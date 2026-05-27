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Defensa

Foro Liberdefensa III: Desafíos y necesidades de la defensa en España, en imágenes

El III Foro LiberDefensa, organizado por el Grupo Libertad Digital, celebra su tercera edición en el auditorio de Cremades & Calvo-Sotelo. Con el programa ya cerrado, el encuentro llega con grandes expectativas: cinco intervenciones individuales, una mesa empresarial y la presencia de tres comunidades autónomas, que convierten esta edición en un mapa revelador del estado de la industria de defensa en España.

Libertad Digital
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Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, durante el evento Liberdefensa III, organizado por Libertad Digital.

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Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, junto a Enrique Navarro, presidente MQGLOBALNET.

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La Región de Murcia estará representada por Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, que intervendrá a las 9:30 para presentar las iniciativas estratégicas del gobierno regional en materia de defensa.

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Mónica Rial Mosteiro, responsable Mercado Nacional y Nuevos Proyectos GDELS Santa Bárbara, junto a Enrique Navarro.

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Liberdefensa III: Desafíos y necesidades de la defensa en España. Un nuevo foro organizado por Libertad Digital.

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Mónica Rial Mosteiro, responsable Mercado Nacional y Nuevos Proyectos GDELS Santa Bárbara, en la conversación con Enrique Navarro, presidente MQGLOBALNET.

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El nuevo foro de LiberDefensa ha ido creciendo edición a edición tanto en formato como en ambición. Si la primera edición situó el foro como referente mediático del sector y la segunda consolidó su proyección territorial desde Zaragoza, esta tercera profundiza en el especial valor de lo autonómico: tres comunidades autónomas presentan simultáneamente sus estrategias de defensa ante empresas, inversores y medios, en un formato que convierte el encuentro en, más que un foro, un espacio de construcción de política industrial.

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Mónica Rial Mosteiro, responsable Mercado Nacional y Nuevos Proyectos GDELS Santa Bárbara, en un momento durante el III foro Liberdefensa organizado por Libertad Digital.

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Santa Bárbara, 500 años suministrando artillería y vehículos al servicio de las Fuerzas Armadas españolas con Mónica Rial Mosteiro, responsable Mercado Nacional y Nuevos Proyectos GDELS Santa Bárbara.

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Entre los asistentes se encontraba Iván Espinosa de los Monteros, junto a Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital y Luis Rodríguez, director general del Grupo Libertad Digital.

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Una de las mesas de conversación del foro con Alejandro Echeverría, managing director de FUNDITEC INTELLIGENCE y Jesús Hidalgo, managing director de IMPULSE TECH FUND. Modera Javier Arias Borque, periodista Libertad Digital especializado en defensa e Interior.

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Jesús Hidalgo, managing director de Impulse Tech Fund, en su turno de intevención en la mesa titulada: La industria española de defensa: capacidades, innovación y futuro.

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Jesús Hidalgo, managing director de Impulse Fund Tech, en su turno de intervención en la mesa titulada: La industria española de defensa: capacidades, innovación y futuro.

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Alejandro Echeverría, managing director de Funditec Intelligence, en su turno de intervención en la mesa titulada: La industria española de defensa: capacidades, innovación y futuro.

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Jaime Martínez Muñoz, director general de Industria y Promoción Económica de la Comunidad de Madrid junto a Javier Arias Borque en el panel titulado: La apuesta madrileña por la industria de defensa.

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Eva Valle Maestro, consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, durante su intervención.

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Eva Valle Maestro, consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, durante su intervención, junto a Enrique Navarro.

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En la mesa titulada Aragón: un complejo industrial y militar, Eva Valle Maestro, consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón y Enrique Navarro.

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