Murcia lidera la industria militar ante la falta de estrategia nacional

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, ha reivindicado este lunes el papel de las comunidades autónomas en el desarrollo de la industria de defensa y ha defendido la estrategia impulsada por el Gobierno murciano para convertir la región en un polo tecnológico e industrial vinculado al ámbito militar y las tecnologías duales.

Lo ha hecho durante su participación en el III Foro LiberDefensa –organizado por Libertad Digital en el bufete Cremades & Calvo Sotelo en Madrid– en una conversación junto a Enrique Navarro, presidente de MQGLOBALNET y colaborador de este periódico.

🔴 #LiberDefensaLD | Primera mesa de la jornada "Murcia: líder en defensa". Interviene @MarisaL_Aragon, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, para desgranar las iniciativas estratégicas del gobierno regional ➡️ @regiondemurcia @Empresa_RM pic.twitter.com/PNRjLvfWUD — Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026

"Lo primero que la Región de Murcia ha entendido es que el mundo ha cambiado", ha asegurado la consejera, que ha defendido que Europa "ha entendido tarde" la importancia de la soberanía energética e industrial tras el estallido de la guerra de Ucrania.

"Europa entró en la guerra de Ucrania y ahí salieron a la palestra todas las debilidades estructurales que tiene Europa", ha señalado López Aragón, quien ha insistido en que "no podemos depender de terceros para fabricar semiconductores" ni "para el sistema de defensa".

Durante su intervención, la consejera ha lamentado además la ausencia de una estrategia nacional coordinada en esta materia y ha reivindicado el papel de los territorios en el impulso del sector. "Me da pena que no exista esa estrategia nacional", ha afirmado.

El programa Caetra y las tecnologías duales

La titular de Empresa ha explicado que Murcia comenzó a trabajar en una estrategia regional de defensa ya en 2022 y ha destacado especialmente el desarrollo del programa Caetra, orientado a impulsar las tecnologías duales y facilitar la incorporación de las pymes al ecosistema de defensa.

"Entendíamos que las tecnologías duales son una oportunidad, que el mismo dron que vale para defensa vale para la agricultura", ha explicado.

Según ha detallado, actualmente 130 empresas de la Región de Murcia participan "de forma activa" en el programa y 50 ya cuentan con certificación. Además, el Ejecutivo autonómico ha impulsado varias aceleradoras empresariales especializadas.

"Pusimos en marcha tres aceleradoras comerciales, Defense Tech y la última del sector naval", ha explicado López Aragón, quien ha añadido que unas 30 empresas ya han pasado por estos programas de formación y acompañamiento.

La consejera ha destacado además el potencial del tejido industrial murciano vinculado a sectores como el naval, el metal o el medioambiente y ha asegurado que la comunidad "no partía de cero" en el ámbito de la defensa.

El dominio cognitivo y la guerra de la desinformación

Uno de los aspectos en los que más ha incidido la responsable autonómica ha sido en el nuevo escenario tecnológico y estratégico derivado de los conflictos actuales.

En ese sentido, ha defendido que la guerra ya no se limita al campo militar tradicional y ha alertado del peso creciente de la desinformación y el dominio cognitivo. "También existe esa guerra cognitiva, como la guerra de la desinformación", ha afirmado.

López Aragón ha anunciado además la próxima apertura de un centro de innovación tecnológica en el Parque Científico Tecnológico de la Región de Murcia destinado a startups y grupos de investigación vinculados a este ámbito. "Desde el punto de vista militar, el dominio cognitivo es el sexto campo de batalla", ha señalado.

La consejera ha explicado que, pese a que el centro todavía no ha abierto sus puertas, ya se han puesto en marcha cursos de emprendimiento junto a la Universidad de Murcia y el Instituto de Fomento.

Colaboración con universidades y empresas

La consejera ha subrayado también la colaboración entre la administración autonómica, las universidades y el tejido empresarial de la región para consolidar este ecosistema industrial. "Nuestras tres universidades también están colaborando con este ecosistema", ha explicado.

López Aragón ha destacado la aparición de nuevas spin-off vinculadas a la defensa y ha puesto en valor la colaboración con la Federación de Empresarios del Metal, cuyas instalaciones forman cada año a unas 3.000 personas.

Además, ha anunciado la creación de un nuevo centro de colaboración público-privada del ámbito náutico y naval en Cartagena, dotado con una inversión pública de 5,5 millones de euros. "Somos la región de España con mayor número de jóvenes; por lo tanto, tenemos lo importante: talento joven", ha afirmado.

Una incubadora aeroespacial y ambición europea

La responsable autonómica también ha avanzado nuevos proyectos vinculados al ámbito aeroespacial y satelital. Según ha explicado, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha respaldado la reconversión de antiguas instalaciones aeroportuarias para crear una incubadora empresarial especializada en satélites.

"12 proyectos empresariales de ese ámbito van a venir y estamos muy contentos y satisfechos. Es el reconocimiento al trabajo que hemos hecho", ha asegurado.

La consejera ha concluido defendiendo la ambición de Murcia para posicionarse como un polo estratégico europeo vinculado a la industria naval, aeroespacial y tecnológica.

"Nos gustaría vernos dentro de diez años como una región que ha sabido anticiparse y se ha convertido en un polo estratégico europeo", ha afirmado.