El III Foro LiberDefensa cierra su programa con 5 ponentes de primer nivel y la participación de Madrid, Murcia y Aragón

El III Foro LiberDefensa, organizado por el Grupo Libertad Digital, celebra mañana miércoles 27 de mayo su tercera edición en el auditorio de Cremades & Calvo-Sotelo (C/ Jorge Juan 30, Madrid). Con el programa ya cerrado, el encuentro llega con grandes expectativas: cinco intervenciones individuales, una mesa empresarial y la presencia de tres comunidades autónomas, que convierten esta edición en un mapa revelador del estado de la industria de defensa en España.

El foro arrancará a las 9:15, poco antes de la bienvenida a cargo de Leticia Vaquero, periodista de Libertad Digital y esRadio especializada en economía y sectores, y se desarrollará bajo la dirección y coordinación de Enrique Navarro, CEO de MQ GlobalNet, colaborador de Libertad Digital y exasesor gubernamental en materia de Defensa. Así mismo, participará activamente en la moderación y coordinación Javier Arias Borque, redactor especializado en defensa de Libertad Digital.

El LiberDefensa ha ido creciendo edición a edición tanto en formato como en ambición. Si la primera edición situó el foro como referente mediático del sector y la segunda consolidó su proyección territorial desde Zaragoza, esta tercera profundiza en el especial valor de lo autonómico: tres comunidades autónomas presentan simultáneamente sus estrategias de defensa ante empresas, inversores y medios, en un formato que convierte el encuentro en, más que un foro, un espacio de construcción de política industrial.

Murcia y Aragón: las consejeras toman la palabra

La Región de Murcia estará representada por Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, que intervendrá a las 9:30 para presentar las iniciativas estratégicas del gobierno regional en materia de defensa.

Murcia es uno de los territorios con mayor densidad industrial en el sector: la defensa genera en la región más de 10.600 empleos directos y aporta el 1,5% del PIB regional, con un ecosistema articulado en torno a Navantia Cartagena, más de cincuenta pymes especializadas y apuestas de futuro como la Estrategia CAETRA, el polo de ciberseguridad y el centro de microchips ciberseguros.

La consejera López Aragón llega al foro en un momento especialmente relevante para la región: el UNVEX 2026, el mayor evento de sistemas no tripulados de España, se celebrará en la base de San Javier, y el gobierno regional ultima la puesta en marcha de su polo de ciberseguridad y el centro de microchips ciberseguros, orientado al diseño de semiconductores seguros y tecnologías post-cuánticas.

La Comunidad de Aragón tomará la palabra a las 11:00 de la mano de Eva Valle Maestro, consejera de Economía, Competitividad y Empleo, que expondrá los avances del Hub de Defensa aragonés —el más dinámico de España, con más de cien empresas adheridas— y las oportunidades de inversión y crecimiento que abre para la región el nuevo ciclo de gasto europeo en defensa.

Eva Valle Maestro acudirá al foro con datos que respaldan la apuesta aragonesa: la región representa cerca del 10% de las empresas del sector defensa en España, con presencia en drones, armamento, sistemas aeroespaciales y un sector de automoción que se vincula cada vez más intensamente a la defensa. Los nuevos presupuestos europeos apuntan a que el sector deberá duplicar su tamaño en la región en los próximos cuatro años.

Madrid presenta la apuesta de la región

Una de las novedades más relevantes de esta edición es la incorporación de la Comunidad de Madrid al programa. Jaime Martínez Muñoz, director general de Industria y Promoción Económica de la Comunidad de Madrid, intervendrá a las 11:30 para exponer la estrategia madrileña en el sector.

Madrid es el principal polo de la industria de defensa nacional: concentra el 53,7% del volumen de negocio del sector a nivel nacional, alberga a 428 empresas —el 65% del total español— y genera más de 20.000 empleos directos, con un impacto indirecto que alcanza a 90.000 personas. La región lidera también el talento STEM del país, con 15.000 graduados anuales en disciplinas científicas y tecnológicas.

GDELS Santa Bárbara: quinientos años al servicio de las Fuerzas Armadas

La industria privada tendrá una presencia destacada desde primera hora. A las 10:00, Mónica Rial Mosteiro, responsable de Mercado Nacional y Nuevos Proyectos de General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara, ofrecerá una intervención individual sobre los cinco siglos de historia de la compañía al servicio de las Fuerzas Armadas españolas y su posicionamiento ante los grandes programas de adquisición en curso.

GDELS Santa Bárbara es uno de los actores más relevantes de la defensa terrestre en España, con instalaciones en varios puntos del territorio nacional y una cartera de productos que abarca desde sistemas de artillería hasta vehículos blindados de última generación.

La historia de Santa Bárbara es, en buena medida, la historia de la artillería y la automoción militar española. Desde sus orígenes en el siglo XVI como Real Fábrica de Armas hasta su integración en General Dynamics, la compañía ha acompañado cada gran transformación del Ejército español. Hoy, con los programas de modernización de vehículos blindados y sistemas de fuego en plena aceleración, Santa Bárbara afronta uno de los momentos de mayor demanda de su historia reciente.

A las 10:30 llegará el momento de la mesa empresarial del foro, en la que participarán Alejandro Echeverría, managing director de Funditec Intelligence —fundación tecnológica y centro de investigación en IA y sistemas autónomos para defensa—, y Jesús Hidalgo, managing director de Impulse Tech Fund, fondo especializado en el sector tecnológico, incluida la defensa.

El debate girará en torno a los grandes vectores que están transformando la industria: el impacto del incremento presupuestario vinculado al objetivo del 2% del PIB, las tecnologías disruptivas —inteligencia artificial, drones, sistemas autónomos—, la tensión entre autonomía estratégica europea y dependencia tecnológica, y el marco regulatorio e institucional de apoyo al sector.

La presencia de un fondo de inversión especializado y de un centro de investigación aplicada en IA y defensa aporta a esta edición una dimensión tecnológica y financiera que el foro no había tenido hasta ahora, y que refleja el creciente interés tanto del capital privado como del sector de la innovación por un ámbito que ha pasado de ser periférico a convertirse en prioritario.

El cierre: vino español y networking privado

El foro concluirá a las 12:00 con un vino español y una sesión de networking privado entre ponentes, empresas, asistentes y la dirección del Grupo Libertad Digital, en el formato reservado que ha caracterizado las ediciones anteriores y que permite el intercambio directo entre los actores más relevantes del sector.

El III Foro LiberDefensa se consolida así como el encuentro de referencia donde industria, instituciones y expertos debaten con rigor sobre un sector que ya no admite demoras: España debe crecer en defensa, y los territorios con ecosistemas industriales consolidados tienen mucho que decir sobre cómo hacerlo.

El III Foro LiberDefensa no es solo un escaparate. Es la demostración de que la defensa ha dejado de ser un asunto de especialistas para convertirse en una cuestión de Estado, de territorio y de competitividad. Mañana, en la calle Jorge Juan, se tomará el pulso a una industria que España necesita y que, por fin, está empezando a estar a la altura de lo que el momento exige.