La misión del Hespérides (A-33) representa el ejemplo más longevo de cooperación interministerial en España, conjugando las capacidades logísticas y operativas del Ministerio de Defensa con la excelencia investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Inició esta trigésima campaña en el continente helado allá por noviembre de 2025 y regresó a su puerto base en el Arsenal Militar de Cartagena el pasado 4 de mayo, poniendo fin a 164 días de navegación en las complicadas aguas del sur del planeta, logrando completar el 96% de los objetivos científicos propuestos y reforzando la soberanía compartida en el Tratado Antártico.

Durante esos casi seis meses el buque navegó la friolera de 24.000 millas náuticas, el equivalente a una vuelta al mundo, en las gélidas y siempre complicadas aguas del Mar de Hoces, que separan el sur de América de la Antártida, más conocido como Pasaje de Drake.

Este año 2026 se celebra el V Centenario del descubrimiento del Mar de Hoces, nombrado así en honor de Francisco de Hoces, quien al mando de la carabela San Lesmes en la expedición de García Jofre de Loaysa, fue quien navegó por primera vez, llegando a los 55° de latitud sur, por ese mar más de 50 años antes de que lo hiciese el corsario inglés Francis Drake. El Hespérides cruzó esta peligrosa masa de agua en ocho ocasiones durante la última campaña.

BIO Hespérides (A-33) en la Antártida

Balance de la XXX Campaña Antártica (2025-2026)

Desde su despliegue el 22 de noviembre de 2025, el buque operó en condiciones meteorológicas extremas para cumplir un doble propósito: soporte logístico y plataforma científica modular.

En el ámbito logístico, el A-33 garantizó la apertura, el sostén vital (suministro de combustible, víveres y material) y el posterior cierre de las Bases Antárticas Españolas (BAE) Juan Carlos I y Gabriel de Castilla, además del Campamento Internacional Byers.

La actividad científica durante la Campaña Antártica Española 2025-2026 se articuló en torno a siete proyectos multidisciplinares dirigidos por el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I). Estas investigaciones abarcaron disciplinas que van desde la astrofísica de partículas hasta la geodinámica polar y la validación de tecnologías críticas de posicionamiento satelital.

En el ámbito de la física espacial, la Universidad de Alcalá operó de manera continua el proyecto CIMAGOS-MAX. Mediante un detector de rayos cósmicos instalado a bordo, el equipo monitorizó la radiación ambiental y los flujos de partículas energéticas durante todo el tránsito entre Cartagena y el continente helado. Esta recolección de datos resultó de especial valor estratégico al coincidir temporalmente con un ciclo de máximo solar y de máxima radiación de nuestra estrella.

La geodinámica y la sismología de la región austral fueron objeto de estudio a través del proyecto ADICHETEV, liderado por la Universidad de Cádiz. La investigación se centró en el control de los procesos tectónicos y volcánicos activos en el archipiélago de las islas Shetland del Sur y en la península Antártica, una zona de alta complejidad geológica debido a la interacción de placas tectónicas activas.

El control de las dinámicas tectónicas y volcánicas en la Antártida no solo aporta conocimiento fundamental sobre la evoluón de la corteza terrestre, sino que resulta crítico para la seguridad de las propias Bases Antárticas Españolas (BAE) «Juan Carlos I» y «Gabriel de Castilla», esta última ubicada en la isla Decepción, un volcán activo con riesgo de reactivación sísmica.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), coordinó el proyecto GALILEO. Esta misión técnica consistió en evaluar la precisión, disponibilidad y resiliencia del sistema de posicionamiento global europeo Galileo en latitudes polares, donde las perturbaciones ionosféricas asociadas al máximo solar imponen severas restricciones a las señales de radionavegación.

La oceanograféa física y el impacto del cambio climático en la hidrodinámica del océano Austral se abordaron mediante dos programas concurrentes:

Proyecto FLIR: Liderado por la Universidad de Monterrey (EEUU), analizó la dinámica de fluidos y su interacción con el fondo marino y los ecosistemas locales, buscando modelizar el impacto directo del calentamiento global en las corrientes de fondo.

Proyecto combinado Sonda Temperature Baseline (bajo el marco de la iniciativa Ocean): Un esfuerzo conjunto del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Universidad de Salamanca. Este consorcio investigó la dinámica de los frentes oceánicos, la actividad tectónica regional y los procesos biogeoquímicos y de productividad biológica en el océano Austral.

Capacidades técnicas del BIO Hespérides (A-33)

El buque, construido por la entonces empresa nacional Bazán en Cartagena y botado en 1990 con el amadrinamiento de la reina doña Sofía, cuenta con un diseño específico para la navegación en zonas heladas bajo la normativa del Comité Polar Internacional y la Organización Marítima Internacional (OMI).

A diferencia de las unidades de combate de la Flota, carece de armamento ofensivo —ya que dispone únicamente de armamento portátil para seguridad interior y ceremonial— y prioriza los espacios de carga, habitabilidad y laboratorios. Su planta propulsora es de tipo diésel-eléctrica, optimizada para reducir las vibraciones y el ruido acústico radiado al agua, un factor crítico para la precisión de los sensores científicos.

