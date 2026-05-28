DIFAS 2026: Las Fuerzas Armadas sacan músculo tecnológico en el puerto de Vigo
Vigo acoge este año la celebración del Día de las Fuerzas Armadas y el puerto ha sido el escenario elegido para montar la exposición de material utilizado por diferentes unidades, donde destaca el despliegue tecnológico.
Buque de Asalto Anfibio Castilla (L-52) en los muelles de Vigo
Vista de tres cuartos de la superestructura y obra muerta del Buque de Asalto Anfibio Castilla (L-52) de la Armada Española, con su distintivo nombre visible en la lona de la escala de acceso. Destaca en la imagen el puente de mando secundario de operaciones anfibias, la grúa principal de carga de babor para el manejo de embarcaciones de asalto tipo LCM-1E o lanchas semirrígidas.
Estación de Armas de Control Remoto (RCWS) Guardian 2.0
Sistema de armas remoto Guardian 2.0, desarrollado por la industria española Escribano Mechanical & Engineering. Está configurado, en este caso, con una ametralladora pesada Browning M2 HB de calibre 12,7 mm. A la izquierda se observa el bloque electroóptico que integra cámaras de canal diurno, térmica y un telémetro láser para el cálculo de soluciones de tiro automatizadas. El dispositivo se expone sobre una superficie mimetizada en el stand de la Academia de Logística del Ejército de Tierra.
Helicóptero Airbus H135 P3H de la Flotilla de Aeronaves sobre la cubierta del BAA Castilla
Una de las nuevas aeronaves Airbus H135 P3H (designación militar HE.26) pertenecientes a la Duodécima Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada Española. El aparato, dotado de rotor de cola tipo Fenestron, se encuentra posado sobre la cubierta de vuelo del Buque de Asalto Anfibio (BAA) Castilla (L-52).
Vehículo de Alta Movilidad Táctico URO VAMTAC ST5 del Ejército de Aire y del Espacio
Vehículo blindado multipropósito URO VAMTAC ST5, fabricado por la empresa gallega UROVESA, perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio. Dispone de un snorkel para vadeo profundo y un afuste superior protegido para el asentamiento de armamento.
Pabellón Nacional en la popa del L-52 Castilla
Detalle de la bandera de España izada en el asta de popa, por encima de las redes de seguridad perimetrales de la cubierta de vuelo del Buque de Asalto Anfibio L-52 Castilla, de la clase Galicia, en el muelle de Vigo. Actúa como bandera de popa cuando la unidad naval se encuentra atracada o fondeada en puerto.
Alerón de estribor del puente de mando del BAA Castilla (L-52)
Personal de la Armada y oficiales en el alerón de estribor del puente de mando del buque de asalto Castilla. Bajo el alerón se aprecia claramente el escudo de la Allied Reaction Force (ARF) de la OTAN, lo que subraya la certificación y alta disponibilidad del buque para liderar contingentes multinacionales y misiones internacionales de la Alianza Atlántica.
Buque de Investigación Hidrográfica Malaspina (A-31) navegando en la ría de Vigo
El buque hidrográfico Malaspina (A-31) de la Armada saliendo de puerto con una embarcación de prácticos a su costado de babor. Esta plataforma, perteneciente a la clase Malaspina, está especializada en el levantamiento de cartografía náutica, perfiles batimétricos y estudios oceanográficos mediante sonares de barrido lateral y posicionamiento GPS diferencial.
Buque de Operaciones Oceánicas Duque de Ahumada de la Guardia Civil en Vigo
Vista frontal del buque de operaciones oceánicas Duque de Ahumada, integrado en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Esta moderna unidad civil-militar está optimizada para misiones de patrulla de larga distancia, control de fronteras exteriores, interceptación de tráficos ilícitos y misiones de salvamento en alta mar. Se trata del último buque adquirido recientemente por la Guardia Civil y construido en los astilleros Armón de Vigo.
Vehículo pesado de extinción de incendios de la Unidad Militar de Emergencias (UME)
Cabina de un camión autobomba forestal pesado perteneciente a la Unidad Militar de Emergencias (UME). El vehículo presenta las protecciones de rejilla en el parabrisas contra la caída de ramas y elementos térmicos, la señalización óptica superior de alta visibilidad y el rótulo corporativo oficial de la unidad.
