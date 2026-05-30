Baraka, el borrego que potencia el protagonismo de La Legión en su tercer gran desfile nacional

Los Reyes de España han presidido este sábado en Vigo un nuevo desfile del Día de las Fuerzas Armadas. El gran aliciente del evento ha sido la presencia de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que ha acudido por primera vez a la parada militar. Una presencia que inicialmente no estaba prevista, pues Casa Real no confirmó la misma hasta el pasado miércoles tras modificar la agenda institucional de la Familia Real.

Más allá del papel institucional de la heredera de la Corona, que ha centrado muchas miradas, el desfile tenía algunas novedades relevantes en el ámbito militar como el estreno del blindado 8x8 Dragón o de uno de los perros robot de La Legión. También tenía como atracción, de forma especial para el público más joven que acude a estos desfiles, de ver a las mascotas con las que suelen desfilar los legionarios.

La Legión ha desfilado este año a su ritmo acelerado de 160 pasos por minuto acompañada por Baraka, un borrego macho de raza castellana de cuatro años, que se está convirtiendo en un profesional de los grandes desfiles militares. De hecho, el de este sábado ha sido su tercer gran desfile militar, después de haber sido también protagonista en el Día de las Fuerzas Armadas de 2024 celebrado en Oviedo y en la parada militar de la Fiesta Nacional de 2025 en Madrid.

Fuentes del Estado Mayor de la Defensa han explicado que Baraka sigue una rutina de entrenamiento similar a la del resto de legionarios con los que desfila. Ensaya junto a la Escuadra de Gastadores siempre que hay preparativos, se acostumbra al ruido y a la marcha militar, y luego recibe como recompensa dos sus premios favoritos: palomitas de maíz y kikos.