La operatividad del BIO Hespérides como Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) se fundamenta en una dotación tecnológica avanzada, orientada prioritariamente al muestreo en aguas profundas y a la geología marina de alta resolución. Esta capacidad permite al buque de la Armada Española operar con total autonomía en cualquier entorno oceánico global, proporcionando datos críticos para la investigación geofísica y oceanográfica en escenarios de alta exigencia ambiental.

En el ámbito del reconocimiento del fondo marino, el buque dispone de un complejo de sensores acústicos que incluye la ecosonda multihaz Kongsberg EM 122 para aguas profundas y el sistema EM1002S para zonas someras. Estos equipos se complementan con un perfilador de sedimentos TOPAS PS 18, un sistema sísmico capaz de penetrar hasta 250 metros en el subsuelo marino para analizar la estructura geológica cortical.

Para el estudio de la columna de agua y la dinámica de corrientes, el buque emplea dos rosetas CTD Sea Bird SBE911+, diseñadas para resistir presiones extremas a profundidades superiores a los 6.000 metros. Las muestras físicas obtenidas por estas estaciones oceanográficas se correlacionan en tiempo real con los datos de perfilación continua que registra el sensor Doppler de corrientes marinas (ADCP) instalado en el casco de la unidad.

La ejecución de estas operaciones requiere una infraestructura de cubierta robusta, compuesta por cuatro chigres científicos con líneas de cableado que alcanzan los 8.000 metros de longitud. Las maniobras de arriado y recogida del material científico especializado están asistidas por dos grúas de tipo pórtico abatible y una grúa telescópica situada en la banda de estribor.

El buque alberga más de 350 metros cuadrados de espacios de ensayo permanentes, distribuidos en 11 laboratorios multidisciplinares. Entre estas instalaciones destacan las salas de "vía húmeda", alimentadas por un circuito continuo de agua marina superficial, así como un laboratorio blindado y acondicionado específicamente para el uso seguro de isótopos radiactivos. Para la preservación de muestras biológicas y geoquímicas, el área científica dispone de sistemas de almacenamiento criogénico que incluyen arcones ultracongeladores con rangos operativos de hasta -80 °C y cámaras frigoríficas estables a -20 °C.

BIO Hespérides (A-33) en la Antártida

Cooperación entre Defensa y el CSIC para consolidar el Tratado Antártico

La gobernanza de las actividades del Hespérides responde a un engranaje institucional coordinado por la Comisión de Coordinación y Seguimiento de las Actividades de Buques Oceanográficos (COCSABO). Mientras que la Armada Española asume la responsabilidad orgánica, náutica y operativa a través del comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena (COMARCART) y el almirante de Acción Marítima (ALMART), la Unidad de Tecnología Marina (UTM) del CSIC gestiona el mantenimiento y la explotación del complejo equipamiento científico a bordo.

La presencia continuada en el continente austral no responde únicamente a un interés académico. El Tratado Antártico estipula que la condición de miembro consultivo —con derecho a voto en las decisiones sobre el futuro del continente— requiere la realización de actividades de investigación científica significativas. El binomio Defensa-CSIC otorga a España un peso geoestratégico fundamental en la gobernanza polar.

Este esfuerzo conjunto permite que el buque actúe como una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS), reconocida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sus capacidades están permanentemente abiertas a la comunidad investigadora internacional, y ha trasladado en esta última campaña a técnicos y científicos de 17 nacionalidades distintas.

Historial Operativo: más allá de la Antártida

Aunque el núcleo de su actividad se concentra en los veranos australes, el buque opera el resto del año en el Atlántico, Pacífico y Mediterráneo. En su bitácora destaca un hito histórico singular: en 2007, en el marco del Año Polar Internacional, el Hespérides ascendió hasta los 80° 50' de latitud norte en el océano Glacial Ártico, convirtiéndose en el primer buque de la Armada en realizar campañas científicas en ambos polos del planeta. Esta dualidad polar se exhibe con orgullo en las chimeneas del buque mediante el emblema de un pingüino sobre fondo amarillo flanqueado por dos polos.

Asimismo, entre 2010 y 2011 el buque protagonizó la célebre Expedición Malaspina, una misión de siete meses de duración en la que circunnavegó el globo terráqueo recolectando más de 40.000 muestras biológicas y oceanográficas, consolidando su prestigio internacional.

Con 35 años de servicio ininterrumpido a sus espaldas, el BIO Hespérides encara el tramo final de su vida operativa útil. Aunque las sucesivas obras de media vida y modernizaciones tecnológicas han mantenido el buque plenamente operativo frente a los estándares de la OMI, la Armada y el Ministerio de Ciencia ya perfilan la necesidad de planificar su futuro relevo estratégico. Mantener una plataforma con estas capacidades es irrenunciable para que España retenga su estatus de potencia científica y observadora de primer orden en las regiones polares.