Equipos de excarcelación y rescate hidráulico de la UME
Herramientas de dotación de la UME para intervenciones USAR (Búsqueda y Rescate Urbano). Se trata de herramientas electrohidráulicas y autónomas del fabricante Holmatro, específicamente cizallas de corte pesado, herramientas combinadas y separadores utilizados en la liberación de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas o vehículos.
Aeronaves no Tripuladas (RPAS) de la Unidad Militar de Emergencias
Carpa de exposición de la UME que alberga diversos vectores no tripulados. En primer plano destaca un multirrotor de la firma española Dronetools, configurado con una bola optrónica estabilizada de color rojo. Al fondo se aprecian otras plataformas operativas, incluyendo un dron de ala rotatoria de gran tamaño de la misma firma y un vehículo submarino operado en remoto (ROV) de color amarillo brillante y negro.
Helicóptero no tripulado táctico de reconocimiento de la UME
Primer plano de un sistema RPAS de ala rotatoria (helicóptero no tripulado) rotulado con las insignias de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El dispositivo, propulsado por un motor de combustión interna, cuenta con esquíes de aterrizaje de fibra de carbono y un sistema de cámaras estabilizado de la firma Octopus integrado en la sección inferior del morro para misiones de inspección y búsqueda avanzada.
Demostración del dron confinado Flyability Elios por personal de la UME
Un operador del Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM), con uniforme reglamentario y la boina mostaza de la unidad, sostiene un minidrón de inspección táctica Elios de la firma Flyability. Este sistema está caracterizado por su jaula protectora esférica de fibra de carbono desacoplada, diseñada expresamente para colisionar de forma segura durante misiones de exploración en espacios confinados o estructuras colapsadas.
Sistema aéreo no tripulado Dronetools Condor de la UME
Dron multirrotor de gran porte Dronetools Condor, operado por las unidades de la UME. Uno de los múltiples drones que la UME exhibe en el DIFAS 2026, que destaca por tener una autonomía de vuelo de 45 minutos, capacidad de transporte de hasta 5 kg de carga útil, un alcance operativo de 7 km y un peso en vacío de 14,9 kg.
Vehículo operado en remoto (ROV) subacuático Argus Inspector de la UME
ROV subacuático Argus Inspector integrado en los equipos de rescate acuático de la UME. El dispositivo presenta un chasis tubular reforzado de alta visibilidad (verde y negro) dotado de múltiples propulsores vectorizados para maniobrabilidad submarina, focos e iluminación LED de alta intensidad, y un sistema de carrete con cables umbilicales de datos en primer plano.
Área de instrucción y exhibición por parte del personal del ejército
Zona exterior acotada en los jardines Laxe-Estrela con suelo modular técnico donde personal militar interactúa con civiles y visitantes de la exposición. El espacio está destinado a la realización de talleres prácticos y demostraciones.
Estación de simulación y adiestramiento con realidad virtual
Interior de una tienda de campaña militar habilitada como aula tecnológica de formación. Se observa a un civil y a un efectivo militar utilizando visores de realidad virtual autónomos Meta Quest provistos de controladores de movimiento. La zona está delimitada en el suelo por cintas de seguridad amarillas que marcan el área de movimiento seguro para los usuarios.
Puesto informativo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
Carpa de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil donde los visitantes pueden ver de primera mano el material que usa esta unidad, incluyendo maletines de atestados para la reconstrucción de accidentes viales, linternas de señalización y cinemómetros (radares móviles), entre otros.
Despliegue de vehículos operativos de la Guardia Civil en el puerto de Vigo
Diversos medios terrestres y náuticos del cuerpo: un furgón blindado de transporte de personal de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), furgonetas patrulleras adaptadas, vehículos todoterreno de seguridad ciudadana y, sobre un remolque, una moto acuática (hidrociclo) perteneciente al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).
Exposición de equipamiento técnico y señalización de velocidad de la Guardia Civil
Stand de Tráfico, donde se exhiben prendas de uniformidad técnica de alta visibilidad (chaquetas y pantalones reflectantes), botas de protección para motoristas, guantes y un casco modular. En primer plano, un panel reflectante rígido con la inscripción "Por su seguridad - Controles móviles de velocidad", utilizado para la señalización reglamentaria en carretera.
