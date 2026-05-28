Más de la mitad de los españoles apoya invertir el 2% del PIB en Defensa y crece la preocupación por una posible guerra

La invasión rusa de Ucrania ha supuesto un auténtico cambio de mentalidad en la población española. Ahora se teme que España puede verse involucrada en una guerra o se apoya un rearme de las Fuerzas Armadas. Así se desprende al menos de los datos hechos públicos por el II Barómetro de Percepción Social sobre Seguridad y Defensa, elaborado por TEDAE (Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio) y GAD3.

El informe deja claro que un 52 por ciento de los ciudadanos encuestados respalda que España alcance el objetivo de inversión militar equivalente al 2 por ciento del PIB fijado por la OTAN para el año 2024 y al que nuestro país llegó con un año de retraso, en 2025. Sólo un 34 por ciento rechaza esa posibilidad, mientras el resto asegura desconocer los detalles del compromiso con la organización internacional.

El respaldo al servicio militar voluntario refleja el cambio de percepción social sobre la defensa nacional tras la invasión rusa de Ucrania. Un 57 por ciento de los españoles se muestra favorable a implantar esta fórmula, frente al 37 por ciento que la rechaza. Los datos evidencian una mayor predisposición ciudadana a participar o colaborar en tareas vinculadas con la seguridad y la defensa del país.

La principal amenaza para España identificada por los ciudadanos no son los conflictos internacionales, sino la inmigración irregular y la presión fronteriza. Así lo señala el 28 por ciento de los encuestados, frente al 23 por ciento que menciona las tensiones geopolíticas y otro 23 por ciento que cita las consecuencias económicas del contexto internacional. Los ciberataques y la desinformación aparecen más lejos, con un siete por ciento de menciones.

La preocupación por una posible guerra o un conflicto armado se ha disparado los últimos años. El 69 por ciento de los españoles reconoce sentirse más preocupado por los conflictos armados que hace cinco años, mientras el 67 por ciento admite inquietud por la inestabilidad económica y financiera. La migración irregular ocupa posiciones destacadas, ya que un 58 por ciento asegura que su preocupación sobre esta cuestión ha aumentado.

Los ciudadanos también perciben más consecuencias directas de los conflictos internacionales sobre su vida cotidiana. El encarecimiento de la energía, el aumento del coste de la vida y el deterioro de la economía global son los efectos más señalados por los encuestados. Además, una parte importante de la población considera que las guerras afectan directamente a la estabilidad política, la seguridad nacional, el empleo y el acceso a recursos estratégicos.

El estudio refleja un notable respaldo social a reforzar la autonomía estratégica. Un 84 por ciento de los participantes considera reducir la dependencia energética respecto a otros países. Otro 69 por ciento apuesta por fomentar la industria de defensa y seguridad, mientras el mismo porcentaje se muestra favorable a la creación de un ejército europeo. El apoyo a incrementar la inversión nacional también crece respecto al año pasado.

La percepción sobre el papel de las empresas del sector defensa mejora entre los españoles. Cerca de ocho de cada diez encuestados consideran que las compañías del ámbito militar desempeñan una función para garantizar la seguridad nacional. Además, más de la mitad de los participantes defienden un modelo basado en empresas especializadas en sectores estratégicos, frente a quienes prefieren concentrar capacidades en una única compañía nacional.

El barómetro evidencia una opinión dividida sobre el papel que debe desempeñar la ciudadanía en materia de defensa nacional. Un 40 por ciento sostiene que la protección debe recaer exclusivamente en el Estado. Sin embargo, un 42 por ciento considera que los ciudadanos deberían estar preparados para colaborar en caso de necesidad. Otro 15 por ciento apuesta por una implicación activa y compartida entre sociedad y administraciones.

La posición internacional del Gobierno de Pedro Sánchez recibe valoraciones desiguales según el conflicto analizado. El 56 por ciento de los encuestados considera acertada la postura por España frente a la invasión de Ucrania. La valoración cae al 48 por ciento en relación con las tensiones en Oriente Medio y al 46 por ciento respecto al conflicto de Gaza. En cambio, la actuación sobre Venezuela obtiene más rechazo que respaldo.

Otro de los aspectos llamativos del estudio es la desconfianza hacia la capacidad para afrontar una crisis de seguridad. Apenas un 34 por ciento considera que España está preparada para hacer frente a desafíos, muy por debajo de la valoración otorgada a la OTAN o la Unión Europea. Las empresas estratégicas de la energía, la tecnología o la defensa también reciben una percepción más positiva que las propias instituciones nacionales.