La Fundación Feindef presenta la Feria de Defensa y Seguridad al cuerpo diplomático acreditado en España

La Fundación Feindef celebró este miércoles en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) un acto institucional dirigido al cuerpo diplomático acreditado en España con el objetivo de presentar la próxima edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, Feindef 27, e impulsar su dimensión internacional.

El encuentro ha reunido a representantes de 34 países, además de contar con la participación del teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa; y del presidente de la Fundación Feindef, Ángel Olivares. Asimismo, el evento ha contado con la presencia de autoridades civiles y militares españolas, así como representantes del patronato de la Fundación.

Durante el acto, Ángel Olivares ha puesto en valor la evolución de Feindef como una de las principales plataformas internacionales del sector, destacando que "en pocos años se ha consolidado como un entorno clave que conecta instituciones, industria y capacidades, orientado a generar cooperación y resultados".

En este sentido, ha subrayado que Feindef trasciende el concepto tradicional de feria para configurarse como un espacio que facilita la creación de alianzas, el desarrollo de proyectos conjuntos y la interacción entre actores internacionales en un contexto geopolítico cada vez más exigente. Asimismo, ha destacado el respaldo del Ministerio de Defensa desde su primera edición, así como el apoyo del tejido industrial representado por Tedae y Aesmide, como pilares fundamentales de su crecimiento.

El presidente de la Fundación ha contextualizado además el desarrollo de Feindef en el actual entorno estratégico, señalando el posicionamiento de España como un socio fiable y abierto a la cooperación internacional, con un ecosistema industrial innovador, competitivo e integrado en los principales programas europeos. A ello se suma el incremento sostenido de la inversión en defensa, que refuerza la generación de oportunidades industriales, tecnológicas y de colaboración a escala global.

El acto ha contado asimismo con la intervención de clausura del teniente general Miguel Ivorra, quien ha situado Feindef 27 en un momento especialmente relevante para la seguridad internacional, para Europa y para la industria de defensa. En este contexto, ha subrayado que la feria, que cuenta con el apoyo explícito del Ministerio de Defensa, debe entenderse no solo como la preparación de una nueva edición, sino como una oportunidad para proyectar su papel en el actual escenario estratégico global.

Durante su intervención, Ivorra ha destacado que la industria de defensa ha adquirido una importancia estratégica central, al situarse en el núcleo de la capacidad de disuasión, la preparación operativa y la soberanía tecnológica. Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo de España para fortalecer su Base Industrial y Tecnológica de la Defensa, apoyado en una hoja de ruta clara definida por la Estrategia Industrial de Defensa y la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa.

En este marco, ha señalado el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con más de 10.400 millones de euros de inversión, como la materialización de este enfoque estratégico y como palanca para consolidar una industria moderna, innovadora, competitiva y preparada para responder a los desafíos del nuevo entorno de seguridad.

Asimismo, ha incidido en la importancia de avanzar en la cooperación internacional y en el desarrollo conjunto de capacidades, subrayando que la autonomía estratégica solo puede construirse desde la colaboración entre aliados, la integración industrial y la innovación compartida. En este sentido, ha destacado el papel de Feindef como plataforma internacional orientada a fortalecer alianzas, impulsar la cooperación y conectar industrias, instituciones y Fuerzas Armadas en un contexto global cada vez más exigente.

Feindef

Feindef ha experimentado un crecimiento notable en sus últimas ediciones. En 2025, la feria superó los 43.000 visitantes profesionales, contó con 628 empresas expositoras y reunió a representantes de 68 países, con incrementos significativos tanto en asistencia como en participación empresarial. Asimismo, congregó a más de 90 delegaciones internacionales de alto nivel, junto con organismos como la OTAN, la Unión Europea o la Agencia Europea de Defensa, consolidando su carácter global y su capacidad de generar interlocución y oportunidades reales de negocio.

Feindef 27 se celebrará del 18 al 20 de mayo de 2027 en Ifema Madrid y se plantea como una nueva etapa de crecimiento y consolidación internacional. Muestra del interés que existe por esta nueva edición es que a falta de un año para la celebración de la feria, el espacio ya contratado supone un crecimiento del 21% frente al total ocupado durante Feindef 25.

La Fundación trabaja ya con el objetivo de superar los 63.000 visitantes profesionales, una superficie de exposición de casi 90.000 m2, alcanzar los 800 expositores (300 de ellos internacionales) y las 100 delegaciones internacionales, reforzando tanto la presencia internacional como la calidad del entorno de negocio.

En este contexto, la Fundación Feindef ha trasladado al cuerpo diplomático la importancia de su papel como facilitador de relaciones e impulsor de la cooperación entre países, invitando a embajadores y agregados de Defensa a promover la participación de sus respectivas delegaciones nacionales, empresas e instituciones en Feindef 27.