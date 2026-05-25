López Miras: "Murcia quiere ser un socio estratégico para las empresas que están construyendo la defensa del futuro"

La invasión rusa de Ucrania ha forzado un cambio de paradigma geopolítico en Europa. La crisis actual ha evidenciado la vulnerabilidad de un continente que consideraba superada la guerra convencional y que, en consecuencia, arrastra décadas de desinversión militar. Ante esta situación, los países europeos se ven obligados a una rápida actualización de sus capacidades estratégicas.

España no es una excepción en esta tendencia. Impulsado por sus compromisos con la OTAN y la UE, el Gobierno ha incrementado el presupuesto de Defensa hasta alcanzar el 2% del PIB, lo que ha posicionado al país por primera vez en el top 15 mundial del gasto en Defensa. Esta inyección económica busca no solo revertir la pérdida de capacidades operativas, sino también modernizar las fuerzas armadas e integrar nuevos sistemas de armamento.

En este contexto, el miércoles 27 de mayo se celebra en Madrid el III Foro Liberdefensa, un evento organizado por el Grupo Libertad Digital, que reúne a expertos y responsables de la administración pública y la industria. Un foro de debate de alta calidad sobre la importancia de potenciar la industria de Defensa española ante la nueva realidad de Europa. El acto tendrá lugar en el Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo (calle Jorge Juan 30) a partir de las 9.00 horas.

Horas antes del evento, Libertad Digital entrevista a Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y presidente del Grupo de Trabajo de Defensa del Comité de las Regiones de la Unión Europea.

España y Europa viven un momento excepcional en materia de defensa. ¿Cómo está aprovechando la Región de Murcia esta oportunidad histórica?

En materia de defensa lo que hemos hecho es adelantarnos, ser pioneros y empezar a trabajar antes de que Europa situara a la defensa en el centro de sus políticas. Nos hemos anticipado y eso nos ha situado a la cabeza de las regiones europeas que han creado las condiciones para favorecer un ecosistema empresarial de tecnologías duales que está siendo un ejemplo. Nos hemos posicionado en la línea de salida y eso es una ventaja para nuestras empresas, para crear empleo de calidad y para seguir innovando y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo en la Región de Murcia. Además, como presidente del Grupo de Trabajo de Defensa del Comité de las Regiones, estoy llevando la voz de las regiones al corazón de Europa para que tengamos un papel activo en el diseño de las políticas de defensa porque es desde nuestros territorios, desde donde se pueden impulsar esa arquitectura de pymes que fortalezca la industria de defensa europea.

La Región de Murcia aporta el 1,5 por ciento de su PIB a la defensa y más de 10.600 empleos directos. ¿Cuál es su objetivo para esas cifras en los próximos cuatro años?

Nuestro objetivo no es únicamente crecer en cifras, sino consolidar una transformación estructural de la economía regional. Queremos más empresas trabajando en tecnologías duales, más empleo cualificado y más presencia de la Región de Murcia en los grandes programas europeos de defensa y seguridad.

Estamos hablando de sectores que van a definir la economía del siglo XXI: inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, sistemas autónomos o tecnologías subacuáticas. Queremos ser protagonistas en esos ámbitos y que los jóvenes murcianos encuentren aquí oportunidades profesionales de máximo nivel sin tener que marcharse fuera.

¿Qué diferencia a la Región de Murcia de otras comunidades autónomas en su compromiso con la industria de defensa?

La diferencia es que nosotros hemos entendido antes que muchos que la defensa ya no es solo una cuestión militar, sino una política industrial, tecnológica y de soberanía estratégica.

Tenemos el Arsenal de Cartagena, que lleva tres siglos como referencia naval. Tenemos Navantia y el programa S-80, uno de los programas de submarinos más sofisticados de Europa. Tenemos la Academia General del Aire en San Javier, la Base Aérea de Alcantarilla, universidades y centros tecnológicos punteros y un tejido de pymes tecnológicas que, con el acompañamiento adecuado, compite en los mercados más exigentes.

Pero, sobre todo, tenemos una estrategia. Hemos sido capaces de conectar todos esos activos bajo una visión común: convertir a la Región de Murcia en un polo europeo de tecnologías duales en defensa y seguridad.

