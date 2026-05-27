Foro Liberdefensa III: Desafíos y necesidades de la defensa en España, en imágenes

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El nuevo foro de LiberDefensa ha ido creciendo edición a edición tanto en formato como en ambición. Si la primera edición situó el foro como referente mediático del sector y la segunda consolidó su proyección territorial desde Zaragoza, esta tercera profundiza en el especial valor de lo autonómico: tres comunidades autónomas presentan simultáneamente sus estrategias de defensa ante empresas, inversores y medios, en un formato que convierte el encuentro en, más que un foro, un espacio de construcción de política industrial.