Los narcos roban tres lanchas rápidas a la Armada en unas maniobras en Cádiz y la Guardia Civil las recupera en 72 horas

El área del Estrecho de Gibraltar ha vivido un hecho sin precedentes en estas últimas 72 horas. Un hito negativo que vuelve a demostrar cuál es el nivel de descaro al que han llegado los clanes del narcotráfico en la zona. Si hemos visto cómo en los últimos años han perdido cualquier tipo de respeto a la Guardia Civil, ahora han dado un paso más, y también lo han hecho a la Armada española.

Los hechos ocurrieron en la playa de El Retín, en Barbate, mientras la Armada desarrollaba el ejercicio Flotex-26, considerado el principal despliegue anual de adiestramiento naval. Durante una operación de desembarco, varias embarcaciones semirrígidas fueron ocultadas en la arena siguiendo el protocolo habitual. Sin embargo, los narcotraficantes localizaron la posición exacta de las lanchas y las robaron junto al material que había en las mismas.

Las tres embarcaciones sustraídas pertenecían a la Brigada de Infantería de Marina y estaban siendo utilizadas por un grupo de infantes. Según adelantó el Diario de Cádiz, los militares regresaron después al punto donde habían dejado ocultas las lanchas y descubrieron que habían desaparecido. Junto a ellas también fueron robados once trajes secos, equipos de rastreo y diverso material utilizado durante las maniobras.

El incidente ha provocado un enorme malestar dentro de la Armada, especialmente porque el robo se produjo durante unas maniobras consideradas estratégicas. Las primeras sospechas apuntan a grupos vinculados al narcotráfico que operan habitualmente en el entorno del Estrecho y conocen perfectamente los movimientos realizados en la costa gaditana. La Guardia Civil abrió una investigación nada más conocerse la desaparición del material militar.

Las pesquisas se centraron desde el primer momento en los conocidos como petaqueros, encargados de suministrar combustible y apoyo logístico a las narcolanchas que operan entre Marruecos y la costa andaluza. El Retín es un espacio frecuentado tradicionalmente por redes criminales relacionadas con el tráfico de hachís.

Las embarcaciones robadas eran del modelo Duarry Supercat, según explicó Europa Sur, una semirrígida muy utilizada en operaciones militares y rescates por su maniobrabilidad y resistencia. Tienen cerca de cinco metros de eslora, motores fueraborda de 25 caballos y capacidad para transportar a una decena infantes de marina con equipamiento. Además, cuentan con sistemas reforzados para operar con rapidez en playa y aguas poco profundas.

La recuperación de las tres embarcaciones se produjo apenas 72 horas después del robo gracias a una operación desarrollada por la Guardia Civil en Barbate. La localización fue realizada por agentes cerca del polideportivo municipal, donde aparecieron abandonadas las lanchas sustraídas durante las maniobras.

La recuperación fue hecha pública inicialmente en redes sociales por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que no sólo informó de la localización de parte del material militar sino que también hizo públicas varias fotos del material localizado.