas que incluye son necesarias, falta esa adaptación a las diferentes realidades regionales.

Estoy seguro de que la participación de las comunidades autónomas en la elaboración del plan o simplemente el haber podido opinar sobre él mismo, lo hubiese enriquecido mucho.

Además, la política industrial (en general, porque dicha política impacta tanto en la industria del automóvil como en la de defensa) debe librarse de sectarismos, apostar más por la neutralidad tecnológica e energética y, sobre todo, debe tener en cuenta que la industria debe contar con unas condiciones/infraestrucuras básicas (redes eléctricas) adecuadas a las inversiones que están llegando.

¿Qué mensaje quiere trasladar a las empresas del sector que asistan al III Foro LiberDefensa el próximo 27 de mayo en Madrid?

Apostar por un sector de la defensa más fuerte es apostar por un tejido empresarial innovador que fomenta el empleo de alto valor y que favorece la autonomía estratégica, la reindustrialización y la prosperidad de las regiones. En definitiva, para generar una sociedad más justa y más libre. Y para esto, siempre van a poder contar con el apoyo del Gobierno de Aragón.

También le pido seguridad jurídica y reducción de la carga administrativa que afecta a todas las empresas; las regiones llevamos tiempo realizando revisiones de procedimientos y de normativa para eliminar aquella superflua y reducir plazos, pero hay ciertos trámites y leyes nacionales que imponen u gasto en tiempo y dinero extra a las empresas que quieren invertir en España.