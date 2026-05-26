Miriad Global registra ante Defensa y el CDTI su nuevo dron terrestre 6×6 Taurus XL

Miriad Global ha presentado ante el Ministerio de Defensa y el CDTI su nuevo dron terrestre Taurus XL, una plataforma blindada 6×6 concebida para operar sin tripulación en misiones militares y civiles. La compañía española ha concurrido a la Compra Pública Precomercial impulsada por ambos organismos con un vehículo de 7,5 toneladas, propulsión eléctrica y autonomía extendida, pensado para vigilancia, reconocimiento y logística táctica.

El nuevo Taurus XL deriva de la familia militar Taurus desarrollada por Miriad y amplía sus dimensiones hasta los 5,5 metros de longitud. La empresa plantea un vehículo modular capaz de actuar como nodo nodriza para otros sistemas autónomos, incluidos drones aéreos y robots terrestres. El objetivo por la compañía es reducir la exposición del personal en zonas de riesgo y facilitar operaciones complejas en combate, seguridad pública o emergencias.

La propuesta industrial presentada al CDTI incluye la participación de Funditec como centro tecnológico y de Insyte, empresa especializada en electrónica embarcada y sistemas de misión. Miriad asegura que el proyecto integrará capacidades de inteligencia artificial, comunicaciones, percepción, optrónica y software embarcado dentro de una arquitectura abierta. La compañía insiste en mantener autoridad de diseño sobre la plataforma para integrar sensores y sistemas según las necesidades de cada cliente.

Uno de los elementos más llamativos del Taurus XL es la futura integración de la estación de armas remota HORN30, todavía pendiente de presentación pública. Según la compañía, este sistema estará orientado a la defensa frente a drones y amenazas de baja cota mediante un cañón de 30×113 milímetros, sensores y procesadores de baja latencia. Miriad sostiene que el vehículo podrá reaccionar frente a drones rápidos y modelos de reacción.

El vehículo incorporará además una estación para dos UAV, uno de ellos denominado Falcon T, diseñado para actuar como sensor aéreo orgánico del propio Taurus XL. La empresa explica que este dron táctico servirá para ampliar la observación aérea, apoyar la teleoperación del vehículo y mejorar la consciencia situacional durante las misiones. La plataforma también podrá transportar robots terrestres desplegables de forma autónoma desde una bahía integrada en el chasis.

Miriad desarrollará el prototipo en sus instalaciones de San Fernando de Henares, donde concentra actualmente sus actividades de ingeniería, integración y ensayos funcionales. La empresa prevé invertir en nuevos procesos robotizados de fabricación para acelerar los ciclos de diseño y validación de plataformas no tripuladas. El programa presentado a Defensa contempla un horizonte de treinta meses para alcanzar maduración tecnológica antes de una posible validación operativa.

La compañía también ha adelantado su intención de establecer en Cataluña una futura capacidad de producción en serie para el Taurus XL y otros vehículos autónomos. Miriad ya mantiene una alianza industrial con Ferrimax para fabricar barcazas blindadas y considera que el tejido industrial catalán ofrece capacidades relevantes en metalmecánica, automatización y tecnologías duales. La empresa aspira a posicionarse como integrador español de plataformas autónomas dentro del creciente mercado europeo.