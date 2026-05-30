El Rey preside un Día de las Fuerzas Armadas marcado por el estreno de Leonor de Borbón, el 8x8 Dragón y un perro robot

Los Reyes de España presiden este sábado por la mañana el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, que este año tiene lugar en Vigo, en las proximidades de la playa de Samil. El acto castrense se celebra por primera vez en esta ciudad, pues las tres veces anteriores que el día grande de los Ejércitos se ha celebrado en Galicia –en los años 1985, 1998 y 2005– el escenario había sido la ciudad de La Coruña.

La gran novedad este año es, sin lugar a dudas, la presencia de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón. Su presencia no estaba prevista, pero el pasado miércoles la Casa Real anunció una modificación en la agenda de la Familia Real que incluía la participación en el acto junto a los Reyes de España. Será su primera participación en el Día de las Fuerzas Armadas, pues hasta ahora tan sólo había asistido al desfile de la Fiesta Nacional y a la Pascua Militar.

En cuanto al material de la parada militar, la novedad más destacada es el estreno del 8x8 Dragón, uno de los programas estrella del Ejército de Tierra y también uno de los más problemáticos para el Ministerio de Defensa. Está previsto que participen dos unidades distintas del vehículo, cada una de una variante diferente. Una será de la versión VCI (Vehículo de Combate de Infantería) y otra de la VCZAP (Vehículo de Combate de Zapadores).

Novedad menor es el regreso de las unidades a caballo. Hasta 130 equinos van a participar en el desfile. Hay que tener en cuenta que el año pasado el Día de las Fuerzas Armadas se celebró por primera vez en las Islas Canarias, exactamente, la parada militar tuvo lugar en Tenerife. Se prefirió entonces no desplazar a los caballos para no hacerlos enfrentarse a semejante viaje para una exhibición de apenas unas horas.

También se produce este año el estreno de dos sistemas tecnológicamente punteros. Por un lado, un perro robot que está a pruebas en el Tercio de La Legión. También habrá otro elemento robótico, se trata del UGV o dron terrestre Alano 6x6, que también está en servicio en La Legión.

En la parada militar de este sábado van a participar más de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y el Espacio, Guardia Real y Unidad Militar de Emergencias) y la Guardia Civil, además de más de 70 aeronaves (entre cazas -30-, helicópteros -25- y aviones de transporte -16-) y más de 140 vehículos (109 blindados de diversos tipos y 32 motocicletas). A ellos se unen los 130 caballos y 6 perros.

Como ya pasó en el desfile de la Fiesta Nacional, la unidad encargada de dibujar la bandera de España sobre el cielo de Vigo será la Formación Mirlo, que nació el año pasado para sustituir a la Patrulla Águila y que emplea aviones turbohélice Pilatus PC-21. Una formación que tiene su futuro en el aire porque el Ejército del Aire y el Espacio testea a marchas forzadas la posibilidad de montar una patrulla acrobática con cazas Eurofighter Typhoon.

Desfile del Día de las Fuerzas Armadas 2026

La ubicación elegida dentro de la ciudad será la avenida de Samil, iniciando el desfile en la avenida la Constitución confluencia con la Rúa Arganzada y finalizando en avenida la Constitución confluencia con la Rúa do Rio, según han explicado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). El recorrido tendrá una extensión de 1.167 metros y la pasada de la Formación Mirlo será desde el mar a dentro de la ciudad.

El acto dará inicio sobre las 12.00 horas de la mañana, cuando Felipe VI, doña Letizia y doña Leonor hagan acto de presencia junto a la Tribuna Real. Allí serán recibidos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por la cúpula militar, encabezada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón. También estarán el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.