Equipamiento táctico de protección y control de masas de la ARS (Guardia Civil)
Equipación de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS). En primer plano se presenta un maniquí dotado con el uniforme de intervención negro, chaleco táctico portaequipo antipandillas, guantes reforzados y casco de protección con visor de policarbonato transparente contra impactos. Al fondo, a la derecha, se observa un escudo de protección balística/antidisturbios y diversas herramientas motorizadas de rescate y apertura sobre la mesa.
Robot de desactivación de explosivos del GEDEX y trípode de rescate en espacios confinados
Plataforma robótica oruga controlada por control remoto utilizada habitualmente por los Técnicos en Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil para la inspección y manipulación a distancia de paquetes sospechosos. A su derecha, se sitúa un trípode de rescate de aluminio equipado con un sistema de torno anticaídas e izado Microvac, empleado en intervenciones en pozos, silos o espacios confinados. A la extrema derecha aparece parte del traje de protección balística pesada EOD para desactivadores.
Equipamiento de seguridad y supervivencia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR)
Stand del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que muestra una bandera oficial de la unidad flanqueada por dos maniquíes con el material técnico de dotación en las patrulleras oceánicas y de cabotaje. A la izquierda se presenta un traje seco de neopreno para inmersión rápida o abandono de buque en aguas frías con chaleco salvavidas de flotabilidad rígida. A la derecha, el mono de navegación ignífugo verde con chaleco salvavidas autoinflable de activación hidrostática integrado.
Maqueta de buque oceánico del SEMAR y sistemas de vigilancia electrónica
Carpa de exposición que alberga material del Servicio Marítimo. En primer plano, protegida por una urna de metacrilato, se exhibe una maqueta a escala detallada de un buque de patrulla oceánica de la clase Río Segura. Sobre la mesa se distribuyen diferentes dispositivos tecnológicos, destacando un maletín de control rugerizado con pantalla integrada para operaciones tácticas y un dron cuadricóptero compacto para reconocimiento aéreo rápido desde cubierta.
Vehículo de Alta Movilidad Táctico URO VAMTAC ST5 de la Armada Española
Vehículo blindado polivalente URO VAMTAC ST5 camuflado en esquema tritono operacional (verde, marrón, negro) del Tercio de Armada (Infantería de Marina). En el frontal destaca la estructura de protección perimetral o defensa ("mataburros") y el snorkel lateral derecho de admisión de aire.
Configuración pickup con caja entoldada del URO VAMTAC ST5 (Infantería de Marina)
Variante táctica del URO VAMTAC ST5 provista de una plataforma trasera tipo pickup cubierta con lona técnica de alta resistencia del Tercio de Armada de Infantería de Marina. El vehículo monta llantas de combate con neumáticos equipados con sistemas de rodaje sin presión Run-Flat.
Robot táctico de reconocimiento para desactivación de explosivos en entornos urbanos
Plataforma terrestre no tripulada (UGV) compacta sobre cadenas de oruga de goma negra adaptada para la inspección táctica avanzada en misiones contra artefactos explosivos improvisados (IED). El dispositivo incorpora un brazo articulado multieje con pinza terminal y un mástil posterior elevado provisto de cámaras diurnas/nocturnas y focos de iluminación para la transmisión de señales de vídeo al puesto de control del operador.
Casco de buceo profesional Kirby Morgan KM 97 para trabajos e intervención profunda
Primer plano de un casco técnico de buceo clásico e industrial del fabricante especializado Kirby Morgan (modelo KM 97), expuesto sobre el stand de la Unidad de Buceo de Ferrol de la Armada Española. El equipamiento, construido con una estructura de acero inoxidable, incorpora un sistema de comunicación integrado, válvula de demanda regulada, cámara de vídeo compacta y linterna LED de alta intensidad fijadas a los soportes laterales del armazón.
