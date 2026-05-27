Madrid impulsa la industria de defensa como sector estratégico: "Ha dejado de ser una industria gris"

El director general de Industria y Promoción Económica de la Comunidad de Madrid, Jaime Martínez Muñoz, ha defendido el papel estratégico de la industria de defensa y ha subrayado la transformación del sector hacia un modelo basado en tecnologías duales, innovación y colaboración empresarial.

Lo ha hecho durante su intervención en el III Foro Liberdefensa, organizado por Libertad Digital, en una conversación con el periodista Javier Arias Borque.

"Para nosotros la industria de la defensa representa un sector estratégico, no solo desde el punto de vista coyuntural y económico, sino también desde un punto de vista estructural", ha asegurado Martínez Muñoz, quien ha destacado que "ha dejado de ser vista como esa industria gris y empieza a ser vista desde las tecnologías duales".

🔴 #LiberDefensaLD | Jaime Martínez Muñoz, director general de Industria y Promoción Económica de la Comunidad de Madrid, detalla la apuesta madrileña por el desarrollo y el impulso de la industria de defensa pic.twitter.com/aZfAsJl2rE — Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026

El responsable autonómico ha señalado además que los centros decisorios del sector están en Madrid, aunque ha reconocido el reto de dar a conocer el conjunto de capacidades industriales de la región.

Madrid como ecosistema abierto

Martínez Muñoz ha defendido un modelo de ecosistema abierto en el que conviven grandes empresas tractoras y pymes especializadas, con el objetivo de generar innovación y competitividad. "Madrid se mantiene con esa economía abierta y cualquiera que quiera venir a generar riqueza será bienvenido", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado el papel de las pequeñas empresas como actores clave en la especialización, mientras que las grandes compañías actúan como tractoras del ecosistema industrial.

Asimismo, ha explicado que la estrategia regional busca eliminar obstáculos administrativos y facilitar el desarrollo empresarial. "Lejos de ponerles problemas, reducirles obstáculos", ha señalado.

Talento, formación y colaboración con empresas

El director general ha destacado la importancia de la formación y la captación de talento como uno de los pilares de la estrategia industrial madrileña.

Ha defendido la necesidad de adaptar la formación profesional a las necesidades del sector y de orientar los recursos públicos a proyectos con mayor impacto a medio y largo plazo. "Vamos a atender a todas las necesidades de las empresas sobre el talento que necesitan y demandan", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado el papel de los jóvenes en la adaptación del mercado laboral y la importancia de la colaboración con universidades y centros de formación.

Drones en la industria madrileña

Uno de los puntos centrales de su intervención ha sido la apuesta por el desarrollo del sector de los drones como línea estratégica de la Comunidad de Madrid. "La estrategia de impulso por los drones es nuestra hoja de ruta", ha asegurado.

Martínez Muñoz ha defendido el potencial de este ámbito tanto en aplicaciones civiles como militares y ha subrayado la necesidad de que la Administración pública impulse este mercado en colaboración con empresas y centros tecnológicos.

Retos regulatorios y colaboración con AESA

El responsable autonómico ha señalado las dificultades derivadas de la densidad poblacional de la Comunidad de Madrid y la elevada protección de parte de su territorio, lo que condiciona el desarrollo de determinadas actividades industriales.

En este contexto, ha destacado la colaboración con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para identificar zonas donde se puedan habilitar entornos de desarrollo de forma excepcional. "Necesitamos una colaboración estricta con AESA", ha afirmado.