Enrique Navarro: "En España no se entiende la industria de Defensa sin el papel fundamental de las CCAA"

La invasión rusa de Ucrania forzó un cambio geopolítico en Europa, evidenciando la vulnerabilidad de un continente con desinversión militar que creía superada la guerra convencional. España no es una excepción. Impulsado por sus compromisos con la OTAN y la UE, el Gobierno elevó el presupuesto de Defensa al 2% del PIB. Este incremento sitúa al país en el top 15 mundial del gasto militar.

En este contexto, el miércoles 27 de mayo se celebra en Madrid el III Foro Liberdefensa, un evento organizado por el Grupo Libertad Digital, que reúne a expertos y responsables de la administración pública y la industria. Un foro de debate de alta calidad sobre la importancia de potenciar la industria de Defensa española ante la nueva realidad de Europa. El acto tendrá lugar en el Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo (calle Jorge Juan 30) a partir de las 9.00 horas.

Horas antes del evento, este periódico entrevista a Enrique Navarro, director y coordinador del III Foro Liberdefensa y CEO de MQGlobalNet, para reflexionar sobre el momento que vive la defensa española, el papel de los territorios y lo que cabe esperar de esta nueva edición.

El Foro y su significado

El Foro LiberDefensa llega a su tercera edición con un formato renovado y una apuesta clara por la dimensión territorial. ¿Por qué era el momento de dar este paso?

Desde su fundación, hace veinticinco años, el grupo Libertad Digital ha tenido en la Defensa de España, en su industria y tecnología uno de sus temas de cabecera. No acaba de aterrizar como otros tantos medios en los últimos años al calor de los enormes beneficios de las empresas, en la búsqueda de un negocio, sino que, por las características de sus lectores y oyentes, siempre ha dedicado una atención preferente a estas cuestiones.

Resulta muy difícil hablar de Defensa si no se comparten los valores de nación, patriotismo, progreso y libertad, que son precisamente las señas de identidad de este grupo. Con Liberdefensa, queremos ofrecer una aproximación en libertad, en la que todos se puedan expresar con objetividad, con libertad es decir sin imposición y fomentando el debate y no el monólogo impuesto.

¿Qué ha aprendido el Foro Liberdefensa en sus dos primeras ediciones y qué correcciones o mejoras introduce esta tercera?

La defensa ya no es cosa de Madrid y del gobierno central. La defensa son capacidades industriales y tecnológicas, y de ahí que la aproximación desde las comunidades autónomas en un estado descentralizado sea esencial.

La generación y el mantenimiento de capacidades dependen mucho de la involucración de las administraciones autonómicas en la promoción de: I+D+I, inversión, talento, formación profesional. España no puede tener una defensa moderna del siglo XXI sin contar con las comunidades autónomas porque se quedará atrás. Vamos a incidir en esta orientación y también en los aspectos tecnológicos y en atraer a PYMES que concentran el grueso de la innovación en nuestro país.

¿Qué espera que salga de este Foro Liberdefensa ? ¿Qué resultado concreto le parecería un éxito el 27 de mayo por la noche?

Lo importante de estos foros son los mensajes que dejan. El primero, es que las tres comunidades autónomas que estarán presentes, Murcia, Aragón y Madrid han hecho los deberes a pesar de la incomprensión inicial del gobierno Central al que todavía le cuesta entender el papel esencial de las entidades políticas descentralizadas. Son tres apuestas claras con resultados palpables por la industria, por el talento y por la innovación y que reúnen a centenares de empresas ya en torno a sus iniciativas.

El segundo mensaje, es la apuesta por la innovación real, por la que nace, se desarrolla y se industrializa en nuestro país, que otorga las tres palabras claves en este sector: "autoridad de diseño" algo que no se compra ni se alquila, sino que solo es posible con un trabajo desde los estadios iniciales. Hablaremos de financiación de I+D a través de dos vías, generando rentabilidad para las grandes empresas que apuesten por dedicar sus recursos a las actividades de I+D y atrayendo recursos para esas PYMES que necesitan liquidez para afrontar sus proyectos.

Finalmente, la apuesta de Libertad Digital por el sector de la Defensa, que abarca no solo a las industrias, sino al personal militar, a los investigadores, a las universidades y centros de formación profesional que contribuyen al esfuerzo diario de tener una España más segura y avanzada tecnológicamente.