Vehículo de propulsión para buceadores (DPV) y ROV submarino compacto de la Armada
Material especializado de la Unidad de Buceo. A la izquierda se sitúa un minitransportador o dron submarino ROV de exploración de la serie Chasing M2 en color amarillo brillante, dotado de múltiples propulsores estabilizadores. A su lado derecho destaca un torpedero o vehículo de propulsión subacuática para buceadores de combate de la firma Divertug (modelo Tek 36), diseñado para facilitar el desplazamiento táctico de los operadores minimizando el consumo de mezcla de gases.
Robot de desactivación de explosivos de la Unidad de Buceo de la Armada
Plataforma robótica pesada de desactivación de explosivos e inspección de amenazas, operada específicamente por los equipos de desactivadores de la Armada. El sistema dispone de orugas dobles articuladas para la superación de obstáculos irregulares, una pinza delantera con sensores ópticos auxiliares y un mástil sensor de telemetría verticalizado.
Buque de Operaciones Oceánicas Duque de Ahumada
Perspectiva del buque oceánico Duque de Ahumada del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, capturado por detrás de las líneas de pantalanes del puerto deportivo de Vigo. Se aprecia su superestructura alta característica, el puente de mando perimetral para navegación oceánica y el casco pintado con el esquema verde corporativo y la enseña nacional de la institución.
Vehículo de Superficie no Tripulado (USV) Veril 01 de la Armada Española
Dron marino denominado Veril 01, operado por el Instituto Hidrográfico de la Armada. El módulo superior incorpora antenas de posicionamiento satelital redundante, un sensor óptico/cámara de navegación sobre un afuste de aluminio elevado optimizado para el levantamiento y cartografiado batimétrico automatizado en zonas costeras de poca profundidad.
Stand institucional y expositor de la Armada Española
Espacio promocional e informativo de la Armada con dos grandes imágenes operativas: a la izquierda, una fragata de la clase Álvaro de Bazán (F-100) navegando; a la derecha, un operador de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) equipado con un sistema de buceo de circuito cerrado (rebreather) emergiendo del agua con su fusil de asalto dotado de óptica avanzada.
Exhibición de cetrería militar de la Brigada "Galicia" VII (BRILAT)
Una cabo del Ejército de Tierra perteneciente a la BRILAT sostiene sobre su guante de cuero un ejemplar de águila utilizado en las secciones de control de fauna y seguridad aeródromos. El ave se convirtió en una de las más fotografiadas de la exhibición por los visitantes que no dudaban en sacar sus móviles para tomar una instantánea con la rapaz.
Guiones, banderas y material histórico de la BRILAT
Interior de la carpa de exposición que alberga insignias y guiones históricos de la Brigada "Galicia" VII. Destaca en primer plano un guión bordado con la mención a la misión internacional UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), flanqueado por paneles fotográficos explicativos de los despliegues de pacificación de la unidad en teatros de operaciones como Afganistán y Líbano.
Vehículos todoterreno tácticos del Ejército de Tierra en Vigo
Dos vehículos ligeros en esquema verde oliva unificado. A la izquierda se sitúa un vehículo ligero tipo pickup adaptado con caja trasera cerrada perteneciente al Batallón de Cuartel General de la BRILAT (BCG VII). A la derecha se expone un vehículo blindado ligero URO VAMTAC ST5 configurado con un afuste superior dotado de una ametralladora pesada Browning M2 de 12,7 mm, perteneciente al Regimiento de Infantería "Isabel la Católica" Nº 29 (RI 3).
Fusil de precisión para tirador selecto con supresor sónico
Fusil de precisión táctico con acabado desértico (tan), asentado sobre un bípode regulable. Destaca el freno de boca y el silenciador acoplado al cañón flotante, así como el visor óptico de alta magnificación con montura táctica integrada para el tiro a larga distancia.
Equipamiento para operaciones en montaña y condiciones de frío extremo
Material especializado empleado por las unidades de montaña del Ejército de Tierra (Jefatura de Tropas de Montaña). Sobre la mesa con mantel de camuflaje invernal se disponen unas botas de esquí de travesía de la firma Scarpa, crampones de acero para progresión en hielo, una pala de nieve de aluminio, sondas de avalancha plegables, un casco de protección negro y raquetas de nieve para marchas sobre manto nival blando.
