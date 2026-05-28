DIFAS 2026: Las Fuerzas Armadas sacan músculo tecnológico en el puerto de Vigo

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Estación de Armas de Control Remoto (RCWS) Mini Samson de Rafael Advanced Defense Systems

Estación de armas remota de la familia Samson (específicamente la variante Mini Samson), integrada en los programas de modernización de plataformas del Ejército de Tierra y expuesta en el área de la Academia de Logística. El sistema se encuentra configurado con una ametralladora pesada Browning M2 HB de calibre 12,7 mm. A la izquierda del afuste automatizado se aprecia el bloque optrónico estabilizado que aloja el canal de TV diurno, la cámara térmica no refrigerada y el telémetro láser para telemetría y adquisición de objetivos diurna y nocturna.