Ecosistema industrial

Navantia Cartagena es el corazón del arma submarina española. ¿Cuál es el estado actual de la industria auxiliar que orbita en torno a ella y qué planes tiene el gobierno regional para reforzarla?

La industria auxiliar está creciendo y sofisticándose a gran velocidad. El programa S-80 ha generado un ecosistema industrial especializado en ingeniería, mantenimiento predictivo, inteligencia artificial, robótica submarina y tecnologías críticas.

Ya hay empresas murcianas trabajando codo con codo con la Armada en el ciclo de vida del S-80. Y eso significa competir en uno de los entornos tecnológicos más exigentes del mundo, con estándares OTAN y sistemas de enorme complejidad.

Nuestra responsabilidad como Gobierno regional es ayudar a esas empresas a escalar, certificarse, ganar dimensión y acceder a programas europeos de gran alcance.

Más de 130 empresas innovadoras en el catálogo de proveedores tecnológicos CAETRA. ¿Qué instrumentos concretos está poniendo el gobierno a su disposición para que puedan crecer y competir en los grandes programas de adquisición?

Hemos puesto en marcha líneas de ayuda que abrían las puertas de este mercado tan complejo a nuestras empresas, a través de la obtención de homologaciones y certificaciones para acceder a licitaciones nacionales e internacionales en el sector. Hasta 38 entidades han obtenido ya estas ayudas

También hemos impulsado la innovación abierta planteando retos tecnológicos, que se han propuesto en colaboración con diversas entidades, como por ejemplo el Arsenal de Cartagena. Esta línea de retos, de la que llevamos ya tres convocatorias, está incentivando nuevos desarrollos tecnológicos que resuelven problemas reales. Ya son 26 los proyectos que se han impulsado.

Además de estas dos líneas de ayuda, pioneras en España, estamos desarrollando también actuaciones innovadoras que acercan a nuestras empresas al mercado, como la Aceleradora Comercial Defence-Tech o la aceleradora de inteligencia artificial aplicada al sector naval de defensa.

Estamos poniendo en contacto a nuestras startups con grandes empresas tractoras del sector, para entretejer una red de proveedores locales. Hay iniciativas de capacitación, de fomento de la participación en consorcios europeos y un largo etcétera, difícil de condensar.

Rheinmetall opera la fábrica de Pólvoras de Jabalí Nuevo. ¿Qué significa para la Región de Murcia contar con uno de los grandes nombres de la industria de defensa europea y qué oportunidades abre de cara al futuro?

Significa que la Región de Murcia está en el mapa europeo de la defensa. Contar con una compañía como Rheinmetall posiciona a la Región de Murcia dentro de las grandes cadenas industriales europeas y abre enormes oportunidades para nuestras empresas auxiliares, nuestros centros tecnológicos y nuestro talento.

La gran revolución industrial de la defensa europea ya ha comenzado. Europa necesita capacidades industriales propias y regiones preparadas para responder. La Región de Murcia quiere jugar un papel protagonista en ese proceso.

Estrategia e innovación

La Estrategia CAETRA es una iniciativa pionera. ¿En qué punto de desarrollo se encuentra y cuáles son sus resultados más tangibles hasta la fecha?

CAETRA ya no es una idea de futuro. Es una realidad. Hoy existe un ecosistema integrado por 130 empresas, la mayoría startups, universidades y centros tecnológicos, donde antes había capacidades incipientes o dispersas.

En este sentido, más allá de las cifras, creo que lo importante es que hoy hay empresas murcianas trabajando con la Armada en retos reales del programa S-80, startups que han pasado por nuestra aceleradora Defence-Tech y ya operan en mercados internacionales e incluso empresas regionales que desarrollan soluciones tecnológicas en Ucrania.

Es decir, hoy empresas que antes ni siquiera contemplaban trabajar en defensa están formando consorcios, compitiendo en licitaciones europeas y desarrollando tecnología junto a nuestras Fuerzas Armadas.

Eso creo que es mucho más que una política de ayudas. Eso es transformación estructural de una economía que apuesta por la especialización innovadora de su tejido productivo.

La Región de Murcia apuesta por un polo de ciberseguridad y un centro de microchips ciberseguros. ¿Qué tienen proyectado en esta materia?