Sistema de Aeronave no Tripulada de despegue vertical (VTOL) táctico
UAV táctico híbrido posado sobre el terreno. El vector combina un ala fija central para vuelo de crucero eficiente con cuatro rotores eléctricos dispuestos en H en los extremos para capacidades de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) sin necesidad de pista. En el morro aloja una torreta electroóptica giroestabilizada e infrarroja para misiones ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento).
Sistemas RPAS ligeros de reconocimiento
Diversos modelos de drones comerciales y tácticos adaptados para el uso militar en misiones de reconocimiento de corto alcance, destacando en primer plano un cuadricóptero compacto Skydio X10 junto a su unidad de control remoto con pantalla integrada y fichas informativas de características técnicas de funcionamiento.
Máscaras de protección NRBQ de dotación en el Ejército de Tierra
Exposición estática de equipos de protección individual para ambientes de riesgo Tecnológico o Guerra Bacteriológica, Química y Radiológica (NRBQ). En primer plano se disponen máscaras de protección respiratoria con visor panorámico de policarbonato y roscas estandarizadas OTAN (STANAG 4155) para filtros purificadores, acompañadas de bolsas de transporte con patrón de camuflaje pixelado boscoso y guantes de nitrilo/bota de protección estanca.
Sensor optrónico infrarrojo en un UAV táctico híbrido
Primer plano del sector frontal de una aeronave no tripulada táctica con capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL). Se aprecia en detalle la torreta electroóptica estabilizada en bica de proa, la cual integra canales ópticos diurnos de alta resolución, sensores térmicos FLIR para visión nocturna y un telémetro láser. Sobre el fuselaje compuesto destaca el disipador térmico ranurado del módulo de aviónica principal.
Componentes modulares y plantas motrices de aeronaves no tripuladas de la Armada
Exposición interactiva orientada a la ingeniería aeronáutica militar de la Undécima Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN). Sobre el mantel se desglosan por componentes una microturbina de gas Titan, módulos compactos de aviónica con carcasas de fibra de carbono, sistemas de autopiloto redundante Vector 400, y un bloque motor térmico de dos tiempos (2T) acoplado a una hélice bipala de paso fijo.
Sistema de reconocimiento táctico no tripulado Boeing Insitu ScanEagle
Vehículo aéreo no tripulado de largo alcance y reconocimiento ScanEagle, desarrollado por Insitu (filial de Boeing) y operado por la Armada Española. Destaca su configuración de ala en flecha con estabilizadores verticales en los extremos (winglets) y la torreta optrónica inferior estabilizada de toma de datos.
Puesto de mando táctico modular del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN (HQ NRDC-ESP)
Vista exterior de una tienda de campaña de configuración rápida e inflable de alta resistencia, empleada como célula de mando por el Batallón de Apoyo del HQ NRDC-ESP (Valencia). A la entrada destaca el panel heráldico flanqueado por las banderas institucional y nacional, junto a señalizaciones rígidas de la Policía Militar que regulan el acceso perimetral restringido a la zona de operaciones simulada.
Instrumentación técnica de detección y dosimetría radiológica para defensa NRBQ
Muestra de los sistemas de monitorización ambiental empleados por las unidades de defensa NRBQ. Sobre la mesa se despliegan radiámetros portátiles, identificadores de isótopos de la serie PM1401K / Raymon10, sondas de tasa de dosis gamma y equipos dosimétricos con pantallas digitales para el control de exposición del personal interviniente.
Equipos forenses y maletines de investigación del Batallón de Policía Militar I
Despliegue técnico de material forense operado por la Sección de Investigación del Batallón de Policía Militar I (Regimiento de Apoyo CGTAD Nº 1). La mesa exhibe maletines rígidos rugerizados provistos de kits para revelado e injerto de huellas dactilares mediante polvos magnéticos, reactivos químicos, señalizadores numéricos de evidencias criminalísticas y reactivos específicos para la detección de fluidos biológicos.
Motocicleta de dotación de la Policía Militar junto a su operador
Un efectivo del Regimiento de Policía Militar, vistiendo el uniforme de camuflaje boscoso pixelado y la boina granate distintiva de la unidad, posa junto a una motocicleta patrullera todoterreno de la firma Suzuki. El vehículo incorpora el kit reglamentario de luces policiales estroboscópicas de tecnología LED en color azul y sistemas de comunicación integrados.