El momento de la Defensa española

España vive el mayor ciclo de inversión en defensa desde la posguerra. ¿Está el país a la altura de lo que este momento exige, o hay una brecha entre el discurso y la realidad?

España se unió tarde a la Alianza Atlántica, cuando ya la Guerra Fría se había terminado. Por eso, este ciclo es nuevo para nosotros, porque no tiene antecedentes por su volumen. Sin embargo, su precipitación constituye un enorme obstáculo para la eficiencia. Existen sensaciones encontradas: improvisación, intervencionismo en la gobernanza, reducida orientación al usuario y por otra parte un enorme interés en promover capacidades industriales nuevas, pero sin la perspectivas y los mejores socios en cada campo resultará muy difícil que sea exitoso. La apuesta de este gobierno por la defensa en cualquier caso no tiene precedentes y no son decisiones fáciles.

Los compromisos con la OTAN y los presupuestos europeos de defensa están marcando la agenda. ¿Tiene España una estrategia industrial propia para aprovechar esta oleada o corre el riesgo de quedarse como mero ejecutor de programas ajenos?

Por primera vez existe una estrategia industrial de defensa desde la óptica de la defensa. Como se trata de una novedad, no resulta fácil acertar siempre, pero sí se intuyen unas estrategias muy definidas. El problema, en mi opinión, es que no se puede hacer estrategia por decreto ni para unos pocos. La participación de la industria y en particular de sus asociaciones es fundamental para que esa estrategia sea exitosa. Faltan también, a mi juicio, recursos directos presupuestarios directos para PYMES y para esa generación de capacidades que nos libere de la tiranía de tener que pasar por una gran empresa para progresar. En términos generales, hay una orientación clara y no creo que perdamos la oportunidad si corregimos la estrategia en estos términos que expresaba, algo que el ministerio de defensa ya tiene en su agenda.

Usted ha sido asesor del Gobierno en materia de Defensa. Desde esa experiencia, ¿qué decisiones políticas e industriales son hoy más urgentes y más postergadas?

Son otros tiempos. Entonces lo importante era garantizar el retorno industrial y tecnológico en los programas industriales que fundamentalmente procedían del exterior. Ahora el objetivo es adquirir producto propio, europeo, y garantizar la participación industrial en los programas que debemos adquirir en el exterior. Echo en falta una normativa más precisa sobre la política de participación industrial del Ministerio de Defensa que entregue fiabilidad y seguridad a las empresas, como tienen una buena parte de los países europeos.

La creación de un fondo para PYMES con un 10% del presupuesto permitiría un desarrollo enorme del sector, ya que existe un mayor dinamismo a medida que bajamos en la cadena de suministro y subimos en la de valor. Finalmente, necesitamos asegurar que parte de los recursos especiales se destinan al sostenimiento, tener sistemas modernos que no se pueden operar es imperdonable y los contratos de los PEM deberían incluir cláusulas y recursos para el ciclo de vida.

Finalmente es indispensable la reforma de los sistemas de contratación con la incorporación de la Inteligencia Artificial que asegure que para cada problema se decide la mejor solución técnica, económica e industrial posible.

Territorios y tejido industrial

Este foro apuesta por las comunidades autónomas como protagonistas del debate. ¿Por qué los territorios y no solo el Gobierno central o las grandes empresas?

La industria de defensa se ubica por todo el territorio, como ocurre también con las Fuerzas Armadas. No se concentran en núcleos urbanos, fíjese que las cincuenta provincias de España tienen industria de defensa.

En las Comunidades Autónomas existen competencias importantísimas para el desarrollo de la industria: la ejecución de la política de educación, formación profesional y universidades, es decir el capital humano; instrumentos FEDER para apoyar el desarrollo industrial, fondos de I+D para promover la investigación; la política medioambiental, y sobre todo la cercanía a las instituciones.

Madrid sigue estando muy lejos de las PYMES y los gobiernos autonómicos deben ser catalizadores de esta comunicación e interacción. Se echa en falta un comité conjunto ministerios de defensa e industria y hubs autonómicos para avanzar en una mejor coordinación y ejecución de los recursos.

