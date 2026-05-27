Aragón consolida su papel en la industria de defensa: "El 10% de los proveedores del sector están en nuestra comunidad"

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle Maestro, ha reivindicado el peso de la comunidad en la industria de la defensa y ha subrayado el crecimiento del ecosistema empresarial aragonés vinculado al sector.

Lo ha hecho durante su intervención en el III Foro Liberdefensa, organizado por Libertad Digital, en una conversación con Enrique Navarro, presidente de MQGLOBALNET.

"Las empresas de Aragón tienen un protagonismo importante en la industria de la defensa. Los proveedores aragoneses representan el 10% de la defensa", ha asegurado Valle Maestro, quien ha puesto en valor que Aragón representa el 3% del PIB nacional.

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La consejera ha destacado que el tejido industrial de la comunidad está creciendo impulsado tanto por empresas ya instaladas como por nuevas inversiones atraídas por las fortalezas del territorio.

Un ecosistema industrial en transformación

Valle Maestro ha subrayado que el sector en Aragón se encuentra en un proceso de expansión vinculado a la tecnología y la innovación, con especial protagonismo de las pymes. "La escala es un elemento que no es menor y es necesario para poder competir en función de los proyectos y los contratos", ha señalado, en referencia a los retos del sector.

Entre los principales desafíos, ha citado la actualización tecnológica constante, la captación de talento y las dificultades específicas de financiación en el ámbito de la defensa. "La financiación del sector de la defensa es muy específica y quizás menos favorecedora que la de otros sectores", ha explicado.

Asimismo, ha advertido de la necesidad de adaptar el marco normativo para favorecer la competitividad empresarial.

Industria, automoción y diversificación

La consejera ha puesto en valor el peso del sector industrial aragonés, que se sitúa entre 6 y 7 puntos por encima de la media nacional, y ha defendido la estrategia de diversificación de sectores tradicionales como la automoción hacia la industria de defensa. "El ecosistema empresarial aragonés está siempre en movimiento y es muy compatible con la industria de la defensa", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que sectores como la logística o la automoción están adaptándose progresivamente a las nuevas demandas del ámbito militar y tecnológico.

El hub de defensa y el aeropuerto de Teruel

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido el desarrollo del hub de defensa de Aragón, que ha pasado —según ha explicado— de una fase inicial a una etapa de ejecución. "El hub ha pasado en estos meses de una fase embrionaria a empezar a ejecutar", ha indicado.

Este proyecto, ha añadido, busca facilitar la diversificación de empresas, su certificación y su conexión con grandes compañías tractoras del sector.

Valle Maestro ha destacado también el papel del aeropuerto de Teruel como infraestructura estratégica dentro del ecosistema industrial y de defensa de la comunidad. "El aeropuerto de Teruel es ya un pilar grande en la estrategia de defensa de Aragón", ha asegurado.

Asimismo, ha señalado la puesta en marcha de proyectos vinculados al Ejército del Aire y del Espacio y nuevas instalaciones para vuelos estratosféricos.

Ventajas competitivas e inversión

La consejera ha subrayado las ventajas competitivas de Aragón en materia logística, energética e industrial, destacando su capacidad de generación eléctrica descarbonizada. "Somos una potencia generadora descarbonizada muy potente", ha afirmado.

También ha puesto en valor la estabilidad institucional y el diálogo social como factores clave para la atracción de inversiones.

En este sentido, ha señalado que existen ya alrededor de 90.000 millones de euros en inversiones en la comunidad y ha defendido la necesidad de materializarlas. "Quiero conseguir que todas las promesas de inversión que se están haciendo en Aragón se materialicen", ha concluido.