Estamos impulsando CITEC CAETRA, el futuro Centro de Innovación Tecnológica en Espacio Cognitivo y Ciberdefensa, que será el primero de España especializado en esta materia. Este espacio será una incubadora de startups que desarrollen tecnologías en el ámbito del dominio cognitivo. También será un lugar de colaboración tecnológica con organismos de investigación, universidades y entidades de defensa nacionales e internacionales, así como un centro de desarrollo de proyectos de I+D y transferencia de tecnología.

Además, hemos desarrollado el primer curso de emprendimiento en espacio cognitivo de España para atraer talento y generar startups capaces de desarrollar tecnologías defensivas en este nuevo ámbito.

Es una apuesta decidida en el marco de la estrategia regional de impulso de las tecnologías duales y nuestra ambición es consolidar en los próximos años un verdadero polo nacional en ciberdefensa y tecnologías críticas.

UNVEX 2026 se celebrará en San Javier. ¿Qué representa para la Región acoger el mayor evento de sistemas no tripulados de España y qué legado quiere dejar?

Representa la confirmación de que la Región de Murcia se está posicionando a la vanguardia de los sistemas autónomos y no tripulados.

Que el mayor encuentro de drones y sistemas autónomos de España se celebre en San Javier, junto a la Academia General del Aire y el futuro hub aeroespacial, no es una casualidad. Es el resultado de una apuesta estratégica sostenida en el tiempo.

Queremos que deje un legado de inversión, innovación, empresas, empleo cualificado y posicionamiento internacional para la Región de Murcia.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia.

Política y futuro

Los presupuestos europeos de defensa abren una oportunidad sin precedentes. ¿Está la Región de Murcia en condiciones de captar una parte significativa de esa inversión? ¿Qué hace falta para lograrlo?

Sí, la Región de Murcia ya tiene ecosistema, empresas y proyectos preparados para competir. Europa está poniendo sobre la mesa miles de millones de euros para tecnologías duales y capacidades estratégicas. Tenemos claro que las regiones que sepan posicionarse ahora tendrán una ventaja competitiva duradera.

Por eso, como dije anteriormente, una de las líneas en la que estamos poniendo el acento es acompañar a nuestras empresas en el acceso a esos fondos europeos. De hecho, actualmente España lidera diez proyectos del Fondo Europeo de Defensa y, en este contexto, la Región de Murcia ha logrado participar en dos de esos proyectos estratégicos asignados a España, asumiendo incluso el liderazgo en uno de ellos.

Por lo tanto, los esfuerzos que estamos haciendo empiezan a ver sus frutos, sin embargo, creo que es necesario destacar que sigue haciendo falta velocidad, coordinación y una estrategia nacional clara que acompañe el esfuerzo que están realizando las regiones.

¿Qué le pide al Gobierno central para que la industria de defensa murciana pueda desarrollar todo su potencial? ¿Qué cambios regulatorios o de política industrial son más urgentes?

Le pedimos voluntad política, rapidez y coordinación. Hace falta tratar la política industrial de defensa como una prioridad estratégica de Estado. Hace falta una ley de financiación de la defensa que dé certidumbre a largo plazo a empresas e investigadores. Hace falta menos burocracia y más agilidad para startups y pymes tecnológicas.

Y hace falta una verdadera coordinación territorial. Las regiones estamos construyendo ecosistemas con nuestros propios instrumentos, pero no existe todavía una arquitectura nacional que coordine esos esfuerzos y permita a España competir con fuerza en Europa.

¿Qué mensaje quiere trasladar a las empresas del sector que asistan al III Foro LiberDefensa el próximo 27 de mayo en Madrid?

Que la Región de Murcia quiere ser un socio estratégico para las empresas que están construyendo la defensa del futuro. Aquí hay industria tractora, talento, universidades, centros tecnológicos, Fuerzas Armadas y una administración comprometida con la innovación. Y hay algo todavía más importante: una visión clara de hacia dónde va el mundo.

Nosotros hemos decidido no quedarnos cruzados de brazos. Hemos decidido anticiparnos, construir capacidades y demostrar que una región puede ser protagonista de esta transformación tecnológica e industrial sin esperar a que nadie le dé permiso para hacerlo.