Blanco aéreo táctico teledirigido SCRAB II de la Armada Española
Un operador de la Armada, integrado en la dotación de la Undécima Escuadrilla, custodia un blanco aéreo multipropósito (target drone) propulsado por reactores de la firma española SCR (modelo SCRAB II). La plataforma, pintada en color naranja internacional de alta visibilidad para facilitar su recuperación marítima tras los ejercicios de fuego real, se asienta sobre su rampa de lanzamiento.
Embarcación semirrígida táctica Vanguard de dotación en el Regimiento de Pontoneros y Especialidades
Embarcación semirrígida de intervención rápida (RHIB) de la firma Vanguard Marine, del Ejército de Tierra y dispuesta sobre su remolque logístico de transporte. El vector de navegación, empleado operacionalmente por el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros Nº 12 (RPEI 12), monta en su popa una planta motriz doble compuesta por dos motores fueraborda Mercury SeaPro. Incorpora asientos tácticos de mitigación de impactos con configuración longitudinal (tipo jockey) y una estructura de consola central con arco de luces y antenas robustecido en color negro.
Equipamiento técnico para operaciones en montaña invernal de la EMMOE
Mesa de exposición estática de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE). Un efectivo de la unidad muestra diversos componentes reglamentarios para la progresión en entornos nivales: botas de esquí técnico, esquís de travesía con fijaciones de seguridad, cascos de protección, cuerdas dinámicas de escalada, mosquetones, piolets y palas de nieve ligeras para rescate en aludes. A la derecha, se expone un traje de camuflaje de patrón invernal (ghillie suit adaptado o fundas blancas miméticas) sobre maniquí.
Material de incursión y buceo táctico de operaciones especiales
Stand de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) enfocado en las capacidades del Departamento de Operaciones Especiales. Sobre la superficie mimetizada se disponen trajes secos de neopreno para misiones de infiltración acuática, aletas de buceo de alta potencia, escarpines reforzados, guantes tácticos y sistemas de chalecos portaequipo. A la izquierda se observa el guión del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), y al fondo se exhibe un traje de camuflaje boscoso frondoso tipo ghillie para tiradores de precisión.
Estación de Armas de Control Remoto (RCWS) Mini Samson de Rafael Advanced Defense Systems
Estación de armas remota de la familia Samson (específicamente la variante Mini Samson), integrada en los programas de modernización de plataformas del Ejército de Tierra y expuesta en el área de la Academia de Logística. El sistema se encuentra configurado con una ametralladora pesada Browning M2 HB de calibre 12,7 mm. A la izquierda del afuste automatizado se aprecia el bloque optrónico estabilizado que aloja el canal de TV diurno, la cámara térmica no refrigerada y el telémetro láser para telemetría y adquisición de objetivos diurna y nocturna.
Sistema de Aeronave no Tripulada (UAS) táctico Thales Fulmar
Vehículo aéreo no tripulado de corto alcance Fulmar, desarrollado por Thales. La plataforma, caracterizada por su ala alta y doble botalón de cola con estabilizadores verticales invertidos, se asienta sobre su cuna de transporte. Longitud de 3,1 metros, envergadura de 3 metros, velocidad máxima de 150 km/h, alcance operativo de 80 km, techo de servicio de 3.000 metros y un peso máximo al despegue (MTOW) de 20 kg. En el morro aloja su carga útil electroóptica giroestabilizada retráctil.
Mecanismo de alimentación y cierre de la ametralladora pesada Browning M2 HB de 12,7 mm en montaje r
Perspectiva lateral de una ametralladora pesada Browning M2 HB de calibre 12,7 × 99 mm OTAN (.50 BMG) integrada sobre un afuste de control remoto (RCWS). Se puede ver el cajón de mecanismos expuesto, la cinta de eslabones desintegrables con cartuchos inertes de instrucción introduciéndose en la ventana de alimentación, la caja de munición lateral de chapa de acero estampada y el solenoide de disparo acoplado a la sección posterior del arma para su accionamiento digitalizado a distancia.