Murcia y Aragón representan dos modelos distintos de desarrollo industrial en defensa. ¿Qué tiene que aprender cada uno del otro?

Yo creo que lo están haciendo muy bien, cada uno explotando sus capacidades y priorizando. Murcia hace una apuesta por la ciberseguridad y la IA que son aspectos fundamentales, pero también lo es la logística que es la madre de todas las victorias y donde Aragón tiene una enorme experiencia. En las dos comunidades autónomas hay industrias de defensa asentadas y mucha PYME que necesita de un mayor soporte institucional, pero la clave es mover a las empresas tractoras a los territorios y en este sentido los dos gobiernos lo están haciendo muy bien y ya tienen éxitos notables.

Las PYMES son el grueso del tejido industrial de defensa en España, pero raramente tienen visibilidad en los grandes foros. ¿Cómo puede el LiberDefensa ser también su plataforma?

En España hay registradas en el ministerio de defensa casi mil empresas, el doble que hace cuatro años, de ellas 10 concentran el 85% de la contratación del ministerio, es decir las otras forman parte de la cadena de valor, pero mi enfoque es hacia las PYMES que tienen producto, capacidades y tecnologías y que solo ven barreras para acceder al ministerio de defensa. Esa debe ser la apuesta también del Foro, ensanchar la base tecnológica e industrial, no adelgazarla cada vez más. El tamaño importa mucho menos que la especialización. Con la segunda sin la primera se puede llegar lejos, al revés tiene un recorrido mucho más corto. En esta línea vamos a seguir invirtiendo, aunque el retorno sea menor.

Visión y retos

La militarización de la industria civil es una tendencia imparable. ¿Están las empresas españolas sabiendo leer esa oportunidad o van por detrás de la curva?

Esta es una cuestión compleja. Por una parte, es cierto que la defensa siempre ha actuado como motor anticíclico, y por tanto sirve para aplanar la curva en momentos de depresión, pero quizás para cuando las industrias civiles ya estén listas este proceso inversor habrá terminado. Tenemos actualmente casi 50.000 millones en contratos en ejecución o a punto de iniciarse. Muy posiblemente al ritmo del 2%, en tres años el nivel de la contratación se haya reducido muy considerablemente, quedando pendiente la ejecución en los siguientes años. Ahora se trata de correr y nosotros estamos muy lejos de lo que están haciendo otros países como Alemania o Francia que han visto en los programas terrestres la oportunidad de ayudar a su industria del automóvil en momentos de crisis. Aquí todavía falta un plan y solo hay expectativas que se irán reduciendo rápidamente.

¿Cuál es, en su opinión, el mayor obstáculo que tiene hoy la industria de defensa española para crecer al ritmo que el momento exige?

Hay que pasar de la orientación industrial, de pensar cómo se va a estructurar la oferta, de que si habrá un campeón nacional, o de cómo repartir la tarta en función de criterios políticos a la orientación al usuario y a la generación de capacidades. Este proceso inversor obedece a una necesidad: podemos estar en guerra y nadie tiene el calendario. Los enemigos no van a esperar a que estemos preparados, tienen su propia agenda y no es la del gobierno. Una política de compras orientada a plazos de entrega, a reducción de riesgos y a satisfacer necesidades operativas sin sacrificar la misión a otros intereses es la única opción de superar los obstáculos.

¿Qué mensaje le daría a un empresario que todavía duda si el sector de la defensa es una apuesta seria y duradera para su compañía?

Que mire a su alrededor, que se informe con objetividad sobre la situación geoestratégica, sobre lo que está ocurriendo en el Sahel, sobre las implicaciones que tiene para la economía el cierre del Estrecho de Ormuz, que escuche a los líderes políticos su preocupación y analice si realmente está preparado para contribuir a solucionar estos problemas desde el punto de vista industrial. Las perspectivas económicas no son halagüeñas con el cambio de paradigma que supone la irrupción de China y los aranceles de Trump. En la defensa van a encontrar oportunidades, protección de sus gobiernos y sobre todo podrán subirse al carro de la innovación. Si Europa pierde esta batalla, todo lo demás será irrelevante. Pero no hay mucho tiempo para tomar la decisión porque una vez tomada, todavía queda un largo trecho.