Liberdefensa III: Desafíos y necesidades de la defensa en España, en directo

El III Foro LiberDefensa, organizado por el Grupo Libertad Digital, celebra este miércoles 27 de mayo su tercera edición en el auditorio de Cremades & Calvo-Sotelo (C/ Jorge Juan 30, Madrid). Con el programa ya cerrado, el encuentro llega con grandes expectativas: cinco intervenciones individuales, una mesa empresarial y la presencia de tres comunidades autónomas, que convierten esta edición en un mapa revelador del estado de la industria de defensa en España.

El foro ha arrancado a las 9:15, poco antes de la bienvenida a cargo de Leticia Vaquero, periodista de Libertad Digital y esRadio especializada en economía y sectores, y se desarrollará bajo la dirección y coordinación de Enrique Navarro, CEO de MQ GlobalNet, colaborador de Libertad Digital y exasesor gubernamental en materia de Defensa. Así mismo, participa activamente en la moderación y coordinación Javier Arias Borque, redactor especializado en defensa de Libertad Digital.

El LiberDefensa ha ido creciendo edición a edición tanto en formato como en ambición. Si la primera edición situó el foro como referente mediático del sector y la segunda consolidó su proyección territorial desde Zaragoza, esta tercera profundiza en el especial valor de lo autonómico: tres comunidades autónomas presentan simultáneamente sus estrategias de defensa ante empresas, inversores y medios, en un formato que convierte el encuentro en, más que un foro, un espacio de construcción de política industrial.