El III Foro Liberdefensa reúne a gobiernos, industria y empresas para debatir el futuro de la defensa en España

Hoy ha tenido lugar el tercer Foro Liberdefensa, organizado por Libertad Digital, un encuentro celebrado en el bufete Cremades & Calvo Sotelo (C/ Jorge Juan, 30, Madrid), que ha reunido a representantes institucionales, empresas del sector de la defensa y expertos en innovación tecnológica.

El encuentro ha sido presentado por la periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero, que ha comenzado agradeciendo la participación de los gobiernos de Murcia, Aragón y la Comunidad de Madrid, así como de las empresas asistentes y del despacho anfitrión.

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A lo largo de la jornada han tenido lugar distintas mesas de debate en las que se ha analizado el papel de la industria de defensa en España, su transformación hacia modelos tecnológicos avanzados y la importancia de la colaboración público-privada y territorial.

Murcia: tecnologías duales y pymes

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, ha defendido el papel de las comunidades autónomas en el desarrollo del sector y ha subrayado la apuesta murciana por las tecnologías duales a través del programa Caetra.

Ha afirmado que "Europa ha entendido tarde" la importancia de la soberanía industrial y energética y ha advertido de la dependencia exterior en ámbitos clave como los semiconductores o la defensa.

López Aragón ha destacado además que 130 empresas participan en el programa regional y que el ecosistema murciano se apoya en sectores como el naval, el metal o el medioambiente.

Santa Bárbara: autonomía industrial y cadena de suministro europea

La responsable de Mercado Nacional y Nuevos Proyectos de GDELS Santa Bárbara Sistemas, Mónica Rial Mosteiro, ha reivindicado el papel de la compañía en la industria de defensa y su autonomía de diseño y producción desde España.

Ha subrayado que "no se entiende Santa Bárbara sin nuestras Fuerzas Armadas ni sin el Ejército de Tierra" y ha defendido la colaboración estrecha con el cliente militar.

Rial Mosteiro ha insistido en que la compañía no depende de Estados Unidos para el diseño de sus sistemas y ha puesto en valor su presencia industrial en Trubia, Madrid y Sevilla, así como su integración en programas europeos y cadenas de suministro en distintas comunidades autónomas.

Funditec Intelligence e Impulse Tech Fund,

En la mesa posterior a la intervención de Santa Bárbara, el managing director de FUNDITEC INTELLIGENCE, Alejandro Echeverría, ha defendido que la autonomía en defensa pasa por "controlar los puntos críticos del ciclo tecnológico", más que por producir absolutamente todo.

Ha señalado que el objetivo debe ser garantizar el control de las fases clave del sistema, desde los datos de entrada hasta la validación en escenarios reales.

🔴 #LiberDefensaLD | Finalizan las mesas de debate de esta tercera edición de Liberdefensa Agradecemos a todos los ponentes y asistentes su participación ¡Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo foro! 📸 @alonsorincon pic.twitter.com/PY2Oy8jMuS — Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026

Por su parte, el managing director de IMPULSE TECH FUND, Jesús Hidalgo, ha advertido de que una autonomía total "puede ser un suicidio" si no se gestiona con equilibrio y ha subrayado la necesidad de focalizarse en tecnologías críticas como los semiconductores.

Hidalgo ha recordado además que Europa depende en gran medida del exterior en materia de defensa y ha alertado de las consecuencias de esa dependencia en situaciones de crisis de suministro.

Aragón: industria, inversión y hub de defensa

Por su parte, la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle Maestro, ha destacado que los proveedores aragoneses representan el 10% de la industria de defensa en España.

Ha subrayado el crecimiento del ecosistema industrial aragonés, impulsado por la automoción, la logística y la tecnología, así como por la llegada de nuevas inversiones.

Valle Maestro ha puesto el foco en el desarrollo del hub de defensa y en el papel estratégico del aeropuerto de Teruel como infraestructura clave para la industria y la innovación.

Madrid: drones, talento y ecosistema abierto

Por último, el director general de Industria y Promoción Económica de la Comunidad de Madrid, Jaime Martínez Muñoz, ha defendido la transformación del sector de la defensa hacia un modelo basado en tecnologías duales y colaboración empresarial.

Ha asegurado que la industria "ha dejado de ser vista como una industria gris" y ha subrayado el papel de Madrid como centro decisorio y ecosistema abierto a empresas de todos los tamaños.

Martínez Muñoz ha destacado la apuesta por el desarrollo del sector de los drones como línea estratégica y la importancia de la formación, el talento y la cooperación con universidades y centros tecnológicos.