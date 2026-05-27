Santa Bárbara reivindica su papel estratégico en la defensa europea: "No tenemos dependencia de EEUU ni de Europa"

La responsable de Mercado Nacional y Nuevos Proyectos de GDELS Santa Bárbara Sistemas, Mónica Rial Mosteiro, ha reivindicado este lunes el papel de la compañía en la industria de defensa europea y ha subrayado su autonomía industrial desde España.

Lo ha hecho durante su intervención en el III Foro LiberDefensa, organizado por Libertad Digital, en una conversación con Enrique Navarro, presidente de MQGLOBALNET y colaborador del medio.

"No se entiende Santa Bárbara sin nuestras Fuerzas Armadas ni sin el Ejército de Tierra", ha asegurado Rial Mosteiro, quien ha destacado la colaboración constante con el cliente militar en el desarrollo de vehículos y sistemas.

La directiva ha subrayado que el modelo de trabajo de la compañía se basa en el diseño conjunto con el Ejército de Tierra, lo que permite adaptar los productos a las necesidades operativas desde fases iniciales.

Privatización y evolución del modelo industrial

Rial Mosteiro ha recordado el proceso de transformación de la compañía desde su privatización en 2001, cuando pasó a formar parte de General Dynamics, y ha defendido la continuidad industrial y el mantenimiento del empleo tras la operación. "General Dynamics garantizó todos los puestos de trabajo de las empresas que había adquirido", ha explicado.

En este sentido, ha defendido que la compañía diseña y produce sus propios sistemas sin dependencia operativa de terceros países. "Nosotros diseñamos y producimos nuestros propios productos, no tenemos dependencia de Estados Unidos", ha asegurado.

La responsable de GDELS ha situado la estructura industrial en España en torno a tres grandes centros: Trubia (Asturias), Madrid y Sevilla, donde se concentran las capacidades de I+D, producción, pruebas y mantenimiento.

Una cadena de suministro integrada en España y Europa

La directiva ha destacado la importancia de la cadena de suministro nacional y su integración en programas internacionales como Hunter o Ajax, en los que participan proveedores de distintas comunidades autónomas.

"Cuando funcionamos bien con un suministrador, entra dentro de nuestra cadena de suministro y se queda para siempre con nosotros", ha señalado.

Rial Mosteiro ha afirmado que la empresa trabaja con compañías de Murcia, Aragón, Galicia y Cataluña, dentro de un ecosistema industrial consolidado en el sector de defensa.

Artillería, experiencia y capacidad industrial

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido la importancia de la capacidad artillera en España, especialmente en la fábrica de Trubia (Asturias), donde ha destacado la existencia de conocimiento industrial acumulado durante generaciones. "En Trubia tenemos tres generaciones de familias cuyo conocimiento de la artillería ha pasado de abuelos a padres y a hijos", ha explicado.

🔴 #LiberDefensaLD | Turno para analizar los 500 años de historia de Santa Bárbara al servicio de las FAS Toma la palabra Mónica Rial Mosteiro, responsable de Mercado Nacional y Nuevos Proyectos de GDELS Santa Bárbara pic.twitter.com/hUEEPLKM0c — Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026

La directiva ha señalado que esta capacidad industrial es clave en el contexto actual de refuerzo de la defensa en Europa tras la guerra de Ucrania.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la comunalidad de sistemas entre países aliados, especialmente en el mantenimiento de repuestos y operaciones conjuntas.

Liderazgo europeo y autonomía tecnológica

Rial Mosteiro ha puesto en valor la posición de la compañía en programas europeos como MARTE y ha afirmado que España es uno de los pocos países con capacidad real de diseño y fabricación de plataformas militares. "Solo hay dos países en Europa que pueden diseñar y fabricar plataformas: Alemania y España", ha asegurado.

En este sentido, ha defendido el papel de Santa Bárbara como actor industrial de referencia en Europa, con entregas internacionales como las realizadas a Letonia en menos de un año. "Cuando te comprometes a una entrega de 10 meses, son 10 meses", ha subrayado.

Lanzapuentes y aplicaciones duales

La responsable de GDELS también ha destacado el desarrollo de sistemas de lanzapuentes, una tecnología que ha definido como dual por su aplicación tanto militar como civil en situaciones de emergencia.

Ha señalado que estos sistemas pueden desplegarse en cuestión de minutos y ha defendido su utilidad en contextos de catástrofes naturales.

Independencia industrial desde España

Uno de los mensajes más contundentes de su intervención ha sido la defensa de la autonomía tecnológica de la compañía. "Nosotros ya somos autoridad de diseño", ha afirmado.

Rial Mosteiro ha insistido en que Santa Bárbara no depende de Estados Unidos ni de Europa para el diseño de sus sistemas. "No tenemos dependencia de Estados Unidos ni de Europa para poder diseñar y fabricar estos productos", ha concluido.